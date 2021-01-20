Инаугурация Байдена: чего ждут в Берлине от нового президента США

Политический Берлин с нетерпением ждал этого дня - дня, когда в должность вступит новый президент США Джо Байден, обошедший на выборах в ноябре прежнего хозяина Белого дома Дональда Трампа. В Германии надеются на ренессанс прежних прочных и доверительных трансатлантических отношений.

Впрочем, если послушать координатора трансатлантического сотрудничества при правительстве ФРГ, депутата бундестага от Христианско-демократического союза (ХДС) Петера Байера (Peter Beyer), то некоторые из таких ожиданий представляются завышенными. "Существующие проблемы не исчезнут сами по себе, - говорит он. - Но есть шансы на конструктивный и уважительный диалог и переговоры, нацеленные на достижение компромиссов".

Далек от эйфории и вице-президент Германского фонда Маршалла Соединенных Штатов Томас Кляйне-Брокхофф (Thomas Kleine-Brockhoff): "На смену националисту пришел интернационалист, но это не значит, что время можно просто повернуть вспять".

Главная проблема - штрафные импортные пошлины США

Ремонтировать трансатлантические отношения придется во многих местах. Джо Байден пообещал вернуть подпись США под Парижское соглашение по климату, восстановить членство страны во Всемирной организации здравоохранения и даже аннулировать прошлогоднее решение Трампа о выводе части американских военнослужащих из Германии и их перебазировании в Восточную Европу. Но важнее всего для европейцев проблемы мировой торговли: на Евросоюз и США приходится почти треть всего мирового ВВП.

Петер Байер в интервью DW

Петер Байер считает, что европейцам следует сообща выработать экономическую повестку, включающую самое главное требование: отмену американских импортных штрафных пошлин, в частности, на алюминий и сталь, в последние годы больно ударивших по немецким и европейским производителям. В идеале, говорит Байер, следует добиваться выработки и подписания "широкоформатного трансатлантического соглашения о беспошлинной торговле, которое бы и в будущем обеспечивало наше относительное благополучие".

Ожидания Кляйне-Брокхоффа в этом отношении скромнее. Он тоже приветствовал бы создание обширной трансатлантической зоны беспошлинной торговли, но не видит шансов на это в условиях существующих в США политических реалий. "От Джо Байдена именно этого и требуют не допустить, - говорит он. - В первую очередь - левое крыло его партии и американские профсоюзы". Они, по словам Кляйне-Брокхоффа, ратуют за экономическую политику, не предусматривающую беспошлинную торговлю, поэтому возможности Байдена не следует переоценивать.

Впрочем, и в самой Германии многие скептически относятся к перспективе возобновления переговоров о заключении соглашения о Трансатлантическом торговом и инвестиционном партнерстве (TTIP), прекращенных в 2017 году после прихода к власти Дональда Трампа. По опросам, которые проводили в Германии вашингтонский социологический институт Pew Research Center и берлинский Фонд имени Кёрбера (Körber-Stiftung), значительное большинство немцев не считают США партнером в том, что касается защиты свободы международной торговли.

"Северный поток - 2" - еще один камень преткновения

Но если и удастся снять остроту трансатлантических торговых противоречий, некоторые проблемы останутся и при Байдене. Это касается в первую очередь газопроводного проекта "Северный поток - 2", к которому в Вашингтоне - вне зависимости от партийной принадлежности - относятся крайне негативно. Совсем недавно Конгресс США единодушно принял решение о новых экстерриториальных санкциях против фирм, участвующих в прокладке трубопровода, а в понедельник, 18 января, впервые ввел их против российского судна-трубоукладчика "Фортуна", а также его владельца - компании "КВТ-Рус".

В США крайне негативно относятся к строительству "Северного потока - 2"

Официальный Берлин поддерживает газопроводный проект "Северный поток - 2", называет его чисто коммерческим и резко критикует экстерриториальные санкции, которые вводят США против фирм, участвующих в его реализации. Петер Байер призывает снизить накал дискуссии на эту тему и напоминает, что речь идет всего лишь о второй нитке в дополнение к давно действующему газопроводу "Северный поток - 1". К тому же, указывает он, есть куда более животрепещущие темы трансатлантических отношений, такие как "торговля, безопасность, дигитализация и здравоохранение, что особенно важно в условиях пандемии".

Томас Кляйне-Брокхофф оценивает ситуацию совершенно иначе. Он называет "Северный поток - 2" "крупным стратегическим просчетом Германии", который отягощает отношения Берлина не только с США, но и со странами Восточной Европы - важными партнерами ФРГ по Евросоюзу.

ЕС, США и их отношения с Китаем

Но самым большим испытанием для трансатлантических отношений в ближайшие годы может стать разница в подходах США и Евросоюза к Китаю и его растущей роли на мировой политической и экономической аренах.

Джо Байден и Си Цзиньпин во время встречи в Пекине в 2013 году

Американцам ситуация представляется предельно ясной: необходима расстыковка, преодоление всякой зависимости от Китая, в том числе, в экономической сфере. ЕС тоже видит в Китае "системного соперника", но Брюссель, не говоря уже о Берлине, далек от того, чтобы сворачивать экономические связи с этой страной. Немецкий экспорт в Китай продолжает расти. Всего за год - с 2019 до 2020 года - его объем увеличился еще на 14 процентов.

Томас Кляйне-Брокхофф считает необходимым выработать общую трансатлантическую стратегию в отношении Китая, что, с его точки зрения, возможно при условии взаимных уступок со стороны США и ЕС. Сделка, говорит он, могла бы выглядеть так: американцы отказываются от концепции радикальной расстыковки, а европейцы начинают всерьез относиться к тревогам США в сфере безопасности и их опасениям оказаться в технологической зависимости от Китая.

Кляйне-Брокхофф имеет в виду, в частности, применение китайских технологий при переходе на мобильный стандарт 5G. Реформа Всемирной торговой организации, на чем давно настаивают многие эксперты, могла бы, по его мнению, также помочь сообща противодействовать китайскому засилью на мировом рынке.

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