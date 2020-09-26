Предвыборные теледебаты Трампа и Байдена: какие факты верны?

Первый раунд телевизионных дебатов между президентом США Дональдом Трампом и его соперником на предстоящих президентских выборах в США от Демократической партии Джо Байденом запомнился криками, взаимными оскорблениями и запутанной риторикой. DW проверила заявления политиков на достоверность.

1. Налоговая декларация Трампа

- Модератор: "Скажите, сколько налогов вы заплатили в 2016 и 2017 годах на федеральном уровне?"

- Дональд Трамп: "Миллионы долларов".

- Модератор: "Вы заплатили миллионы долларов, а не 750?"

- Дональд Трамп: "Миллионы долларов. И вы это увидите".

Налоговая декларация Дональда Трампа остается пунктом критики еще со времени прошлой избирательной кампании, проходившей четыре года назад. Трамп, вопреки обычной для американских президентов и кандидатов в президенты практике, не хочет раскрывать, сколько именно он платит налогов.

Дональд Трамп

В воскресенье газета The New York Times сообщила, что в 2016 и 2017 годах Дональд Трамп платил всего 750 долларов федерального подоходного налога ежегодно. Для сравнения, по данным Управления Конгресса США по бюджету, в 2016 году американская семья со средним уровнем дохода заплатила в среднем 2200 долларов федерального подоходного налога.

Журналисты New York Times ознакомились с налоговыми документами президента за 18 лет. Выяснилось, что 11 лет из них Трамп вообще не платил федеральный подоходный налог. Дело в том, что он платил другие налоги - об этом он и говорит в своем ответе. Но на конкретный вопрос модератора Трамп ответил неверно.

2. COVID-19: Смертность по этническому признаку

"Каждый тысячный афроамериканец умер вследствие коронавируса. И если ничего не изменится, к концу года умрет каждый пятисотый", заявил Джо Байден в ходе дебатов.

В самом деле, уровень смертности от коронавируса в США варьируется в зависимости от этнической принадлежности. Согласно статистике Центра по контролю и профилактике заболеваний в США, от вируса и связанных с ним осложнений в стране в абсолютных цифрах умерло больше представителей белого населения. Но в процентном соотношении афроамериканцы больше страдают от пандемии. На сегодняшний день один из 1020 темнокожих американцев скончался от коронавируса. Среди белого населения этот показатель составляет 1 из 2150.

Джо Байден

Таким образом, первая часть заявления Джо Байдена верна. И есть все признаки того, что такая тенденция сохранится, однако невозможно доказать, верен ли прогноз Байдена о повышении уровня смертности, при котором от коронавируса может умереть каждый 500-й темнокожий американец.

3. Фальсификация выборов по почте

Трамп в очередной раз заявил, что голосование по почте даст простор для подтасовок:

"[Бюллетени] были найдены в реке. На днях стопка бюллетеней с именем Трамп была найдена в корзине для мусора. (…) В одном округе, где проживают избиратели, традиционно голосующие за демократов, тысяча бюллетеней была разослана повторно. Это будет такая фальсификация, которой вы никогда не видели. (…) Посмотрите на Западную Вирджинию, где почтальон продавал бюллетени".

Трамп отчасти прав. Действительно, в штате Висконсин в канаве были найдены три ящика для транспортировки писем. Согласно заявлению Почтовой службы США, в них также содержались бюллетени для голосования по почте. Но не ясно, сколько их было и были ли они уже заполнены. В штате Пенсильвания, по данным министерства юстиции США, в мусоре были найдены девять избирательных бюллетеней.

В мае в Западной Вирджинии работнику почты было предъявлено обвинение в фальсификации выборов. В пяти запросах на документы для голосования по почте он изменил партийную принадлежность с демократической на республиканскую. Он сказал, что это была "шутка". Однако доказательств, что он продавал бюллетени, нет.

Третье заявление Трампа - правда: в штате Вирджиния около тысячи человек могли получить по два бюллетеня для голосования. Однако, по словам главы избирательного участка, даже получив два письма, эти граждане не могут проголосовать дважды, так как при голосовании делается отметка в списке избирателей.

Незначительные нарушения при голосовании по почте в США - это факт, однако Трамп не предоставил никаких доказательств крупномасштабного мошенничества.

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