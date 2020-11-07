Выборы в США: Байден принимает поздравления

Кандидат от Демократической партии Джо Байден, по данным агентства Associated Press и телеканала CNN, на президентских выборах в США заручился достаточным количеством голосов избирателей для победы над действующим главой государства республиканцем Дональдом Трампом. Официальные результаты выборов еще не объявлены. DW следит за развитием событий 8 ноября (время мск).

* Карта подсчета голосов предоставлена DW информационным агентством AP.

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Глава Венесуэлы Николас Мадуро поздравил американский народ с проведением выборов, а Джозефа Байдена и Камалу Харрис - с победой. Венесуэла "всегда будет готова к диалогу и взаимопониманию с народом и правительством" Соединенных Штатов, написал политик в Twitter. А лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо в своем поздравлении Байдену и Харрис заявил: "Мы будем работать сообща над восстановлением демократии, свободы и прав человека для народа Венесуэлы".

++09.20++

Джозеф Байден планирует отменить ряд распоряжений Дональда Трампа после вступления в должность в январе 2021 года, пишет The Washington Post со ссылкой на неназванных собеседников. По их словам, демократ намерен вернуть Соединенные Штаты в Парижское соглашение по климату и не допустить прекращения членства США во Всемирной организации здравоохранения.

Светлана Тихановская

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Один из лидеров белорусской оппозиции Светлана Тихановская поздравила с победой Джозефа Байдена. "Американский народ проголосовал за перемены и новую власть. Я знаю, что многие беларусы, живущие в США, голосовали за Джо Байдена. И я хочу поздравить его с заслуженной победой", - говорится в сообщении в Telegram-канале Тихановской. По ее мнению, отношения Минска и Вашингтона при новом главе государства улучшатся. "Джо Байден не раз высказывался и занимал твердую позицию поддержки белорусского народа. И я верю, что новоизбранный президент США скоро встретится с честно избранным президентом новой свободной Беларуси", - резюмировала Тихановская.

При этом действующий президент Беларуси Александр Лукашенко воздержался от поздравлений. Днем ранее он охарактеризовал выборы в Соединенных Штатах как "позорище, издевательство над этой демократией".

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поздравил Джозефа Байдена и Камалу Харрис, назвав демократа "большим другом Израиля". "Я с нетерпением ожидаю сотрудничества с вами обоими с целью дальнейшего укрепления альянса США и Израиля", - написал Нетаньяху в Twitter.

В то же время премьер Израиля выразил благодарность Дональду Трампу за его дружеское отношение к ближневосточному государству, позицию по статусу Иерусалима и Голанских высот, а также за противостояние Ирану.

++07.40++

В то время как сторонники Джо Байдена празднуют его победу, приверженцы Трампа вышли на улицы с протестом против "обмана" и "манипуляций на выборах". Особенно масштабные уличные выступления состоялись в штате Джорджия, долгое время считавшемся бастионом республиканцев.

++07.00++

Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер не рассчитывает на то, что охладевшие отношения между Европой и США вновь станут гармоничными сразу же после вступления в должность президента Джо Байдена. "Было бы большой ошибкой полагать, что после смены власти в Америке можно будет отмотать назад все, из-за чего у европейцев в последнее время бывали головные боли ", - заявил Киссинджер в интервью газете Welt am Sonntag. По словам дипломата, правительство Байдена "будет внимательно смотреть, в каких разногласиях между Европой и США речь шла лишь о различных подходах, а в каких - о самой их сути".

++06.20++

Президент Ирана Али Хаменеи назвал "спектаклем" ситуацию в США и то, что сами американцы говорят о своих выборах. "Это пример уродливого лица демократии в США", - написал политик в Twitter, добавив, что независимо от исхода выборов, одна вещь остается абсолютно ясной: "определенный политический, гражданский и моральный упадок режима в США".

Реагируя на это заявление иранского лидера, госсекретарь США Майк Помпео обвинил Хаменеи в том, что иранские выборы - это "шутка", поскольку к ним не допускают сотни кандидатов. "Лично вы украли сотни миллионов долларов у своего народа", - указал также глава Госдепа. "Сегодня ваш народ голодает, потому что вы тратите миллиарды на войны, ведущиеся чужими руками, чтобы защитить вашу клептократию", - добавил Помпео.



++05.50++

Соцсеть Twitter снабдила опубликованное сообщение Дональда Трампа о том, что наблюдателей от Республиканской партии не пускали на избирательные участки, пометкой о том, что "это утверждение о манипуляциях на выборах является спорным".

Там же Twitter поместил ссылку на публикацию о том, что "любой обман избирателей в США происходит чрезвычайно редко".

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Координатор трансатлантического сотрудничества при правительстве ФРГ, депутат бундестага от Христианско-демократического союза (ХДС) Петер Байер (Peter Beyer) заявил, что новость о победе Байдена на выборах президента США вызвала у него чувство облегчения. "В Германии Дональд Трамп был чрезвычайно непопулярен, и это накладывало негативный отпечаток на то, как США воспринимались в целом", - указал он в интервью DW, добавив, что теперь надеется на лучшее для двусторонних отношений.

