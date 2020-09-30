Комментарий: Первые дебаты Трампа и Байдена оказались удручающе хаотичны

Что это, черт возьми, было? Именно такой вопрос возник после просмотра первых телевизионных дебатов между президентом США Дональдом Трампом и кандидатом на этот пост от Демпартии Джо Байденом. То, что задумывалось как обмен аргументами и фактами, чтобы помочь определиться колеблющимся избирателям, уже буквально через несколько минут после начала стало похоже на хаотичную семейную ссору между двумя родственниками, один из которых вообще не следует никаким правилам, а другой только натянуто смеется и качает головой, еле сдерживая желание закричать в ответ.

Трамп превратил теледебаты с Байденом в Хаос

США находятся в тяжелейшем кризисе: пандемия коронавируса, стихийные бедствия, вызванные изменением климата, и все более углубляющийся разрыв между белыми и темнокожими американцами сотрясают страну. Но в ходе первых прямых дебатов между кандидатами в президенты от республиканцев и демократов мы увидели хозяина Белого дома, который не дал своему оппоненту закончить почти ни одного предложения и не представил почти никаких собственных планов по улучшению ситуации в стране.

Карла Блейкер

Когда модератор Крис Уоллес указал Трампу на то, что его команда приняла правила дебатов, и президент тем самым согласился с правом соперника отвечать на вопросы в течение двух минут без помех, Байден сухо вставил: "Он никогда не держит слово". Тот хаос, в который превратил дебаты Трамп, и безуспешные попытки модератора поставить его на место были удручающим зрелищем.

Без таких "дебатов" можно было и обойтись

Промахи допустил и Джо Байдена. Он назвал Трампа "клоуном", что абсолютно неуместно в политических дебатах. А заявление Байдена о том, кто, где и когда сможет проголосовать по почте, превратилось в типичную байденовскую путаницу из сложных предложений, конец которых не имеет ничего общего с началом.

Но именно Трамп довел концепцию президентских дебатов до абсурда. Модератору Уоллесу не под силу было его контролировать. А Байден мало что мог противопоставить такому поведению своего оппонента. Лишь однажды тон Байдена стал настолько резким, что на секунду остановил постоянный поток пререканий Трампа: когда он говорил о своем покойном сыне Бо и его военной службе в Ираке. Но и тогда Трамп попытался перевести разговор на другого сына Байдена Хантера и выдвинутые против него обвинения в коррупции.

Какие это дебаты, если один кандидат в течение 90 минут не дает другому закончить ни одну мысль? Без этого можно было бы и обойтись. В следующий раз 7 октября состоится обмен ударами между нынешним вице-президентом Майком Пенсом и кандидат на этот пост от демократов сенатором Камалой Харрис.

А потом последует еще две телевизионные дуэли между Трампом и Байденом. Отказ Байдена от участия в них не был бы политически мудрым шагом. И его, наверное, в таком случае можно будет назвать трусом, который сдался. Но после катастрофических первых "дебатов" такое решение было бы понятным.

Автор: Карла Блейкер, корреспондент DW в Вашингтоне

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

Смотрите также:

Выборы президента США: от праймериз до Белого дома На выбор - два варианта Особенностью политической системы США является двухпартийность. С 1852 года президентами страны становятся представители либо Республиканской, либо Демократической партии. Представителям так называемых третьих партий (самые заметные из них - Конституционная партия, Либертарианская партия и Партия зеленых), за редкими исключениями, не удается вмешаться в борьбу республиканцев и демократов.

Выборы президента США: от праймериз до Белого дома Праймериз На сей раз борьба за президентский пост вновь развернется между демократами и республиканцами. Но для начала обе партии должны определиться со своими кандидатами. С этой целью и проводится серия предварительных/первичных голосований в отдельных штатах, именуемых праймериз.

Выборы президента США: от праймериз до Белого дома "Ослы" против "слонов" Неофициальный символ демократов - осел, а республиканцев - слон. Не самый очевидный выбор. Виной тому случай и фантазия карикатуриста Томаса Маста. В 1870-е годы он выбрал эти образы, чтобы поочередно высмеять обе партии. Но политики не обиделись и стали использовать изображения этих зверей в качестве своей символики. Разумеется, приписывая им кардинально иные качества, нежели Маст.

Выборы президента США: от праймериз до Белого дома Предвыборную гонку продолжают: два демократа… На нынешних предварительных выборах Демократической партии на звание кандидата в президенты США претендовали шесть человек, но трое сняли свои кандидатуры еще до начала праймериз, а еще один, Мартин О‘Мэлли, выбыл из гонки после первичных выборов в Айове, набрав менее 1процента голосов. Борьбу за выдвижение кандидатуры от демократов продолжают двое - Хиллари Клинтон и Берни Сандерс.

Выборы президента США: от праймериз до Белого дома …и два республиканца Стать кандидатом в президенты от Республиканской партии хотели и вовсе 17 человек. Пятеро отсеялись еще до первичных выборов, а десять - после неудач на разных этапах праймериз. Последним снял свою кандидатуру Тед Круз после поражения в Индиане 4 мая. Теперь борьба развернется между Дональдом Трампом и Джоном Кейсиком.

Выборы президента США: от праймериз до Белого дома Предварительные итоги Последние праймериз Республиканской партии состоятся 7 июня в Южной Дакоте. Демократическая партия завершит процедуру своих первичных выборов неделей позже, 14 июня, в округе Колумбия (Вашингтон). Пока фаворитом демократов выглядит Хиллари Клинтон, а республиканцев - Дональд Трамп.

Выборы президента США: от праймериз до Белого дома Еще одна небольшая формальность По окончании праймериз кандидатов еще должны будут утвердить на партийных съездах, которые пройдут в конце июля 2016 года. Обычно это формальность, ведь делегаты от штатов должны голосовать в соответствии с итогами первичных выборов. Но поговаривают, что на этот раз съезд республиканцев может стать камнем преткновения для Трампа, даже если он наберет нужное количество голосов на праймериз.

Выборы президента США: от праймериз до Белого дома Первая женщина-кандидат в президенты США? В истории США не было ни одной женщины-президента. Более того, еще никогда представительница прекрасного пола не претендовала на высший государственный пост Соединенных Штатов. Поэтому, если Хиллари Клинтон обойдет Берни Сандерса и станет кандидатом в президенты от Демократической партии, то это уже само по себе будет историческим событием.

Выборы президента США: от праймериз до Белого дома 45-й президент США Решение о том, кто станет 45-м президентом США, граждане этой страны примут на голосовании 8 ноября 2016 года. Автор: Илья Коваль

