 ″Северный поток-2″: строительство возобновлено после годового перерыва | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 11.12.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

"Северный поток-2": строительство возобновлено после годового перерыва

Российские суда маневрировали на Балтике, немецкие экологи и посол США в Берлине требовали остановки проекта. И тут представители Nord Stream 2 сообщили, что строительство газопровода возобновлено.

Указатель Noerd Stream 2

Строительство газопровода "Северный поток-2" все больше напоминало шпионский боевик - пока политики обменивались громкими заявлениями, в открытом море маневрировали суда, в спешке сменившие собственников. Наконец в пятницу, 11 декабря, с пометкой "срочно" информационные агентства сообщили о возобновлении работ.

Достройка "Северного потока-2": догадки на основании спутниковых данных

Сайт глобального слежения за морскими судами в режиме реального времени MarinaTraffic.com в последние несколько дней стал главным источником предположений о том, что происходит вокруг недостроенного участка газопровода "Северный поток-2". Судя по его данным, в пятницу днем, 11 декабря, на место строительства газопровода прибыла баржа "Фортуна".

Рядом с ней находятся российские суда снабжения "Катунь" и "Балтийский исследователь". И это - все, что было известно. Никакой официальной информации о статусе работ до этого не было - представители "Северного потока-2" отказывались от любых комментариев, и даже в руководстве австрийской нефтегазовой компании OMV, входящей в консорциум инвесторов проекта, говорили, что узнают о ходе работ из СМИ.

Трубоукладчик Академик Черский

Трубоукладчик "Академик Черский"

Шпионские страсти начались в октябре, когда судно-трубоукладчик "Фортуна" сменила владельца - новым собственником стало никому до этого неизвестное общество с ограниченной ответственностью и двумя штатными сотрудниками, что было расценено как попытка вывести "Межрегионтрубопроводстрой" (МРТС) - прежнего владельца судна - из-под удара санкций США. По данным российской версии Forbes, МРТС является самой крупной в России частной компанией по строительству подводных трубопроводов.

Предполагаемое возобновление работ на участке длиной 2,6 километра должно быть завершено до конца декабря - глубина моря в районе составляет всего 30 метров, писала Süddeutsche Zeitung, обращая внимание на то, что американские санкции распространяются на суда, работающие на глубине более 100 футов - что примерно и есть 30 метров. По данным издания, более щекотливым моментом в отношении санкций станет укладка труб на 160-километровом участке в районе острова Борнхольм.

Немецкие экологи требуют остановить строительство "Северного потока-2"

В начале этой недели в районе недостроенного участка между датским островом Борнхольм и балтийским побережьем Польши два дня находилось судно-трубоукладчик "Академик Черский". Однако  в ночь на вторник оно взяло курс в сторону Калининграда.

Саша Мюллер-Креннер

Саша Мюллер-Креннер

Этот маневр немецкая экологическая организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) интерпретировала в своем пресс-релизе от 8 декабря как "временное прекращение строительства" в рамках разрешения, выданного Федеральным ведомством по судоходству и гидрографии. Экологи из DUH заявляют, что сомневаются в правомочности этого разрешения и что еще в пятницу, 4 декабря,  подали формальный протест против его выдачи.

Директор DUH Саша Мюллер-Креннер (Sascha Müller-Kraenner) подчеркнул, что "Северный поток-2" - это проект с далеко идущими экологическими и климатическими последствиями, и он не может быть секретом "Газпрома" и немецких ведомств". В свою очередь, руководитель подразделения DUH "Энергетика и защита климата" Константин Цергер (Сonstantin Zerger) расценил предположительную остановку работ как "большой успех" и призвал от имени своей организации "окончательно отказаться от проекта".

Оператор проекта хранил молчание до 11 декабря

Представители самого "Северного потока-2" отказывались от любых комментариев - как о состоянии дел на стройке, так и о планах компании. И просили "с пониманием" отнестись к тому, что "в сегодняшней ситуации" не могут допустить журналистов на объекты береговой инфраструктуры газопровода в местечке Любмин в Германии - там, где трубы "Северного потока-2" выходят на сушу. Однако во второй половине дня 11 декабря официальный представитель оператора проекта Nord Stream 2 AG подтвердил немецкому информационному агентству dpa факт возобновления работ.

