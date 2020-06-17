Комментарий: Не отчаивайтесь, Германия и Америка!

Госсекретарь США Майк Помпео едет в Европу, но избегает заезда в Германию. А глава МИД ФРГ Хайко Мас отбывает в Москву. Трансатлантические отношения - хуже некуда, считает Йенс Турау.
Я рискую показаться сентиментальным, но этот мой короткий рассказ и в самом деле звучит как из незапамятных времен. Я был еще сравнительно молодым репортером, когда видел, как в 1994 году тысячи берлинцев восторженно приветствовали у Бранденбургских ворот президента США Билла Клинтона. "Возможно все, Берлин свободен", - подбадривал их Клинтон.
В то время типично американский порыв к будущему очень гармонировал с настроениями в Германии и Берлине. Америка во многом сделала возможным воссоединение Германии, американцы дали нам демократию, сначала только Западной, теперь - и всей Германии.
На следующей неделе госсекретарь США Майк Помпео отправляется в Европу. Он будет в Польше, Австрии, Чехии, Словении. Все это, дал знать Помпео, верные друзья Америки. Германию он не упомянул ни словом.
Зато три американских сенатора грозят "опустошительными" санкциями порту в Заснице на северо-востоке Германии за его участие в реализации газопроводного проекта "Северный поток - 2", с которым американцы ну никак не могут смириться. И аккурат в то самое время, когда Помпео будет во время своего европейского турне демонстративно избегать заезда в Берлин, немецкий министр иностранных дел Хайко Мас (Heiko Maas) отбывает в Москву. Не куда-нибудь, а именно в Москву. Это будет всего второй его по-настоящему важный визит после перерыва из-за коронавирусных ограничений. Только в Израиле он уже за это время побывал. О поездке в Вашингтон даже речи не идет. Очень жаль!
В трансатлантических отношениях - паралич. Уже давно ясно, что с импульсивным, вечно разъяренным президентом США Дональдом Трампом не договориться. Поэтому немецкое правительство искало контакты уровнем ниже, старалось хоть как-то не дать оборваться имеющимся связям, сохранить их на время после Трампа. Но уже давно немцы стали понимать, что больше не будет так, как тогда - в 1994-м, или еще раньше - в 1963-м, когда Джона Кеннеди в Берлине встречали, как спасителя.
В настоящий момент конкретный предмет споров - немецкий вклад в оборону, который американцам уже давно представляется слишком маленьким. Речь идет также о выводе американских солдат из Германии. Некоторые видят в нем месть Трампа, считающего, что канцлер Ангела Меркель (Angela Merkel) его недостаточно ценит. А еще - упомянутый газопровод из России в Германию. Но это все только то, что лежит на поверхности.
По сути же речь идет об изменившемся взгляде немцев на Америку и американцев на Германию. Страна безграничных возможностей, страна, которая как добродушный гегемон гарантировала нашу безопасность, отвернулась от нас и смотрит в первую очередь внутрь себя. Или в направлении Тихоокеанского региона. А мы, немцы, с отвращением взираем на полицейский произвол в США, на фанатичных любителей оружия, страсть которых приводит к тысячам жертв, на вопиющее социальное неравенство, на президента, который, охвачен манией величия, рассылает твиты, на расколотое общество.
Но лучше бы взглянуть на самих себя. Да, отрицание угрозы пандемии, ожесточение на внутриполитических фронтах - то, что происходит в Америке сегодня выглядит плохо. Но и в нашем обществе раскол все глубже, все громче орут популисты и конспирологи. И если Америка утратит свой демократический стержень, Европа с Германией в своем центре окажется последней среди тех, кого раньше было принято называть участниками "сообщества западных ценностей". И отстаивать такие идеалы нам будет трудно, учитывая тот факт, что и в Европе не все беспрекословно следуют прежним американским идеалам.
Но я надежды не теряю. Оно еще есть - в Америке и в Германии - преобладающее большинство, которое, как водится, молчит. Это большинство считает, что демократия ценна сама по себе, что при всех проблемах она все еще остается самой лучшей формой организации общества. И это большинство считает, что у Америки и Германии есть общие ценности, которые следует отстаивать также сообща. Пусть даже в настоящий момент ситуация и выглядит совсем по-другому.
То, как быстро может восстановиться такая общность, стало ведь ясно, когда после свинцовых лет правления Джорджа Буша у Колонны Победы в Берлине выступал молодой сенатор Барак Обама, а слушали его 200 000 немцев. Все они были преисполнены надежд, потому что чувствовали: этот человек станет президентом. И было ведь это не так давно, всего-то 12 лет назад. Так что не надо отчаиваться, Америка и Германия!
Автор: Йенс Турау, обозреватель DW
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