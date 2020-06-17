Комментарий: Не отчаивайтесь, Германия и Америка!

Я рискую показаться сентиментальным, но этот мой короткий рассказ и в самом деле звучит как из незапамятных времен. Я был еще сравнительно молодым репортером, когда видел, как в 1994 году тысячи берлинцев восторженно приветствовали у Бранденбургских ворот президента США Билла Клинтона. "Возможно все, Берлин свободен", - подбадривал их Клинтон.

В то время типично американский порыв к будущему очень гармонировал с настроениями в Германии и Берлине. Америка во многом сделала возможным воссоединение Германии, американцы дали нам демократию, сначала только Западной, теперь - и всей Германии.

Помпео в Берлин не едет, а Мас предпочитает лететь в Москву

На следующей неделе госсекретарь США Майк Помпео отправляется в Европу. Он будет в Польше, Австрии, Чехии, Словении. Все это, дал знать Помпео, верные друзья Америки. Германию он не упомянул ни словом.

Йенс Турау

Зато три американских сенатора грозят "опустошительными" санкциями порту в Заснице на северо-востоке Германии за его участие в реализации газопроводного проекта "Северный поток - 2", с которым американцы ну никак не могут смириться. И аккурат в то самое время, когда Помпео будет во время своего европейского турне демонстративно избегать заезда в Берлин, немецкий министр иностранных дел Хайко Мас (Heiko Maas) отбывает в Москву. Не куда-нибудь, а именно в Москву. Это будет всего второй его по-настоящему важный визит после перерыва из-за коронавирусных ограничений. Только в Израиле он уже за это время побывал. О поездке в Вашингтон даже речи не идет. Очень жаль!

В трансатлантических отношениях - паралич. Уже давно ясно, что с импульсивным, вечно разъяренным президентом США Дональдом Трампом не договориться. Поэтому немецкое правительство искало контакты уровнем ниже, старалось хоть как-то не дать оборваться имеющимся связям, сохранить их на время после Трампа. Но уже давно немцы стали понимать, что больше не будет так, как тогда - в 1994-м, или еще раньше - в 1963-м, когда Джона Кеннеди в Берлине встречали, как спасителя.

Американцы и немцы по-новому смотрят друг на друга

В настоящий момент конкретный предмет споров - немецкий вклад в оборону, который американцам уже давно представляется слишком маленьким. Речь идет также о выводе американских солдат из Германии. Некоторые видят в нем месть Трампа, считающего, что канцлер Ангела Меркель (Angela Merkel) его недостаточно ценит. А еще - упомянутый газопровод из России в Германию. Но это все только то, что лежит на поверхности.

По сути же речь идет об изменившемся взгляде немцев на Америку и американцев на Германию. Страна безграничных возможностей, страна, которая как добродушный гегемон гарантировала нашу безопасность, отвернулась от нас и смотрит в первую очередь внутрь себя. Или в направлении Тихоокеанского региона. А мы, немцы, с отвращением взираем на полицейский произвол в США, на фанатичных любителей оружия, страсть которых приводит к тысячам жертв, на вопиющее социальное неравенство, на президента, который, охвачен манией величия, рассылает твиты, на расколотое общество.

Раскол в обществе все глубже

Но лучше бы взглянуть на самих себя. Да, отрицание угрозы пандемии, ожесточение на внутриполитических фронтах - то, что происходит в Америке сегодня выглядит плохо. Но и в нашем обществе раскол все глубже, все громче орут популисты и конспирологи. И если Америка утратит свой демократический стержень, Европа с Германией в своем центре окажется последней среди тех, кого раньше было принято называть участниками "сообщества западных ценностей". И отстаивать такие идеалы нам будет трудно, учитывая тот факт, что и в Европе не все беспрекословно следуют прежним американским идеалам.

Но я надежды не теряю. Оно еще есть - в Америке и в Германии - преобладающее большинство, которое, как водится, молчит. Это большинство считает, что демократия ценна сама по себе, что при всех проблемах она все еще остается самой лучшей формой организации общества. И это большинство считает, что у Америки и Германии есть общие ценности, которые следует отстаивать также сообща. Пусть даже в настоящий момент ситуация и выглядит совсем по-другому.

То, как быстро может восстановиться такая общность, стало ведь ясно, когда после свинцовых лет правления Джорджа Буша у Колонны Победы в Берлине выступал молодой сенатор Барак Обама, а слушали его 200 000 немцев. Все они были преисполнены надежд, потому что чувствовали: этот человек станет президентом. И было ведь это не так давно, всего-то 12 лет назад. Так что не надо отчаиваться, Америка и Германия!

Автор: Йенс Турау, обозреватель DW

Этот комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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