Байден пообещал быть "президентом для всех американцев"

++04.50++

Джо Байден и Камала Харрис выступили с речью перед своими сторонниками в штате Делавэр. Лейтмотивом выступления Байдена был призыв к единству нации. При этом политик пообещал быть "президентом для всех американцев" и создать страну, в которой каждый имеет равные шансы.

++04.20++

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор - один из немногих международных лидеров, заявивший о том, что поздравлять Джо Байдена с победой на выборах президента США еще рано. По его словам, делать это до рассмотрения исков штаба Дональда Трампа, оспаривавшего результаты выборов, было бы "знаком неуважения" к избирательному процессу в Соединенных Штатах.

++03.50++

Глава бундестага Вольфганг Шойбле (Wolfgang Schäuble) заявил, что связывает большие надежды со временем президентства Джо Байдена. "Возможно, он не такой харизматичный, как Обама, но у меня хорошее предчувствие относительно Байдена на посту президента", - заявил немецкий политик в интервью газете Bild am Sonntag.

Предвыборный штаб Трампа направил в суд иск

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Предвыборный штаб Трампа направил в суд иск из-за незасчитанных голосов в крупнейшем округе Аризоны Марикопа, в котором проживает почти 4 млн человек. Заявители утверждают, что некоторые голоса избирателей, отданные в этом округе, не были засчитаны. К этому привели ошибочные действия сотрудников избиркомов при работе с машинами для голосования.

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Бывший президент США Барак Обама, во время президентства которого Джо Байден занимал должность вице-президента, опубликовал заявление, в котором поздравил Байдена и Камалу Харрис с победой на выборах. "Я не мог бы испытывать большего чувства гордости, поздравляя нашего следующего президента Джо Байдена и нашу следующую первую леди Джилл Байден", - написал он. "Я не мог бы испытывать большего чувства гордости, поздравляя Камалу Харрис и Дага Эмхоффа (супруг Камалы Харрис. - Ред.) с открывающим новые горизонты избранием Камалы на пост вице-президента", - добавил Обама. По мнению Обамы, главными вызовами, с которыми столкнется Байден после вступления в должность, станут пандемия коронавируса, несбалансированные экономика и система правосудия, риски для демократии и угрозы климату.

++02.20++

Дональд Трамп объявил о том, что отказывается признавать результаты выборов. "Выборы выиграл я", - написал он на своей странице в Twitter. По словам действующего президента, наблюдатели от Республиканской партии не были допущены в центры подсчета голосов. "Произошли дурные вещи, которые нашим наблюдателям не было позволено увидеть. Этого не бывало никогда раньше. Миллионы избирательных бюллетеней были отправлены людям, которые их не запрашивали", - написал республиканец. Трампа заявил, что получил на прошедших выборах 71 млн голосов - "больше, чем кто-либо из действующих президентов".

Сторонники Байдена празднуют победу

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Сторонники Джо Байдена в Калифорнии

Как сообщает глава бюро DW в Вашингтоне Инес Поль (Ines Pohl), сотни сторонников Джо Байдена празднуют перед Белым домом его победу на выборах.

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Президент Украины Владимир Зеленский, являвшийся одной из главных фигур расследования об импичменте в отношении действующего президента США Дональда Трампа, поздравил демократов Джо Байдена и Камалу Харрис с победой на выборах. "Украина всегда сотрудничала с Соединенными Штатами в областях безопасности, торговли, инвестиций, демократии и борьбы с коррупцией. Наша дружба станет еще сильнее", - написал Зеленский на своей странице в соцсети Twitter.



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Джо Байден собирается уже в понедельник, 9 ноября, представить экспертный совет, который займется разработкой плана по борьбе с пандемией коронавируса. Формирование этого органа еще до объявления имен членов нового правительства говорит о том, какое внимание Байден уделяет теме борьбы с COVID-19, - так прокомментировали эту информацию некоторые американские СМИ. По данным телеканала CNN, экспертный совет будет состоять из 12 членов.

Еще во время избирательной кампании Байден обещал в случае своей победы объединить усилия по борьбе с пандемией с губернаторами штатов и мэрами городов. США относятся к государствам, которые наиболее сильно пострадали от COVID-19. По данным Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии в США произошло уже около 9,8 млн заражений коронавирусом. Более 236 тысяч человек в стране за это время скончались.

AP: Байден увеличил разрыв с Трампом

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"Джо, мы это сделали! Ты будешь следующим президентом США!" - опубликованная в соцсети Twitter видеозапись Камалы Харрис, в которой она разговаривает по телефону с Джо Байденом, получила уже 2,5 млн лайков. Количество просмотров этого ролика перевалило за 27 млн.

56-летняя Камала Харрис, мать которой - уроженка Индии, а отец - Ямайки, - первая женщина и первый афроамериканский политик, избранный на пост вице-президента США.

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Джо Байден сумел заручиться поддержкой шести выборщиков из штата Невада и таким образом увеличить итоговый отрыв от своего соперника на выборах, действующего президента США Дональда Трампа, сообщает агентство Associated Press.

Решающим, однако, для Байдена стало преимущество над Трампом в штате Пенсильвания, о котором сообщили социологическая служба Edison Research, также агентство AP и телеканалы CNN, NBC и ABC. Благодаря этой победе он преодолел планку в 270 голосов выборщиков, необходимых для итоговой победы.

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