 Спецслужбы США заявили о намерении РФ опорочить Байдена перед выборами | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 07.08.2020

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Мир

Спецслужбы США заявили о намерении РФ опорочить Байдена перед выборами

Москва критиковала Джозефа Байдена за его роль в политике администрации Барака Обамы по Украине, она хочет очернить бывшего вице-президента США перед выборами, заявил глава Наццентра контрразведки и безопасности.

Джозеф Байден и флаги США в Филадельфии

Джозеф Байден

Россия в преддверии выборов президента в США намерена "опорочить" демократа Джозефа Байдена, который участвует в борьбе за пост главы Белого дома, утверждает американская спецслужба. Российская сторона предпринимает для этого ряд шагов, говорится в заявлении директора Национального центра контрразведки и безопасности США Уильяма Эванины, опубликованном в пятницу, 7 августа. Ранее Москва уже критиковала Байдена за его роль в политике администрации прежнего президента США Барака Обамы по Украине, а также за поддержку администрацией Обамы "антипутинской оппозиции внутри России", отмечается в заявлении.

В качестве примера предпринимаемых РФ действий Эванина приводит случай с депутатом Верховной рады Украины Андреем Деркачем, особо выделяя его "пророссийскую" позицию. Деркач неоднократно выступал с заявлениями о коррупции с целью "нанести ущерб" кандидатуре бывшего вице-президента Байдена и Демократической партии США, подчеркивает американская сторона.

По мнению спецслужбы, связанные с Кремлем стороны стремятся повысить популярность кандидатуры нынешнего президента Дональда Трампа на российском телевидении и в социальных сетях.

США видят угрозу в Китае и Иране

В заявлении Эванины в качестве возможных угроз для выборов главы Белого дома упомянуты и другие страны. Так, Китай считает действующего президента "непредсказуемым" и предпочел бы видеть на его месте другого человека, утверждает директор спецслужбы. А Иран стремится подорвать демократические институты Соединенных Штатов и может распространять дезинформацию в соцсетях, считает Эванина.

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  • Джеймс Коми

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    Деятельность Флинна стала поводом для нескольких расследований, одно из которых возглавлял экс-глава ФБР Джеймс Коми. В начале мая он был уволен Трампом. Официально - за "некомпетентность". На деле, как уверены СМИ, - за нежелание прекратить расследование дела Флинна и вмешательства РФ в избирательную кампанию в США, которое, "вне всяких сомнений", имело место, заявил Коми на слушаниях в Сенате.

  • Джаред Кушнер

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    Расследования "российского досье" уже не ограничиваются Флинном. Министр внутренней безопасности США Джон Келли указал в начале июня, что зять Дональда Трампа и старший советник президента США Джаред Кушнер являются фигурантом расследования министерства юстиции по делу о вмешательстве России в выборы главы американского государства в 2016 году.

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    Российские следы вокруг Дональда Трампа

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    Сам президент США, впрочем, тоже не остается в стороне. Поводом для нового скандала послужила его встреча с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и послом РФ в США Сергеем Кисляком в Белом доме 10 мая. В ходе встречи Трамп, как утверждали СМИ, раскрыл россиянам совершенно секретные данные, полученные американцами от израильской разведки, таким образом подвергнув опасности агентурную сеть израильтян.

  • Граффити Трампа с Путиным

    Российские следы вокруг Дональда Трампа

    Кремль все отрицает

    Президент Владимир Путин назвал обвинения в адрес Трампа в разглашении секретной информации "политической шизофренией" и заявил, что Москва готова предоставить Сенату и Конгрессу США запись беседы президента США и главы МИД РФ, состоявшейся 10 мая в Белом доме. Что касается всех прочих обвинений, то Кремль отрицает свое вмешательство в кампанию по выборам президента США в 2016 году.

  • USA Donald Trump Jr. (picture-alliance/AP Photo/C. Kaster)

    Российские следы вокруг Дональда Трампа

    Семейное дело

    В скандал вовлечен и сын Трампа. В ходе избирательной кампании в 2016-м Трамп-мл. встречался с юристом из РФ Натальей Весельницкой. Она якобы обещала предоставить компромат на Хиллари Клинтон. Трамп-младший это отрицает. Была опубликована и его переписка с Wikileaks. Она по времени совпала с публикацией украденных данных Демпартии. Этот эпизод - ключевой в попытке вмешательства РФ в выборы в США.

  • Symbolbild Social Media & Geld (picture-alliance/dpa/F. Gabbert)

    Российские следы вокруг Дональда Трампа

    Боты на службе

    Американская соцсеть Facebook обнаружила тысячи политических рекламных объявлений, которые были опубликованы в Сети с июля 2015 года по май 2017 года. Оплачены они были с 470 фейковых страниц и учетных записей, связанных друг с другом и предположительно управлявшихся из России.

  • Google Logo (Picture alliance/dpa/O.Spata)

    Российские следы вокруг Дональда Трампа

    Интернет как поле боя

    Собственные расследования провели и другие компьютерные гиганты. Google выяснил, что российские агенты потратили десятки тысяч долларов на приобретение рекламных площадей с целью распространения дезинформации. Twitter заблокировал сотни аккаунтов. Microsoft инициировала проверку покупки рекламы, связанной с американскими выборами, в поисковике Bing.

  • USA - Ermittlungen zur Russland-Affäre - Paul Manafort (picture alliance/abaca/O. Douliery)

    Российские следы вокруг Дональда Трампа

    Первый обвиняемый

    В рамках расследования вмешательства РФ в выборы в США обвинение было предъявлено экс-главе избирательного штаба Трампа Полу Манафорту. Его обвинили в заговоре против интересов США. Упомянули факт получения крупной суммы за работу на Януковича. В 2018 году Манафорта обвинили в отмывании около 30 млн долларов. Он согласился сотрудничать со спецпрокурором Мюллером и признал вину по двум обвинениям.

  • Deutschland Trump trifft Putin (picture alliance/dpa/AP/E. Vucci)

    Российские следы вокруг Дональда Трампа

    Ложь выходит наружу

    Одновременно стало известно о том, что экс-советник Трампа по внешней политике Джордж Пападопулос, работавший в его избирательном штабе, признался в даче ложных показаний ФБР. Он скрыл факт встречи с иностранцами, имеющими отношение к властям РФ. В показаниях фигурирует и встреча с якобы племянницей Путина. За дачу ложных показаний Пападопулос был приговорен к двухнедельному тюремному сроку.

  • Майкл Коэн

    Российские следы вокруг Дональда Трампа

    Адвокат Трампа отправился за решетку

    По данным спецпрокурора Роберта Мюллера, расследующего предполагаемое вмешательство РФ в выборы в США, некий гражданин РФ выходил на связь с экс-адвокатом Трампа Майклом Коэном во время избирательной кампании. Генпрокуратура США обвинила Коэна в ложных показаниях в Конгрессе, налоговых преступлениях и других правонарушениях. Экс-адвокат Трампа приговорен к трем годам лишения свободы.

    Автор: Павел Лось, Михаил Бушуев


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Выборы в США: Дональд Трамп теряет поддержку избирателей в Аризоне

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