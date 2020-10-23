Как Дональд Трамп изменил мировую политику

Выдвигаясь на пост президента Соединенных Штатов в 2016 году, Дональд Трамп всего тремя словами дал понять, какой будет его внешняя политика: "Америка - прежде всего". За почти четыре года его пребывания в Белом доме под эти слова был подведен фундамент из фактов и событий.

На внешнюю политику США при Трампе наложили отпечаток как конфронтация и безоглядное преследование им личных интересов, так и постоянные кадровые перестановки, неожиданности и конфузы. И независимо от исхода предстоящих президентских выборов в Соединенных Штатах, все эти изменения окажут долгосрочное воздействие на поведение других политических игроков. Перечислим наиболее важные из последствий.

Боязнь мультилатерализма

С момента вступления в должность президент Трамп подрывает международное сотрудничество. Уже на третий день пребывания в Белом доме он подписал указ о выходе США из Транстихоокеанского партнерства (TPP), торгового соглашения стран Азии и Тихоокеанского региона. Впоследствии Вашингтон вышел из целого ряда международных организаций и соглашений, в том числе из Совета по правам человека ООН и Парижского соглашения по климату.

Трамп на конференции ООН по климату, сентябрь 2019 года

Более того, Соединенные Штаты зачастую принимали важные политические решения в одностороннем порядке и вопреки международному консенсусу. Один из примеров - признание ими Иерусалима столицей Израиля и перенос туда американского посольства.

"США нанесли серьезный ущерб своей некогда полезной сети союзов и международных организаций, - полагает Маргарет Макмиллан, профессор истории в университетах Торонто и Оксфорда, а также приглашенный историк Совета по международным отношениям (CFR), базирующегося в Нью-Йорке и Вашингтоне. - Я думаю, это значительно ослабило позиции США в мире". И, похоже, это действительно так: исследовательский центр Пью констатирует снижение в целом ряде государств уровня одобрения политики Вашингтона до самых низких показателей за последние десятилетия.

Испорченные трансатлантические отношения

"Сопротивление Трампа мультилатерализму демонстрирует разницу в философиях Вашингтона и европейских столиц", - такую оценку трансатлантическим отношениям дал в феврале 2020 года Фонд Карнеги за международный мир. По окончании Второй мировой войны европейско-американское партнерство формировалось на основе общих ценностей, целей и глобальных подходов, но расхождения между Евросоюзом и США во главе с Трампа произошли не только на идеологической почве.

Отношения Ангелы Меркель и Дональда Трампа далеки от идеальных

Дональд Трамп активно критиковал трансатлантические отношения, неоднократно ставил под сомнение ценность таких альянсов, как НАТО, объявил о выводе части американских войск из Германии, мотивируя это тем, что Берлин тратит слишком мало ресурсов на оборону. Трамп ввел пошлины на торговлю с ЕС, а также санкции в отношении российско-европейского газового проекта "Северный поток-2".

Маргарет Макмиллан считает, что такого рода давление может привести к долгосрочным изменениям. "Это как в дружеских отношениях: вы склонны доверять своим друзьям, но как только доверие один раз разрушено, восстановить его становится очень трудно, - указывает историк. - Европа привыкла полагаться на "Большого брата" в Вашингтоне, но, возможно, теперь европейцы говорят: "Совершенно ясно, что мы больше не можем этого делать и должны стать более самостоятельными, должны активнее развивать нашу собственную, независимую внешнюю политику".

Китай вынужденно оказался центральным объектом критики

Курс Трампа на конфронтацию с Китаем сдвинул азиатскую державу в центр мирового внимания. От торговой войны с Пекином путем введения пошлин Трамп перешел к оказанию давления на другие страны, чтобы исключить китайский телекоммуникационный концерн Huawei из процесса создания в этих странах сети высокоскоростной мобильной связи пятого поколения (5G).

Трамп пошел на конфронтацию с Китаем, обложив пошлинами китайские товары на огромные суммы

Резкую критику Трампа в адрес КНР приветствовали многие из тех, кто считает, что Пекин слишком долго неправомерно извлекал выгоду из глобальных торговых соглашений, нарушая при этом права человека. "Президент справедливо бросил вызов Китаю за деятельность в сфере торговле", - пишет глава Совета по международным отношениям Ричард Хаас в предисловии к предварительному обзору внешней политики Трампа.

Историк Маргарет Макмиллан разделяет этот взгляд. Она не хотела бы слишком хвалить Трампа, но, по ее выражению, бросить вызов китайцам за нарушения в сфере интеллектуальной собственности было правильным шагом. Напряженность в отношениях между США и Китаем, отмечает Макмиллан, существовала еще до Трампа, но за время его президентства она "стала намного более явной и артикулированной".

Опасность Твиттер-дипломатии

Что касается внешнеполитической коммуникации, то тут Трамп и его администрация в разное время и через различные каналы делали порой противоречащие друг другу заявления - не в последнюю очередь с помощью личного Твиттер-аккаунта Трампа, часто - с использованием воинственной риторики.

Ни один из глав государств мира не уделяет Твиттеру столько внимания, сколько Трамп

Алекси Дрю из Центра исследований науки и безопасности Королевского колледжа Лондона занимается изучением социальных сетей и эскалацией конфликтов. Для нее отношения между США и Ираном являются наглядным примером того, как суетливая и потенциально опасная Твиттер-дипломатия Трампа провоцировала международные конфликты.

"Если вы поставите себя на место иранцев и министра иностранных дел Ирана Зарифа, вам будет очень трудно понять, что является настоящей позицией США. В Тегеране неоднократно замечали противоречия между подходами Госдепартамента и сообщениями, исходящими по различным каналам от Дональда Трампа. Он и Госдеп не координируют заявления и их содержание", - констатирует Дрю. По ее мнению, сами по себе посты в Твиттере не смогут развязать конфликт. Но в уже и без того накаленной ситуации или в случае исторического кризиса между государствами, а также иными политическими игроками, такие действия могут лишь усугубить положение.

Воодушевление автократов

И еще одно последствие четырех лет президентства Дональда Трампа: правители-автократы чувствуют себя на мировой арене воодушевленными. В то время как многие из них были у власти в своих странах еще до прихода в Белый дом Трампа, его некритическое - вплоть до восхищения - обхождение с ними говорит, скорее, о подсознательном одобрении Трампом их стиля правления.

Оказалось, что Трамп не готов обсуждать с ними предполагаемые нарушения закона. Один из примеров - отношение Трампа к Саудовской Аравии после убийства журналиста Джамаля Хашогги. Несмотря на то, что объем доказательств вероятной причастности королевской семьи Саудовской Аравии к преступлению рос, Трамп обещал свою поддержку саудовским властям.

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