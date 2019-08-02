Сенаторы США угрожают санкциями немецкому порту из-за "Северного потока-2"

Сенаторы США угрожают санкциями немецкому порту Мукран в связи со строительством газопровода "Северный поток-2" из России в Германию, сообщила в четверг, 6 августа, немецкая деловая газета Handelsblatt. Об этом говорится в письме, подписанном сенаторами Тэдом Крузом, Томом Коттоном и Роном Джонсоном, которое 5 августа получило руководство управляющей этим портом компании Fährhafen Sassnitz GmbH.

Сенаторы угрожают компании "чувствительными последствиями" в случае, если она не прекратит оказывать логистическую поддержку проекту "Северный поток-2". В частности, как говорится в документе, США лишит порт перспективы "финансового выживания, если он продолжит предоставлять товары, услуги и поддержку" в какой-либо форме этому проекту. В частности, в порту Мукран на острове Рюген складированы трубы, которые используются для сооружения газопровода, и, кроме того, порт снабжает провиантом российские суда-трубоукладчики "Академик Черский" и "Фортуна", говорится в письме.

Как указывают сенаторы, их письмо служит юридическим предостережением о том, что, поддерживая проект газопровода, компания подвергает порт Мукран, а также его ведущих менеджеров, владельцев и сотрудников риску юридических и экономических штрафных мер со стороны США.

Компания Fährhafen Sassnitz GmbH на 90 процентов принадлежит городу Засниц и на 10 процентов - федеральной земле Мекленбург - Передняя Померания. Официальный представитель компании сообщил, что ее руководство не намерено комментировать письмо, поскольку его содержание относится к компетенции земельного и федерального правительств.

Сенатор Тэд Круз является одним из решительных противников газопровода "Северный поток-2". Американская организация Opensecrets, наблюдающая за деятельностью лоббистов в американской политике, выяснила, что в 2018 году Круз получил от американских нефтяных и газовых компаний пожертвования на 765 тысяч долларов - больше, чем любой другой член американского Конгресса.

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