Байден на посту президента США хуже Трампа для Путина?

Джо Байден на этой неделе официально стал кандидатом в президенты США от демократов. Если он выиграет президентские выборы, что это будет значить для России? DW собрала мнения.
Виртуальный съезд, но реальная номинация: Джо Байден официально стал кандидатом в президента США от демократов
Официальное выдвижение Джо Байдена кандидатом в президенты США - это событие стало кульминацией четырехдневного съезда Демократической партии. Съезд начался 17-го и продлится до 20 августа. Формально местом проведения считается город Милуоки, штат Висконсин, но фактически это первая за почти 200 лет в истории Демократической партии виртуальная встреча.
Байден ведет в гонке за президентский пост по данным соцопросов, опережая действующего президента Дональда Трампа, поддерживаемого Республиканской партией. Это не гарантирует победы, но свидетельствует о том, что у кандидата от демократов вполне реалистичные шансы стать следующим президентом Соединенных Штатов. Как могут развиваться отношения между Россией и США при Байдене? DW спросила российского политолога и американского дипломата.
Необычный момент в истории российско-американских отношений: аплодисменты в Госдуме, банкет партии ЛДПР, обещание главы Russia Today проехать по Москве с американским флагом - все это случилось 9 ноября 2016 года после объявления победы Трампа на выборах президента.
Если победителем президентских выборов в США в ноябре 2020 года станет Джо Байден, то аплодисментов в российской Государственной Думе не будет, уверен Дэниел Фрид, который в Госдепартаменте США был "архитектором" санкций в отношении России, а сегодня является экспертом вашингтонской аналитической организации The Atlantic Council. "Думаю, что нет, аплодисментов не будет - в отношении Байдена особых иллюзий в Москве нет", - говорит Андрей Кортунов, генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД).
Ни в Москве, ни в Вашингтоне не связывают возможный выбор Байдена с перспективой значительного улучшения отношений двух стран. Будущее российско-американских отношений при Байдене предсказать легко, считает Кортунов, потому что "каких-то революционных изменений не будет". "Никакой перезагрузки, как в 2009 году, ждать не стоит", - уверен и Фрид. Хотя, по его воспоминаниям, сам термин "перезагрузка" придумал именно Байден - это было во время поездки в Мюнхен на международную конференцию по безопасности: "Он сам тогда ее инициировал, но потом увидел, что из этого вышло".
Политику Байдена будут воспринимать в Кремле как не соответствующую интересам России, говорит Дэниел Фрид: "Байден улучшит отношения с Германией, усилит отношения с Польшей, прекратит борьбу с Евросоюзом. Я думаю, что ЕС и США найдут единую линию поведения в отношениях с Россией". При Байдене-президенте администрация США будет придерживаться, по словам кадрового дипломата Фрида, трех принципов: "Сопротивление российской агрессии, стремление стабилизировать отношения и вести диалог с Москвой в узких рамках, а также инвестировать, условно говоря, в будущее - поддерживать российское гражданское общество".
Демократическая партия США вполне может считать себя главной жертвой предполагаемого российского вмешательства в выборы президента США 2016 года: взлом серверов партии, а также якобы оказываемая помощь Кремля штабу Трампа могли навредить кандидату от демократов Хиллари Клинтон и лишить ее победы четыре года назад.
Может ли администрация Байдена действовать из чувства мести? Оба эксперта уверены, что это не тот уровень, на котором лично Байден или его администрация будут действовать. "Для Байдена какие-то эмоциональные моменты менее значимы, чем для Трампа", - полагает Кортунов.
Дэниел Фрид также не думает, что администрация Байдена будет движима желанием возмездия: "Не думаю, что Байден намерен повышать градус конфронтации. Лучший курс против Кремля - не делать громких заявлений, а сохранять настойчивость, твердость и сотрудничать с союзниками".
