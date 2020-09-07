Немецкие "зеленые" призывают отказаться от "Северного потока - 2"

После ареста российского оппозиционера Алексея Навального Германия должна окончательно отказаться от строительства газопровода "Северный поток - 2", считает внешнеполитический эксперт фракции "зеленых" в бундестаге Омид Нурипур (Omid Nouripour). "Тот факт, что одно только присутствие Навального в Москве вызывает столь острую реакцию Кремля, показывает всю абсурдность передачи энергетической безопасности Германии в руки "Газпрома", - заявил политик в понедельник, 18 января, изданию Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Спорный проект должен быть, "наконец, отложен", призвал Нурипур.

Между тем еще один представитель немецких "зеленых" - Юрген Триттин (Jürgen Trittin) призвал к введению дальнейших санкций в случае, если с Навальным что-либо случится. "Европейский Союз быстро отреагировал после публикации отчета ОЗХО об отравлении Алексея Навального "Новичком" и ввел некоторые персональные санкции. Нам следует идти по этому пути и далее", - указал в интервью DW член внешнеполитического комитета бундестага.

Суд над Навальным в отделе полиции

Ранее в тот же день суд в УВД города Химки арестовал Алексея Навального, задержанного накануне после возвращения из Германии, на 30 суток. Решение о мере пресечения вынесено по ходатайству начальника химкинской полиции. До суда адвокатов Навального к нему не допустили, а о проведении заседания их уведомили за несколько минут до его начала. В здание УВД не пропускали ни журналистов, ни соратников Навального. Несмотря на то, что заседание было объявлено открытым и гласным, на нем присутствовали только телеканалы Life News и "Россия". Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отменил брифинг для журналистов в день ареста Навального.

Навального задержали на паспортном контроле, когда оппозиционер прилетел из Берлина в Москву. В ФРГ Алексей Навальный провел почти пять месяцев после отравления "Новичком". Как только оппозиционер объявил о своем возвращении в Россию, стало известно, что в стране он объявлен в розыск по делу "Ив Роше" и что ему хотят заменить условный срок на реальный. Суд по делу "Ив Роше" состоится 29 января. Навальный называет все уголовные дела против него сфабрикованными. Руководство ЕС, европейские и американские политики призывают РФ немедленно освободить оппозиционера.

Новое разрешение на строительство "Северного потока - 2" в Германии заморожено

Между тем 18 января Федеральное агентство по морскому судоходству и гидрографии в Гамбурге подтвердило получение апелляции экологических организаций на разрешение строительства "Северного потока -2" в немецких территориальных водах. Таким образом действие разрешения временно приостановлено.

Работы по укладке труб были приостановлены в декабре 2019 года из-за санкций США в отношении европейских подрядчиков. В декабре 2020-го работы возобновились, незадолго до Нового года были уложены трубы на участке протяженностью в 2,6 километра в особой экономической зоне Германии. Строительство "Северного потока - 2" вызывает бурные дискуссии в ряде стран. Соединенные Штаты указывают на угрозу зависимости ЕС от российского газа.

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