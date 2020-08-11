 Республиканцы США провели съезд с нарушениями условий пандемии | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 28.08.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

Республиканцы США провели съезд с нарушениями условий пандемии

В завершающем дне съезда Республиканской партии США участвовали около 1500 человек. При этом социальная дистанция не соблюдалась, а многие участники не носили масок.

Участники завершающего дня съезда Республиканской партии США в Вашингтоне

В Вашингтоне в четверг, 27 августа, завершился общенациональный предвыборный съезд Республиканской партии. Чтобы послушать речь президента США Дональда Трампа, на газоне перед Белым домом собрались около 1500 гостей. Ограничения, принятые в связи с пандемией коронавируса, на этом мероприятии не соблюдались.

В частности, стулья были расставлены слишком близко друг к другу, а большинство присутствующих не носили маски. Однако в предвыборном штабе Трампа сообщили, что при подготовке мероприятия республиканцы тесно работали с экспертами в области здравоохранения, чтобы обеспечить безопасность участников.

Демократы обвиняют 74-летнего Трампа в том, что ему не удалось обеспечить защиту американцев в условиях пандемии. Камала Харрис, соратница 77-летнего кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена, заявила, что у Трампа не было плана борьбы с коронавирусом. По словам Харрис, глава Белого дома "провалил основную, самую важную часть работы президента Соединенных Штатов".

Выборы президента США пройдут 3 ноября

На съезде республиканцев Дональд Трамп официально согласился вновь баллотироваться на пост президента США. Его главным соперником станет демократ Джо Байден. Выборы президента США пройдут 3 ноября.

Смотрите также:

  • урны для голосования в США

    Выборы президента США: от праймериз до Белого дома

    На выбор - два варианта

    Особенностью политической системы США является двухпартийность. С 1852 года президентами страны становятся представители либо Республиканской, либо Демократической партии. Представителям так называемых третьих партий (самые заметные из них - Конституционная партия, Либертарианская партия и Партия зеленых), за редкими исключениями, не удается вмешаться в борьбу республиканцев и демократов.

  • выступление Берни Сандерса в Мичигане

    Выборы президента США: от праймериз до Белого дома

    Праймериз

    На сей раз борьба за президентский пост вновь развернется между демократами и республиканцами. Но для начала обе партии должны определиться со своими кандидатами. С этой целью и проводится серия предварительных/первичных голосований в отдельных штатах, именуемых праймериз.

  • неофициальные символы Демократической и Республиканской партий США

    Выборы президента США: от праймериз до Белого дома

    "Ослы" против "слонов"

    Неофициальный символ демократов - осел, а республиканцев - слон. Не самый очевидный выбор. Виной тому случай и фантазия карикатуриста Томаса Маста. В 1870-е годы он выбрал эти образы, чтобы поочередно высмеять обе партии. Но политики не обиделись и стали использовать изображения этих зверей в качестве своей символики. Разумеется, приписывая им кардинально иные качества, нежели Маст.

  • Хилари Клинтон и Берни Сандерс

    Выборы президента США: от праймериз до Белого дома

    Предвыборную гонку продолжают: два демократа…

    На нынешних предварительных выборах Демократической партии на звание кандидата в президенты США претендовали шесть человек, но трое сняли свои кандидатуры еще до начала праймериз, а еще один, Мартин О‘Мэлли, выбыл из гонки после первичных выборов в Айове, набрав менее 1процента голосов. Борьбу за выдвижение кандидатуры от демократов продолжают двое - Хиллари Клинтон и Берни Сандерс.

  • Тед Круз

    Выборы президента США: от праймериз до Белого дома

    …и два республиканца

    Стать кандидатом в президенты от Республиканской партии хотели и вовсе 17 человек. Пятеро отсеялись еще до первичных выборов, а десять - после неудач на разных этапах праймериз. Последним снял свою кандидатуру Тед Круз после поражения в Индиане 4 мая. Теперь борьба развернется между Дональдом Трампом и Джоном Кейсиком.

  • претенденты на выдвижение кандидатуры на пост президента США

    Выборы президента США: от праймериз до Белого дома

    Предварительные итоги

    Последние праймериз Республиканской партии состоятся 7 июня в Южной Дакоте. Демократическая партия завершит процедуру своих первичных выборов неделей позже, 14 июня, в округе Колумбия (Вашингтон). Пока фаворитом демократов выглядит Хиллари Клинтон, а республиканцев - Дональд Трамп.

  • Дональд Трамп

    Выборы президента США: от праймериз до Белого дома

    Еще одна небольшая формальность

    По окончании праймериз кандидатов еще должны будут утвердить на партийных съездах, которые пройдут в конце июля 2016 года. Обычно это формальность, ведь делегаты от штатов должны голосовать в соответствии с итогами первичных выборов. Но поговаривают, что на этот раз съезд республиканцев может стать камнем преткновения для Трампа, даже если он наберет нужное количество голосов на праймериз.

  • Хилари Клинтон

    Выборы президента США: от праймериз до Белого дома

    Первая женщина-кандидат в президенты США?

    В истории США не было ни одной женщины-президента. Более того, еще никогда представительница прекрасного пола не претендовала на высший государственный пост Соединенных Штатов. Поэтому, если Хиллари Клинтон обойдет Берни Сандерса и станет кандидатом в президенты от Демократической партии, то это уже само по себе будет историческим событием.

  • наклейка с надписью сегодня я проголосовал

    Выборы президента США: от праймериз до Белого дома

    45-й президент США

    Решение о том, кто станет 45-м президентом США, граждане этой страны примут на голосовании 8 ноября 2016 года.

    Автор: Илья Коваль


Смотреть видео 02:34

Выборы в США: Дональд Трамп теряет поддержку избирателей в Аризоне

Контекст

Комментарий: Не отчаивайтесь, Германия и Америка!

Госсекретарь США Майк Помпео едет в Европу, но избегает заезда в Германию. А глава МИД ФРГ Хайко Мас отбывает в Москву. Трансатлантические отношения - хуже некуда, считает Йенс Турау.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Зачем Трамп выводит войска из Германии и что говорят об этом немцы  

Что такое Антифа, кто такие антифашисты, и в чем их обвиняет Дональд Трамп?  

Также по теме

USA Präsidentschaftskandidat der Demokraten Joe Biden

От Байдена требуют номинировать афроамериканку на пост вице-президента 11.08.2020

Более ста афроамериканцев подписали открытое письмо будущему кандидату в президенты США Джо Байдену с призывом сделать в случае победы на выборах своим замом черную женщину.

USA I Bethesda I Präsident Donald Trump I COVID-19

Дональд Трамп предложил перенести президентские выборы в США 30.07.2020

По мнению президента США, грядущие выборы, во время которых из-за эпидемиологической ситуации предлагается шире использовать голосование по почте, будут "самыми неточными и мошенническими в истории".

Kombobild Donald Trump und Wolodymyr Selenskyj

Трамп отрицает оказание давления на Зеленского в телефонном разговоре 22.09.2019

Президент США высоко оценил июльский разговор с украинским коллегой. По версии американских СМИ, Трамп неоднократно предлагал Зеленскому услуги личного адвоката для расследования в отношении Джо Байдена.

Реклама

Самые читаемые

"Это не обычный яд". Немецкий токсиколог об отравлении Навального  

Протесты: в Минске в ночь на 28 августа задержаны более 200 человек  

Интервью Путина. Что не так в словах президента России  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно