Команда Джо Байдена назвала его приоритеты

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден, который, по данным ведущих американских СМИ, победил на выборах, сосредоточится на борьбе с пандемией, расовой дискриминацией и противодействии изменениям климата. Об этом в Twitter, в воскресенье, 8 ноября, сообщила команда, отвечающая за передачу президентских полномочий Байдену и Камале Харрис, которую, по прогнозам СМИ, избрали вице-президентом Соединенных Штатов.

"С первого дня мы готовимся взять на себя лидерство, удостоверившись, что администрация Байдена и Харрис сможет заняться решением самых неотложных задач, с которыми мы сталкиваемся: защитой и сохранением здоровья нашей нации, обновлением возможностей для достижения успеха, содействием расовому равенству и борьбой с климатическим кризисом", - подчеркивается в заявлении.

От Трампа требуют запустить "переходный процесс"

Между тем Центр по передаче президентской власти (Center for Presidential Transition, CPT) - внепартийная организация, консультирующая в США приходящие к власти новые администрации, высказалась в поддержку победы Байдена на президентских выборах, несмотря на то, что действующий глава государства Дональд Трамп пока отказывается признать результаты.

"Мы настоятельно призываем администрацию Трампа немедленно начать поствыборный переходный процесс, а команду Байдена - в полной мере использовать ресурсы, имеющиеся в наличии в соответствии с Законом о смене президента (Presidential Transition Act)", - написали члены CPT в послании, опубликованном 8 ноября.

"Мы поздравляем вице-президента Джо Байдена и сенатора Камалу Харрис с их успешной и исторической кампанией (в борьбе за. - Ред.) Белый дом", - говорится далее в заявлении. Его авторы отмечают, что политики-демократы заблаговременно приступили к планированию переходного периода, набрали опытную и дисциплинированную команду и подготовились к решению тех проблем, с которыми Байден столкнется 20 января, когда истечет срок полномочий Дональда Трампа и вице-президента Майка Пенса. Представители CPT, в состав которого, в частности, входит республиканец Джошуа Болтен, глава администрации Белого дома в бытность президентом Джорджа Буша-младшего, отметили, что несмотря на предстоящие судебные тяжбы, результат выборов "достаточно ясен", что должно положить начало "переходному процессу".

Президент анонсировал выступление в эфире Fox News

Между тем действующий президент Дональд Трамп разместил пост в Twitter, в котором анонсировал свое первое интервью после объявления в СМИ итоговых прогнозов по выборам. В шоу ведущего Марка Левина на канале Fox News республиканец пообещал обсудить то, что он назвал "фальсификацией бюллетеней, полученных по почте". Доказательств последнего он, впрочем, не привел. Между тем в указанное им в Twitter время - 20.00 по восточному времени (04.00 9 ноября мск) - в эфире этого шоу американский лидер не появился. Его команда позднее заявила, что у него не запланировано публичных мероприятий.

Советник предвыборного штаба Дональда Трампа - Джейсон Миллер - опроверг сообщения телеканала CNN, что зять президента Джаред Кушнер и первая леди США Меланья Трамп якобы посоветовали главе Белого дома признать поражение на выборах. Канал также утверждал, что сыновья президента Дональд-младший и Эрик в свою очередь якобы призывали отца не сдаваться.

Республиканец ранее свое поражение признавать не стал. В распространенном предвыборным штабом заявлении Трамп выступил с утверждением, что Байден "спешит ложно выдать себя победителем".

Пересчет голосов в ряде штатов

Ранее стало известно, что власти Джорджии проведут пересчет голосов, отданных на президентских выборах в США, где результаты кандидата от демократов и действующего президента - республиканца почти сравнялись. Кроме того, представители штаба Трампа заявили, что запросят пересчет голосов также в штате Висконсин. Президент также пообещал обратиться в Верховный суд с иском о мошенничестве на выборах, не представив, однако, доказательств последнего. В ряде штатов подсчет голосов продолжается, и результаты нельзя считать утвержденными, пока об этом не объявят местные власти. Произойти это может в течение нескольких недель после итогового дня голосования.

Заседание выборщиков

Официально победителя выборов объявляют 538 членов коллегии выборщиков, голосование которых запланировано на 14 декабря. Новый президент вступит в должность 20 января 2021 года, после церемонии инаугурации, которая пройдет на на ступенях Капитолия в Вашингтоне. В ходе всего периода до указанной даты команда Байдена будет определяться с распределением постов в предстоящей администрации.

Избирательная кампания нынешнего года, проходившая в условиях пандемии коронавируса, была очень напряженной. 7 ноября, после того как ряд ведущих американских СМИ спрогнозировал победу Джозефа Байдена, действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что отказывается признавать результаты выборов.

Байдена поздравили Меркель и Макрон

Между тем Байдена уже поздравили с избранием канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel), президент Франции Эмманюэль Макрон и другие главы государств и правительств, а также председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen).

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