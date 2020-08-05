Когда достроят "Северный поток - 2"? И заработает ли он? Прогнозы европейских экспертов

Для завершения строительства газопровода "Северный поток - 2" из России в Германию по дну Балтийского моря осталось проложить всего 160 километров труб. Стройка заморожена с декабря 2019 года, когда США ввели санкции против европейских подрядчиков. В июле Вашингтон даже расширил санкции, что вызвало резкую критику Германии и ЕС. Сейчас против газопровода выступили немецкие экологи. Стало также известно, что судно "Фортуна" не будет принимать участие в строительстве. Так удастся ли достроить "Северный поток-2"? И если да, то когда? DW поговорила с экспертами из Европы.

Экологи против "Северного потока - 2"

Немецкие экологи из организации Deutsche Umwelthilfe (DUH) намерены в суде оспорить решение властей ФРГ, выдавших разрешение на сооружение "Северного потока-2". В качестве аргумента они приводят "новые научные сведения о неконтролируемых утечках метана при добыче, транспортировке и переработке природного газа". Оказалось, что выбросы метана, который в 86 раз вреднее углекислого газа, при добыче газа гораздо выше, чем считалось раньше. Экологи требуют повторно рассмотреть заявку на строительство газопровода и утверждают, что "на основе актуальных сведений, строительство "Северного потока-2" не было бы разрешено".

Карикатура Сергея Елкина

Марко Джули из Института европейских исследований в Брюсселе ожидает, что такого рода критика газопровода будет только нарастать в Германии. Однако, отмечает он, "поскольку "Северный поток - 2" полностью финансируется частными компаниями, он в меньшей мере подвержен "климатическим" соображениям". Ранее, 25 июня, Горное управление города Штральзунда, которое отвечает за выдачу разрешения на строительство и эксплуатацию газопровода, уже отклонило заявку о пересмотре своего решения.

Профессор Немецкого института экономических исследований Клаудия Кэмферт(Claudia Kemfert) считает, что "Северный поток - 2", с энергетической точки зрения, Германии по большому счету вообще не нужен. "Это очень дорогой проект и, кроме того, он идет вразрез с целями защиты климата и энергетическим поворотом, который происходит в Европе", - заявила она.

"Фортуна" отвернулась от трубопровода

Стало также известно, что трубоукладочная баржа "Фортуна", которая находится в немецком порту Росток, не будет участвовать в строительстве трубопровода. Об этом сообщила российская компания - арендатор судна - "Межрегионтрубопроводстрой" (МРТС). Именно "Фортуна" считалась одним из кандидатов на достройку "Северного потока - 2" в водах Дании: в июне датское энергетическое агентство (DEA) дало разрешение использовать не только суда с динамической системой позиционирования, но и с якорной, такие, как "Фортуна".

Как быстро справится "Академик Черский" в одиночку?

Австрийский политолог, профессор университета Инсбрука Герхард Манготт называет решение об отказе использовать судно "Фортуна" "придирками тех, кто не хочет, чтобы газопровод был достроен".

При том, что никто официально не называл суда, которые могут быть задействованы в дальнейшем строительстве газопровода, эксперты сходятся во мнении, что без "Фортуны" единственным подходящим кандидатом на достройку "Северного потока - 2" остается трубоукладчик "Академик Черский". Издание ICIS прогнозировало, что если бы оба судна приступили к работам 3 августа, то трубопровод мог быть достроен к концу сентября. Без "Фортуны" это займет гораздо больше времени.

"Судно "Академик Черский" сможет проложить оставшиеся километры трубопровода. Конечно, намного медленнее, чем швейцарская фирма Allseas (которая до введения санкций США в декабре 2019 года занималась строительством трубопровода - Ред.), но, тем не менее, у него есть все разрешения правительства Дании и Германии", - говорит Манготт.

Берлин отстаивает "Северный поток - 2"

Германия по-прежнему активно поддерживает строительство газопровода, хотя и у немецких политиков, по мнению Клаудии Кемферт "вызывают беспокойство разрастающиеся вокруг него проблемы". "Раскручивается спираль санкций и контрсанкций", - описывает она ситуацию.

Карикатура Сергея Елкина

Санкций США резко критикуют не только немецкие компании, но и немецкие политики. В недавнем интервью немецкому агентству dpa министр экономики ФРГ Петер Альтмайер (Peter Altmaier) заявил, что рассчитывает на деэскалацию конфликта вокруг проекта. "Мы все еще надеемся, что до этих санкций дело не дойдет. Мы в федеральном правительстве в любое время готовы к переговорам с целью избежать эскалации", - сказал он агентству 4 августа.

"Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) рассматривает это как экономический, а не политический проект и видит в нем преимущества для Германии, как энергетического узла", - говорит Манготт. Значительного сопротивления проекту в правительстве нет, но есть несогласные с политикой Меркель в ее партии - ХДС: "Это, прежде всего, те, кто говорит о необходимости учитывать интересы восточных соседей Германии - Польши и Украины".

Тем временем участие Германии в строительстве "Северного потока - 2" раскритиковал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Во время дискуссии в Атлантическом совете он сказал, что газопровод - это способ получать европейские деньги для наращивания российских вооружений. Ранее управление по защите конкуренции и прав потребителей Польши выписало "Газпрому" штраф в 50 млн. евро из-за отказа российского концерна предоставить данные о контрактах с европейскими компаниями, финансирующими строительство газопровода.

Достроить мало, вопрос в эксплуатации

И, тем не менее, несмотря на штрафы и санкции газопровод будет достроен в ближайшее время, уверены эксперты. Герхард Манготт считает, что строительство может быть закончено в первом квартале следующего года. Но достроить трубопровод мало, вопросы вызывает его дальнейшая эксплуатация.

"США сейчас подумывают о введении санкций не только против всех, кто принимает участие в строительстве газопровода, но также против покупателей газа из этого газопровода. Это было бы действительно серьезным препятствием, которое европейские компании едва ли смогут преодолеть", - считает Манготт.

Формально, согласно решению датского энергетического агентства, прокладка газопровода в водах Дании могла быть возобновлена уже 3 августа, но возникло новое препятствие. Всякие работы в территориальных водах Дании запрещены до конца сентября из-за нереста трески.

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