 Джо Байден стал официальным кандидатом в президенты | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 19.08.2020

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Мир

Джо Байден стал официальным кандидатом в президенты

Голосование на съезде Демократической партии проходило в видеоформате.

Партийный съезд демократов проходил преимущественно в онлайн-формате

Партийный съезд демократов проходил преимущественно в онлайн-формате

Демократическая партия США утвердила бывшего вице-президента страны 77-летнего Джо Байдена своим единственным кандидатом на предстоящих выборах главы государства. Это решение было принято во вторник, 18 августа, на общенациональном съезде в Милуоки. Из-за эпидемии коронавируса съезд под девизом "Объединить Америку" проходил преимущественно в режиме онлайн. Ораторы, выступающие обычно перед десятками тысяч людей, заранее записали свои речи на видео, чтобы избежать технических проблем.

Само голосование также прошло в видеоформате. В ходе виртуальной переклички партийные делегации от штатов и территорий США огласили результаты своих праймериз, по которым Байден набрал наибольшее число партийных делегатов, голосующих на съезде. Внутрипартийным соперником Байдена был сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс.

Президентские выборы в США состоятся 3 ноября. От республиканцев  Байдену будет противостоять действующий президент страны Дональд Трамп.

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  • Хилари Клинтон

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    Первая женщина-кандидат в президенты США?

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  • наклейка с надписью сегодня я проголосовал

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    Автор: Илья Коваль


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