Выборы президента США: почему в Германии надеются на победу Байдена

Во время президентства Дональда Трампа трансатлантические отношения достигли низшей точки в августе 2018 года, когда хозяин Белого дома назвал Евросоюз недругом США. "Это перешло все границы. Такие заявления ни от кого не хочется слышать, а от президента США и подавно", - отмечает координатор трансатлантического сотрудничества при правительстве ФРГ, депутат бундестага от Христианско-демократического союза (ХДС) Петер Байер (Peter Beyer).

Это был далеко не единственный случай, когда Трамп дал всем понять, что он думает о Европе, Германии или о канцлере ФРГ Ангеле Меркель (Angela Merkel). За четыре года пребывания Трампа на президентском посту отношения между Вашингтоном и Берлином сильно изменились, рассказывает Байер.

В особенности это касается стиля общения. В ФРГ привыкли обсуждать все вопросы с американскими коллегами, но нынешняя администрация Белого дома не всегда считает это необходимым. Один из примеров - решение Трампа вывести из Германии часть американского военного контингента. "Мы узнали об этом из статьи в издании Wall Street Journal, а затем Вашингтон целую неделю молчал", - сетует член ХДС Петер Байер.

Опрос: Трампа поддерживают лишь 13 процентов немцев

Что же касается личных отношений Дональда Трампа и Ангелы Меркель, то их тоже вряд ли можно назвать хорошими. Лидеры обоих государств придерживаются совершенно разных политических взглядов по ряду ключевых вопросов, будь то защита климата, мировая торговля, политика в отношении беженцев или нынешний кризис из-за пандемии коронавируса.

Ангела Меркель и Дональд Трамп во время саммита НАТО в декабре 2019 года

В Берлине редко когда столь сильно надеялись на смену власти в Вашингтоне, как сейчас. И это относится не только к политикам. Согласно результатам опроса, проведенного институтом Civey, лишь около 13 процентов немцев хотят, чтобы Дональд Трамп остался на второй срок.

Политика Трампа пользуется популярностью в ФРГ только среди сторонников правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ): две трети ее электората надеются на победу действующего президента США. Впрочем, люди, голосующие за АдГ, в Германии составляют меньшинство.

Президентство Трампа - "хуже не бывает"

Йоханнес Киндлер

"Любой здравомыслящий человек надеется на то, что 3 ноября победит Байден", - говорит 74-летний Йоханнес Киндлер (Johannes Kindler). Он занимал пост советника правительства ФРГ в "золотой век" германо-американской дружбы - период президентства в США Рональда Рейгана, Джорджа Буша-старшего и Билла Клинтона.

"Хуже не бывает", - констатирует Киндлер, имея в виду президентство Дональда Трампа. Но не стоит забывать, что отношения между рядовыми гражданами разных стран обычно складываются куда лучше, нежели между их правительствами, напоминает он. К примеру, у самого Киндлера по-прежнему много друзей среди американцев.

Байден потребует от ФРГ ответственности

Означает ли это, что трещинами покрылся лишь фасад трансатлантических отношений, а фундамент остался цел? "У меня есть опасения, что фундамент и опоры трансатлантического моста также пошатнулись", - отмечает Петер Байер. Мир кардинально изменился, подчеркивает он.

Американские военные в Германии

"Возможно, мы слишком долго отказывались это замечать, ведь это создает большой дискомфорт. В последние несколько десятилетий нам было так комфортно наслаждаться жизнью под защитным зонтиком США. Больше так продолжаться не может", - считает Байер.

Он уверен, что в случае победы Джо Байдена на выборах в США отношения между Берлином и Вашингтоном улучшатся. Однако Байден потребует от немцев большей ответственности - к примеру, в том, что касается расходов на оборону. "Требования США к Германии будут как минимум столь же высокими, как и при Дональде Трампе", - полагает член ХДС Петер Байер.

Один из приоритетов Байдена - защита климата?

Похожего мнения придерживается и депутат бундестага от партии "Союз-90"/"зеленые" Франциска Брантнер (Franziska Brantner). "Конфликты в непосредственной близости от нас - это европейские конфликты. Даже если президентом США станет член Демократической партии, мы должны будем сами нести за них ответственность", - замечает Брантнер в беседе с DW.

В одном вопросе, впрочем, депутат от "зеленых" полностью полагается на Байдена: это защита климата. В то время как Дональд Трамп неоднократно высказывал сомнения в том, что глобальное потепление вызвано деятельностью человека, его соперник намерен добиться полного перехода США к 2050 году на возобновляемые источники энергии.

"Я очень надеюсь на то, что Парижское соглашение по защите климата снова будет соблюдаться. Что, возможно, нам даже удастся заключить трансатлантическое "зеленое соглашение", совместно инвестировать в развитие технологий и установить общие стандарты в отношении выбросов CO2", - резюмирует Франциска Брантнер.

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