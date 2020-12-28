 Трубоукладчик ″Академик Черский″ вернулся к месту достройки ″Северного потока - 2″ | Новости из Германии о Европе | DW | 06.01.2021

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Европа

Трубоукладчик "Академик Черский" вернулся к месту достройки "Северного потока - 2"

Статус трубоукладчика, находящегося к югу от Борнхольма, свидетельствует об его "ограниченной маневренности". Неподалеку от "Академика Черского" располагается российское судно снабжения "Умка".

Академик Черский

"Академик Черский"

Российское краново-монтажное трубоукладочное судно "Академик Черский", которое несколько месяцев находилось в районе Калининграда, вернулось к месту достройки газопровода "Северный поток - 2", к югу от датского острова Борнхольм. Это следует из данных сервиса по отслеживанию местоположения судов в реальном времени MarineTraffic от среды, 6 января.

Статус трубоукладчика свидетельствует об его "ограниченной маневренности". К северо-востоку от "Академика Черского" располагается российское судно снабжения "Умка", использующееся для доставки труб с берега. Еще одно судно снабжения - "Иван Сидоренко" - стоит на якоре в германском порту Мукран на острове Рюген, являющемся важным логистическим пунктом при строительстве газопровода.

Ранее, 2 января, стало известно, что норвежская организация Det Norske Veritas (DNV) отказалась проводить сертификацию "Северного потока - 2", пока американские санкции в отношении трубопровода не будут отменены.

Санкции США применительно к трубопроводу

В США с 1 января вступил в силу новый оборонный бюджет, который содержит положение о санкциях в отношении "Северного потока - 2". Иностранным компаниям запрещается предоставлять услуги по тестированию, инспектированию и сертификации трубопровода, а также содействовать продаже, аренде или предоставлению судов-трубоукладчиков для строительства газопровода. Если в течение месяца компании не покинут проект, им грозят штрафными мерами.

По данным СМИ, DNV - партнер действующего газопровода "Северный поток" и строящегося "Северного потока - 2". Первый газопровод проходит ежегодную сертификацию компанией с 2012 года. Проверки проводятся для минимизации рисков от проекта для жизни людей, имущества и окружающей среды.

Строительство "Северного потока - 2"

Строительство газопровода "Северный поток - 2" из России в Германию по дну Балтийского моря было возобновлено 11 декабря 2020 года после перерыва в год. На настоящий момент газопровод достроен более чем на 90 процентов, последний участок, который осталось проложить, находится в водах Дании.

Предполагалось, что "Северный поток - 2" будет введен в эксплуатацию к концу 2019 года. Однако уже летом того же года стало окончательно ясно, что "Газпром" выбился из графика и не сможет выполнить намеченное, а в декабре 2019 года проект полностью встал. Швейцарская компания Allseas отказалась от укладки труб для "Северного потока - 2" и вывела свои суда из Балтийского моря из-за угрозы санкций США.

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    Автор: Андрей Гурков


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Секретный план Газпрома: Северный поток 2 хотят достроить в обход санкций США. DW Новости

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