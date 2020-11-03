Немецкий эксперт о выборах в США: Политика в отношении России не изменится

Подсчет голосов на выборах президента США еще не завершен, однако уже сейчас понятно, что разрыв между нынешним президентом США, республиканцем Дональдом Трампом, и его соперником, демократом Джо Байденом, может оказаться минимальным. Как возможная победа каждого из кандидатов повлияла бы на отношения США с Россией и другими странами на постсоветском пространстве? Об этом DW поговорила с Кристианом Форстнером (Christian Forstner) - главой отделения Фонда имени Ханса Зайделя (Hanns-Seidel-Stiftung) в Вашингтоне. Ранее Кристиан Форстнер несколько лет проработал в России и поэтому прекрасно разбирается в тонкостях взаимоотношений Вашингтона и Москвы.

DW: Господин Форстнер, стало ли для вас неожиданностью, что Джо Байдену не удалось одержать убедительную победу и что социологи на этот раз, возможно, ошиблись в своих прогнозах даже больше, чем на прошлых выборах?

Кристиан Форстнер: Это было действительно довольно неожиданно. Во всех опросах сильно лидировал Джо Байден - как в последнее время, так и в самом начале, в марте, когда Демократическая партия сделала его своим кандидатом для участия в выборах. Все ожидали его убедительной победы, однако этого не произошло. Почему? Пока рано делать выводы, но очевидно, что некоторые избиратели не признаются откровенно, что голосуют за Трампа. Это происходит по разным причинам. И опросы не учли этого скрытого избирателя Трампа.

- Байден оказался слабым кандидатом, или это Трамп слишком сильный соперник?

- На самом деле нынешние президентские выборы в США - это референдум об отношении к Трампу. Джо Байден довольно сдержанно вел свою избирательную кампанию, поскольку считал, что Трамп сам себя дискредитирует. Даже в последнее время, после того, как Трамп изменил свой подход к предвыборной гонке, Байден на это не отреагировал. Однако считать его слабым кандидатом неправильно, ведь ему удалось объединить всех демократов. Даже Берни Сандерс его поддержал, потому что все хотели избавиться от Трампа. Конечно, можно было задаться вопросом о том, получится ли у такого возрастного кандидата мобилизовать молодых избирателей. Видимо, Байдену это не совсем удалось, хотя явка и сильно выросла.

- Какой вариант для России был бы выгоднее: уверенная победа одного из кандидатов сегодня утром или долгое выяснение лидера, возможно, с привлечением суда?

- Отношения между Америкой и Россией сейчас на очень низком уровне. Приоритетом во внешней политике для американцев однозначно является не Россия, а Китай. Доверие к Москве в США сейчас очень низкое. И Конгресс, и Сенат, и демократы, и республиканцы хотят ужесточить курс в отношении России. Это связано с Украиной, Грузией и другими причинами. В этом отношении и у Трампа, и у Байдена в случае победы на выборах будут связаны руки, даже, если они захотят что-либо изменить, потому что Конгресс не станет менять курс и стремиться к сближению с Россией.

- Для России в целом и Владимира Путина в частности очень болезненным было прекращение строительства газопровода "Северный поток - 2" из-за санкций США. Но ведь тут Москве надеяться на изменение позиции Вашингтона не стоит?

- Нет, не стоит. У демократов и республиканцев в Конгрессе существует единое мнение, что это вредный проект и что немцы из-за него усилят свою зависимость от России. В этой сфере политика Вашингтона не изменится и после выборов. Санкции в отношении всех участников проекта "Северный поток - 2" будут действовать и дальше.

- Какой кандидат, с вашей точки зрения, все-таки был бы более удобным или "договороспособным" партнером для Кремля и Владимира Путина - Байден или Трамп?

- Россию при Путине мы считаем не очень демократической, авторитарной страной. В Америке же в любом случае победит демократия в целом. А это означает удар по всем недемократическим странам - таким, как Россия и Китай. Ведь в России и Китае говорят, что демократия и демонстрации - это хаос и насилие на улице. Нет, демократия - это правосудие и решение важных вопросов цивилизованным путем. Для авторитарного режима Путина важно, чтобы демократия не победила. В личном же плане, конечно, есть отношения между нынешними американским и российким президентами, поэтому, скорее всего, Путин хочет, чтобы Трамп победил.

- Прокремлевские СМИ в России пишут, что США сейчас грозит хаос и уличные столкновения с применением оружия. Как вы оцениваете подобную угрозу?

- Очень реально, поскольку мы видим, как сильно движение в поддержку Дональда Трампа. Если та часть населения, которая его поддерживает, не согласится признать поражение на выборах и выйдет на улицы, это вызовет противодействие у другой стороны. В случае поражения Байдена на протесты могут выйти и сторонники демократов. Так что угроза насилия на улицах в США сейчас вполне реальна. Но это - вопрос демократии. Демократия должна победить. Мы считаем, что в США есть сильные институты, есть правосудие, и все будет решаться цивилизованным путем. Хотя первые высказывания Трампа и говорят о том, что ситуация может развиваться и в другом направлении.

- Еще до выборов в США стали обвинять Россию, а также Китай и Иран во вмешательстве в ход голосования. Сегодня, когда подсчитывают голоса, эта тема как-то всплывает?

- Не очень часто. Четыре года назад хакеры из России атаковали сервер (Демократической партии. - Ред.) и опубликовали электронную переписку демократов. Сегодня таких случаев мало. Есть инциденты, связанные с Ираном. Кроме того, все знают, что Китай предпринимает попытки атаковать электронные системы. Но в большинстве случаев это не играет большой роли

- Во время предвыборной кампании Трамп пытался использовать историю с работой сына Байдена на украинскую компанию и оказывал в связи с этим давление на Зеленского. Так какой президент будет предпочтительнее для украинской политики?

- И демократы, и республиканцы в Вашингтоне знают о конфликте Украины с Россией и разделяют мнение о том, что Киеву надо помочь. С этой точки зрения, не будет разницы в том, кто окажется в Белом доме. Ясно, что у прежнего президента Украины Порошенко и тогдашнего вице-президента Байдена были тесные отношения. Сегодня их нет. Зеленский - новый игрок.

- Насколько вероятно, что в Вашингтоне не забудут и про Беларусь?

- Консенсус относительно того, что Беларусь надо поддержать, тоже есть - и в Конгрессе, и в администрации президента. Мнение американцев состоит в том, что Лукашенко проиграл выборы и должен уйти.

- США при Трампе пытались добиться прекращения огня в Нагорном Карабахе. Останется ли эта тема приоритетом американской внешней политики?

- Да, останется. Госсекретарь США Майк Помпео призвал Армению и Азербайджан прекратить военные действия. Администрация Трампа старается избежать вмешательства в конфликты в таких отдаленных регионах. Главные сферы интересов США сегодня - это Китай, Ближний Восток, отношения с Израилем и Северной Кореей. Что касается таких региональных конфликтов, как в Нагорном Карабахе, Беларуси и Украине, то в Вашингтоне знают, что они без России не решаются. Поэтому лучше говорить с Россией и Путиным, чем не говорить.

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