 США намерены впервые применить санкции против ″Северного потока - 2″ | Новости из Германии о Германии | DW | 19.01.2021

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Германия

США намерены впервые применить санкции против "Северного потока - 2"

Санкции затронут судно-трубоукладчик "Фортуна", а также его владельца - компанию "КВТ-Рус". Это станет первым случаем применения санкций против "Северного потока - 2".

Судно-трубоукладчик Фортуна (фото из архива)

Судно-трубоукладчик "Фортуна" (фото из архива)

Уходящее правительство США намерено впервые применить санкции против строительства российского газопровода "Северный поток - 2". Штрафные меры затронут судно-трубоукладчик "Фортуна", а также его владельца - компанию "КВТ-Рус", сообщило в понедельник, 18 января, министерство экономики Германии на запрос агентства dpa.

Информацию о введении санкций министерство получило ранее в понедельник от посольства США в Германии. "Мы с сожалением принимаем к сведению данное сообщение", - заявила представитель министерства экономики.

Правительство США пока не выступило с официальным объявлением о применении штрафных мер. Однако в американском посольстве в Берлине подчеркнули, что Вашингтон "решительно настроен предпринять все необходимые шаги, чтобы остановить строительство газопровода "Северный поток - 2", который угрожает важным национальным интересам европейских партнеров и США".

Задержание Навального укрепило позицию США

Представитель посольства Джозеф Джордано-Шольц также отметил, что задержание Алексея Навального укрепило позицию США. По словам Джордано-Шольца, задержание стало "еще одним четким знаком, что поведение России не меняется". "Мы продолжаем надеяться, что Германия переоценит свою позицию в отношении газопровода", - заявил дипломат на запрос агентства dpa.

Ранее правительство США лишь угрожало применить санкции в отношении российского газопровода, однако фактически еще никогда к ним не прибегало. Ожидается, что официально о штрафных мерах объявят во вторник, 19 января - последний полный день работы администрации президента США Дональда Трампа.

Разрешение на достройку "Северного потока - 2" заморожено

Работы по укладке труб были приостановлены в декабре 2019 года из-за санкций США в отношении европейских подрядчиков. Российское судно-трубоукладчик "Академик Черский" прибыло из Находки в германский порт Мукран еще в мае 2020-го, но датские власти запретили любые строительные работы в районе острова Борнхольм, объяснив это нерестом трески. В декабре 2020-го работы возобновились, незадолго до Нового года были уложены трубы на участке протяженностью в 2,6 километра в особой экономической зоне Германии.

Однако немецкие экологи опротестовали выдачу разрешения на продолжение строительства газопровода в территориальных водах Германии. Действие разрешения временно приостановлено.

Санкции против "Северного потока - 2"

Строительство "Северного потока - 2" вызвало бурные дискуссии в ряде стран. В частности, Соединенные Штаты указывают на угрозу зависимости ЕС от российского газа. После резонансного отравления российского оппозиционера Алексея Навального в Германии и Европе начались дискуссии о возможном введении санкций, затрагивающих строящийся газопровод.

Конгресс США включили в оборонный бюджет на 2021 финансовый год штрафные меры за содействие продаже, аренде или предоставлению судов-трубоукладчиков для строительства газопровода, а также за предоставление страхового покрытия для судов, участвующих в строительстве.

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    Автор: Андрей Гурков


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