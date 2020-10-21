У Европы и США будет долгий конфликт. Политик из ФРГ о "Северном потоке-2"

Депутат бундестага и экс-министр экологии ФРГ Юрген Триттин в интервью DW оценил перспективы завершения строительства газопровода "Северный поток - 2" и влияние на него санкций США.
Немецкий политик Юрген Триттин (Jürgen Trittin) семь лет возглавлял министерство экологии Германии. Сегодня он входит во фракцию оппозиционной партии "Союз-90/"зеленые" и представляет ее в парламентских комитетах по международным делам, экономике и энергетике. В интервью Deutsche Welle Юрген Триттин оценил шансы на завершение строительства газопровода "Северный поток - 2" и эффективность американских санкций против проекта.
DW: Господин Триттин, если бы вас попросили дать прогноз по ситуации на данный момент - "Северный поток - 2" все-таки будет построен или нет?
Юрген Триттин: Это станет понятно по ходу реализации мер, которые принимает Россия - то есть "Газпром" и инвесторы.Так что пока это открытый вопрос. С юридической точки зрения препятствий не будет.
- С юридической - не будет, а фактически?
- Это зависит от того, удастся ли инвесторам и "Газпрому" закончить строительство с использованием имеющихся судов-трубоукладчиков. Если получится, то получится.
- Как вы оцениваете сегодняшние дебаты о "Северном потоке - 2" (интервью записывалось 19 ноября, накануне обсуждения в парламенте вопроса о газопроводе. - Ред.) ? Неужели что-то еще не сказано?
- Мне кажется, что независимо от повода для этих дебатов (повод - проект резолюции "АдГ", который был отклонен) должны много раз подумать вот о чем: может, "зеленые" все же были правы, когда говорили, что не нужна нам эта инфраструктура для горючего топлива. Вы посмотрите: цена на нефть стабильно низкая, цена на газ упала настолько, что в США разорилась треть фирм, добывающих газ методом гидроразрыва пласта. Другими словами, коронавирус спровоцировал долгосрочные потрясения на мировых рынках нефти и газа. И в этих условиях, усиленных так называемым "зеленым договором" в Европе, я начинаю сомневаться в том, что все эти деньги, закопанные на дне Балтийского моря, хоть когда-нибудь окупятся.
- Сигналы из Вашингтона однозначные - новый президент США собирается расширить санкции против фирм-подрядчиков якобы уже чуть ли не в январе. И что теперь? вашему опыту, насколько эффективны санкции против "Северного потока - 2"?
- Я думаю, что с американской стороны позицию относительно "Северного потока - 2" разделяли и разделяют представители обеих партий. Однако большинство европейцев не разделяли эту позицию. Потому что европейцы считали, что сами вправе решать, где и у кого покупать газ. Поэтому я ожидаю, чтомежду Европой и США будет продолжительный конфликт на этой почве. Но, я думаю, что политика за пределами санкций подразумевает дипломатию, даже может быть компромиссы. Так что тон общения изменится, я думаю, но битва продолжается.
- США утверждают, что они обеспокоены энергетической зависимостью Европы. Что вы думаете по этому поводу?
- Это просто смешно. Европа не зависит от одного источника - России. Имеющаяся газотранспортная инфраструктура в ЕС позволяет получать газ из Алжира, Ливии, Азербайджана или даже из США. Европа - очень независимый клиент. А Россия - крайне зависимый поставщик.
Если Европа не будет покупать российский газ, Россия не сможет поменять покупателя. А вот если Россия не будет поставлять газ в Европу, Европа может покупать газ из других источников, пусть даже по другим ценам. Так что мы не зависим от поставок газа из России. Интересы США совсем в другом - они хотят поставлять больше своего газа в Европу. Это газ, добытый методом гидроразрыва пласта, но цены таковы, что он не является конкурентоспособным.
- Насколько обоснованными являются разговоры о том, что Россия - ненадежный поставщик энергоносителей?
- Надо понимать такой факт: 40 или 50 процентов бюджета России составляют доходы от экспорта природного газа. И 30-40 процентов - от экспорта нефти. Россия - крайне зависимая от экспорта горючего топлива страна. Так что я не боюсь Россию с экономической и энергетической точки зрения. Я другого боюсь - из-за своей слабости иэкономической зависимости Россия может стать агрессивнее во внешней политике.
- По вашему опыту, насколько эффективны санкции против "Северного потока - 2"?
- Надо вот что сказать: санкции санкциям рознь. Европейские санкции, введенные в связи с событиями в Украине, имеют четкую цель - Россия должна выполнять минские соглашения, которые сама же и подписала. А санкции, которые США ввели против "Северного потока - 2", - это санкции в наказание за плохое, аморальное поведение русских. Но эти санкции ничего не достигнут, потому что у них нет никакой цели. Так что я уверен, в конечном итоге, это и в интересах России - найти компромисс по Украине.
Но мои ожидания от санкций против России из-за "Северного потока - 2" - а американские санкции направлены не только против России, но и против Европы и европейских компаний, которые ведут свой бизнес в рамках нашего правового поля и не делают ничего незаконного, - такие санкции будут иметь тот же эффект, что и санкции против Кубы. Как мы знаем, Куба по-прежнему жива.
Смотрите также: