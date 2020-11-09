 Джо Байден и Камала Харрис: уникальный тандем в Белом доме | События в мире - оценки и прогнозы из Германии и Европы | DW | 20.01.2021

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Джо Байден и Камала Харрис: уникальный тандем в Белом доме

Джо Байдена и Камалу Харрис многие считают идеальным тандемом, несмотря на различия в биографиях и карьере. В чем особенность этого политического дуэта, и как он может повлиять на курс США - в материале DW.

Кандидат в президенты США Джо Байден и кандидат на пост вице-президента США Камала Харрис

Джо Байден и Камала Харрис

Демократы  Джо Байден и Камала Харрис  - уникальный тандем в Белом доме. Благодаря победе Байдена на выборах президента США Камала Харрис стала первой в истории страны женщиной - вице-президентом и первым темнокожим американским политиком на этом посту. О том, как два, казалось бы, столь различных политика сумели объединить силы в борьбе за руководство страной и как они могут повлиять на политический курс США в ближайшие четыре года, - в материале DW.

Из конкурентов - в партнеры

Вначале они были конкурентами. Оба хотели стать кандидатами на пост президента США от Демократической партии. В конце июля 2019 года на первых телевизионных дебатах Харрис и Байден атаковали друг друга. Сенатор от Калифорнии критиковала бывшего вице-президента за его политику в 1970-х годах. Тогда Байден был сенатором от штата Делавэр. По словам Харрис, в то время он поддерживал  американских сенаторов, которые пытались препятствовать совместному обучению чернокожих и белых американских школьников. Одной из таких школьниц была и Харрис.

Джо Байден присягает американскому народу, становясь сенатором от штата Делавэр

Джо Байден присягает американскому народу, становясь сенатором от штата Делавэр

 Джо Байдена упрекали в том, что он был против программы "десегрегационных перевозок" чернокожих школьников на автобусах в учебные заведения, находившиеся в престижных районах с преимущественно белым населением.

Харрис, которая была участницей этой программы и ездила на автобусе в школу в другой район, заявила, что в дальнейшем это помогло ей в успешной карьере. "Если бы в тот момент я была сенатором, мы придерживались бы совершенно разных позиций", - сказала она Байдену. В ответ тот возразил, что выступал не против подобных перевозок, а против навязывания этой инициативы местным властям федеральными. 

Как Байден и Харрис дополняют друг друга 

Хотя у Байдена и Харрис, на первый взгляд, не так много общего, они отлично дополняют друг друга, если говорить об их политических программах. Основные темы, на которые они собираются сделать упор и во время президентства Байдена, - экономика, охрана окружающей среды, образование, социальная справедливость - положительно воспринимаются большим числом американцев.

Многим членам Демократической партии тандем Байдена и Харрис нравился еще в то время, когда сенатор от Калифорнии сама хотела стать кандидатом в президенты США. Конгресмен Лэйси Клэй от штата Миссури в мае 2019 года сказал журналу Politico, что Харрис стала бы счастливым билетом для демократов. Так думал не только он. Но представить чернокожую женщину в качестве кандидата в президенты могли не все, а вот в качестве партнера Байдена - многие. Даже те избиратели, которые были не в восторге от самого Байдена, оказались готовы поддержать его после того, как он номинировал Харрис на пост вице-президента.

Сделав ставку на политический дуэт Байден - Харрис на выборах президента США в 2020 году, Демократическая партия проявила выдающуюся политическую интуицию. Их преимущество перед тогдашними главой государства и вице-президентом США Дональдом Трампом и Майком Пенсом на итоговом голосовании выборщиков оказалось более чем внушительным: 306 против 232 голосов.

Два разных менталитета, два разных взгляда 

Джо Байден и Камала Харрис во время первых телевизионных дебатов

Джо Байден и Камала Харрис во время первых телевизионных дебатов

Харрис и Байден - интересный политический дуэт: опыт и традиционализм 77-летнего Байдена уравновешивается современными взглядами 55-летней Харрис, выросшей в семье с индийско-ямайскими корнями. Подобное сочетание в американской политике встречается все реже, поскольку представители этнических меньшинств занимают высокие политические посты значительно реже белых американцев.

И Байден, и Харрис учились на юридическом факультете, но если Байден рано ушел в политику и в возрасте 29 лет уже был сенатором, то Харрис вначале сделала карьеру адвоката, после чего стала генеральным прокурором Калифорнии, а лишь затем - сенатором от этого штата.

В этом дуэте представлены также менталитеты двух совершенно разных регионов США. Байден провел детство и юность в Пенсильвании и Делавэре на восточном побережье Атлантического океана. Его родителям нередко приходилось бороться за то, чтобы сохранить принадлежность к среднему классу. Харрис, дочь мигрантов, уроженка калифорнийского западного побережья, где ее родители познакомились в ходе демонстраций против войны во Вьетнаме.

Некоторые наблюдатели полагают, что четыре года, на протяжении которых Байден и Харрис будут занимать высшие государственные посты в США, могут создать прецедент, открывающий представителям этнических меньшинств путь в большую политику. И, судя по всему, и Байден, и Харрис в полной мере осознают символическое значение сделанного американцами выбора в их пользу.

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Контекст

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