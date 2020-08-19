 Съезд республиканцев номинировал Трампа в президенты США | Президентские выборы в США | DW | 24.08.2020

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Выборы в США

Съезд республиканцев номинировал Трампа в президенты США

Делегаты съезда Республиканской партии единогласно выдвинули кандидатуру действующего президента США на второй срок. Трамп заявил, что демократы хотят украсть выборы у республиканцев.

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

За два с половиной месяца до президентских выборов в США действующий глава Белого дома Дональд Трамп формально номинирован на съезде Республиканской партии кандидатом на пост главы государства. Как и ожидалось, делегаты из всех штатов проходящего в Шарлотте (штат Северная Каролина) съезда единогласно проголосовали в понедельник, 24 августа, за выдвижение кандидатуры Трампа.

Официально принять свое выдвижение Трамп должен в речи в четверг, 27 августа.

В качестве кандидата в вице-президенты США делегаты съезда, прошедшего преимущественно виртуально, поддержали Майка Пенса.

Трамп обвинил демократов в намерении "украсть выборы"

Выступая на партийном мероприятии, Трамп обвинил Демократическую партию в намерении манипулировать выборами. "Они пытаются украсть выборы у республиканцев", - заявил американский президент. Ранее он неоднократно говорил, что у него вызывают серьезные опасения возможные массовые фальсификации из-за высокой доли голосующих по почте в связи с эпидемией коронавируса.

На прошлой неделе демократы выдвинули в президенты бывшего вице-президента Джо Байдена. Выборы в США пройдут 3 ноября.

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    Автор: Илья Коваль


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Выборы в США: Дональд Трамп теряет поддержку избирателей в Аризоне

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