Несмотря на то, что за годы правления Трампа российско-американские отношения продолжили ухудшаться - Вашингтон усилил санкционное давление - российский обыватель и руководство в Кремле предпочли бы ближайшие четыре года иметь дело именно с Трампом, уверены наблюдатели. Обыватели - из симпатии : "Трамп более яркий, харизматичный, хвалит Путина постоянно. А Байден скучнее", объясняет Андрей Кортунов. А вот российское руководство, говорит он, хотело бы видеть Трампа из политических предпочтений - он ближе Путину, ближе по своему менталитету: "Тот националист, и этот - националист. Тот не очень верит в многостороннюю дипломатию, и этот. Есть некая общность. Трамп Путину симпатичнее, он его лучше понимает".
В основе симпатии Москвы к Трампу лежит идейная общность, согласен и Дэниел Фрид: "Думаю, что в России его поддерживают за то, что Трамп кажется сторонником авторитаризма". Байден в роли президента не будет искать близости к Путину на личном уровне по двум причинам, полагает американский дипломат. Во-первых, из профессиональных соображений: "Байден в качестве президента не будет общаться с Путиным панибратски или пытаться заслужить его одобрение".
Вторая причина заключается в том, что сам Путин не ищет сближения, уверен дипломат: любые встречи "будут сложными до тех пор, пока Путин считает враждебность по отношению к Западу центральным элементом своей внешнеполитической стратегии".
Враждебность в российско-американских отношениях возникла в эпоху правления Путина далеко не сразу, напомнил Фрид: "Я помню Путина в период первых лет правления Буша-младшего. Так вот он на самом деле мог быть обаятельным и легким в общении и налаживании контактов, если он этого хотел. Но теперь он этого не хочет".
Тем не менее не следует считать, что для Путина существенно важно, чтобы выиграл именно Трамп, уверен Кортунов, потому что в Кремле понимают, что имеют дело со слабым президентом, "который не может обеспечить выполнение своих обязательств", например, позвать кремлевского лидера на саммит G7. Так что в "траурные одежды" в Москве в случае поражения действующего президента тоже никто одеваться не будет, прогнозирует российский политолог-американист.
В случае победы Байдена риски ухудшения российско-американских отношений с точки зрения Кремля обозримы. "Если американская внешняя политика будет рациональной, то я продолжаю настаивать, что ухудшить отношения будет трудно", - говорит гендиректор РСМД. Существуют, по его словам, "естественные пределы ухудшения" отношений - под ними Кортунов подразумевает границу, после которой давление со стороны Штатов на Россию "реально начнет бить по ним самим".
Одновременно и шансы на улучшение крайне невелики, говорят эксперты. "Самый лучший сценарий при Байдене: основное внимание Вашингтона переместится на Китай, он станет главным врагом, а Россия уйдет на второй план", - обрисовывает Кортунов максимально позитивный для Кремля сценарий.
Несмотря на наличие принципиальных расхождений, позитивные сюрпризы возможны, говорят оба эксперта, хотя и признают, что такие изменения могут коснуться лишь отдельных ограниченных сфер сотрудничества. В качестве примера они приводят шанс вернуться к переговорам о контроле над гонкой вооружений. "Это могут быть и конвенциональные вооружения, и ядерное оружие. Я не знаю, даст ли это плоды, но уверен, что в Европе многие оценят саму попытку", - заметил Фрид.
Восстановление контроля над вооружениями - важный аспект для Москвы как в политическом, так и в военно-техническом смысле, добавляет Кортунов: "Это восстановит особый статус отношений между Россией и США, позволит Москве играть на равных с Вашингтоном, чего она долго добивалась".
Кортунов и Фрид в случае победы Байдена также возлагают определенные позитивные ожидания от возвращения, по их словам "профессионалов" в Госдеп. Они "необязательно будут более мягкими переговорщиками", но сделают отношения более предсказуемыми для обеих сторон, заметил Кортунов.
Смотрите также: