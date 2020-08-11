 Джо Байден номинировал афроамериканку на пост вице-президента | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 11.08.2020

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Мир

Джо Байден номинировал афроамериканку на пост вице-президента

Сенатор США от штата Калифорния Камала Харрис станет вице-президентом в случае победы на выборах кандидата от демократов. Это решение поддержал Барак Обама.

Джо Байден и Камала Харрис

Джо Байден и Камала Харрис во время теледебатов (фото из архива)

Потенциальный кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден номинировал сенатора США от штата Калифорния афроамериканку Камалу Харрис на пост вице-президента. Об этом политик сообщил вечером во вторник, 11 августа.

В случае победы Байдена на выборах 55-летняя Харрис может стать первой в американской истории женщиной и афроамериканкой на посту вице-президента. Перед тем, как в 2017 году войти в Сенат США, Харрис была генеральным прокурором Калифорнии. Она также выдвигала свою кандидатуру в президенты на первичных выборах, но потерпела неудачу, однако привлекла внимание тем, что резко критиковала Джо Байдена в тот период.

Кандидатуру Харрис одобрил Барак Обама

В тот же день выбор Байдена одобрил бывший президент США Барак Обама, назвав Харрис "более чем подходящей для этой работы". "Когда в Овальном кабинете ты сталкиваешься с самыми тяжелыми проблемами, и то решение, которое ты примешь, окажет влияние на жизнь и действительность всей страны, тебе нужен рядом кто-то, способный давать оценку и имеющий характер для принятия правильного решения", - цитирует Обаму dpa.

Ранее более сотни известных афроамериканцев обратились к вероятному кандидату демократов на президентских выборах 2020 года Джо Байдену с призывом номинировать афроамериканку на пост своего вице в случае победы на выборах.

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