Бундестаг о "Северном потоке - 2": страсти не утихают

Судьба газопровода "Северный поток - 2" остается в центре внимания немецких политиков: в четверг, 19 ноября, депутаты бундестага в очередной раз обсуждали будущее инфраструктурного проекта стоимостью 12 миллиардов евро. В итоге большинство парламентариев проголосовали против проекта резолюции, внесенного в повестку дня оппозиционной "Альтернативой для Германии" (АдГ). В документе содержался призыв к правительству ФРГ "всеми силами на национальном и международном уровне способствовать завершению строительства газопровода".

Проект резолюции был отклонен по рекомендации парламентского комитета по экономике и энергетике. Дебаты проходили на фоне сообщений из США о том, что администрация избранного президента страны Джо Байдена намерена ввести дополнительные санкции против компаний, участвующих в строительстве газопровода.

Большинство депутатов бундестага поддерживают "Северный поток - 2"

Сторонники газопровода в парламенте считают, что его достройка приведет к снижению цен на газ в Европе за счет сокращения маршрута доставки и снижения транзитных пошлин. Кроме того, современные технологии и короткий путь позволят снизить нагрузку на окружающую среду. А из-за отказа Германии от атомной и угольной энергетики поставки газа из России гарантируют стабильность энергоснабжения.

Зал пленарных заседаний бундестага

Открывший дебаты депутат Марк Хауптман (Mark Hauptmann) из фракции ХДС/ХСС процитировал бывшего госсекретаря США Киссинджера, заявившего когда-то давно, что у Америки нет союзников или противников, а есть только интересы. По словам депутата, угрозы новых санкций против газопровода - классический пример жесткого лоббирования США своих бизнес-интересов: расширения рынка сбыта для сжиженного газа собственного производства. Депутат еще раз выразил возмущение попытками США торпедировать строительство газопровода в Европе, добавив, что даже во времена холодной войны СССР был надежным поставщиком энергоносителей в Европу, несмотря на все идеологические разногласия.

Депутат от "Альтернативы для Германии" Лайф-Эрик Хольм (Leif-Erik Holm) обвинил канцлера Германии Ангелу Меркель (Angela Merkel) в уклонении от прямого и решительного ответа на угрозы из Вашингтона. И добавил, что в условиях пандемии и вызванного ей экономического кризиса парламент не должен допустить краха проекта, поскольку убытки лягут в таком случае на плечи государственного бюджета, то есть налогоплательщиков.

В отличие от предыдущего обсуждения "Северного потока - 2" в бундестаге, в ходе которого звучало много критики российских властей из-за отравления Навального, на дебатах 19 ноября резко критиковали подход США и победителя президентских выборов Джозефа Байдена, позиция которого по поводу газопровода еще жестче, чем у Дональда Трампа.

Депутат от социал-демократов Тимон Гремельс (Timon Gremmels) призвал использовать газопровод в качестве "моста для диалога" с Россией, в том числе диалога о правах человека и дискриминации представителей ЛГБТ. Тревожит его и перспектива укрепления альянса России с Китаем, ведь в случае отказа от "Северного потока - 2", опасается Гремельс, Россия может перенаправить поставки газа, предназначавшегося для Европы, в Китай.

Дебаты в бундестаге: большинство против резолюции, потому что и так "все очевидно"

Представители АдГ еще раз призвали достроить газопровод. По их словам, было бы безответственно отказываться от проекта, который готов на 97 процентов. Они призвали также не связывать строительство газопровода с отравлением Алексея Навального.

Алексей Навальный после выписки из стационара берлинской клиники "Шарите"

Депутаты из фракции правящего Христианско-демократического Союза еще осенью заявляли, что поведение России в ситуации с отравлением Навального и ее действия в Украине "неприемлемы" и должны иметь последствия. Однако ответные меры должны быть согласованы на европейском уровне, односторонние шаги Германии были бы неуместны. И поэтому газопровод - неподходящий объект для санкций, говорили они.

Социал-демократы, также входящие в правящую коалицию, солидарны: проект важен не для Германии, а для всей Европы, поскольку речь идет не о поставках в Германию. И главное препятствие газопроводу - не Навальный, а действия США. Поэтому, считают социал-демократы, и отдельная резолюция правых популистов на тему газопровода совершенно не нужна.

Несколько иную позицию занимают либералы из Свободной демократической партии. Они призывают заморозить строительство на время расследования отравления Навального, но не отказываться от многомиллиардного проекта в принципе.

Левые: про "Северный поток - 2" все уже сказано

Посткоммунисты из Левой партии еще и на заседании парламентского комитета в октябре говорили, что все уже сказано и добавить нечего. А отравление Навального, по их словам, используется только теми, кто уже и до этого был против газопровода. Левые считают абсурдной ситуацию, в которой одни и те же люди с одной стороны требуют тщательного расследования отравления, а с другой вовсю заявляют, что уже знают, кто виноват.

Стойко против "Северного потока - 2" выступают немецкие "зеленые". По их мнению, газопровод "раскалывает" Европу, а стремление России отказаться от транзита газа через Украину нельзя назвать попыткой диверсификации поставок. К тому же рост потребления газа противоречит парижским соглашениям по климату, которые подписала в том числе и Германия.

Поименное голосование прошло без сюрпризов - депутаты отклонили резолюцию АдГ.

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