Трубы для газопровода в порту Мукран

Трубы для газопровода находятся в порту Мукран

Перед этим в порту Мукран, где складируются трубы для газопровода, также не давали никаких комментариев. Администрация порта в принципе отказывается впускать на территорию журналистов и не дает интервью.

По неофициальной информации, подобная закрытость может быть обусловлена стремлением скрыть от посторонних глаз - и тем самым вывести из-под возможных санкций США - фирмы, участвующие в завершении проекта. В августе группа американских сенаторов угрожала напрямую администрации порта санкциями за логистическую поддержку газопровода.

Очередное заявление посольства США в Берлине

Чем ближе развязка, тем громче звучат призывы заблокировать строительство, которые раздаются в адрес немецких властей из посольства США в Берлине - при том, что формально правительство Германии не имеет прямого отношения к проекту частных компаний.

Флаг США на фоне Бранденбургских ворот

Из посольства США в Берлине постоянно звучать призывы заблокировать строительство газопровода

В минувшие выходные исполняющая обязанности посла США в Германии в интервью газете Handelsblatt в очередной раз призвала немецкие власти наложить мораторий на строительство газопровода - в качестве сигнала того, что Европа не приемлет "агрессивное поведение России".

Это не первый выпад со стороны посольства США в Берлине в адрес газопровода. Предыдущий американский посол в Германии Ричард Гренелл был ярым противником проекта и неоднократно призывал правительство ФРГ заблокировать строительство.

Как будут завершать Северный поток-2"?

Впрочем, реакция со стороны немецкого министерства экономики и энергетики была стандартной: пресс-секретарь Анна Софи Айхлер (Anna Sophie Eichler) заявила в Берлине 7 декабря, что позиции правительства неизменны - "экстерриториальные санкции противоречат международному праву".

А председатель парламентского комитета по экономике Клаус Эрнст (Klaus Ernst) из Левой партии в ответном письме исполняющей обязанности американского посла выразил недоумение тем, что "США пытаются защитить европейцев от чего-то, что они не считают угрозой". Любопытно, однако, что в конце сентября Научная служба бундестага пришла к совершенно иному выводу, признав возможные санкции США против подрядчиков "Северного потока-2" не противоречащими международному праву, если они служат защите интересов безопасности Соединенных Штатов.

В среду, 9 декабря, в ходе парламентских бюджетных дебатов председатель фракции социал-демократов в бундестаге Рольф Мюцених (Rolf Mützenich) призвал готовится к "жесткой конфронтации" - задуматься об эффективных мерах защиты от санкций США. В качестве примера он привел идею правительства федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания о создании специального фонда, под прикрытием которого и будет достроен газопровод.

На фоне всех этих споров Конгресс США выступил с законодательной инициативой, предполагающей консультации с партнерами в ЕС перед возможным расширением санкций против газопровода. Однако уходящий президент США Трамп еще может наложить вето на этот закон в случае его принятия.

Смотрите также:

  • Судно-трубоукладчик швейцарской компании Allseas

    Европейский рынок газа: события и проекты 2020 года

    Когда достроят "Северный поток - 2"?

    Главная газовая интрига 2020 года: когда и как Россия достроит газопровод "Северный поток - 2"? Прокладка на Балтике оставшихся 160 километров может затянуться до 1-го квартала 2021 года. Санкции США заставили швейцарскую компанию Allseas отозвать свои суда-трубоукладчики (фото). Их призван заменить "Академик Черский", но ему потребовалась масштабная модернизация в дальневосточном порту Находка.

  • Украинская газокомпрессорная станция

    Европейский рынок газа: события и проекты 2020 года

    Украина сохранила газовый транзит

    Главное газовое событие года состоялось уже 1 января: начал действовать новый пятилетний договор о российских поставках в Евросоюз через Украину. Ради прекращения этого транзита строились "Северный поток - 2" и "Турецкий поток", но план Москвы сорвался. "Газпрому" пришлось гарантировать Киеву прокачку и оплату по возросшему тарифу 65 млрд кубометров в 2020 году и по 40 млрд в последующие годы.

  • Прокладка газопровода Eugal

    Европейский рынок газа: события и проекты 2020 года

    Eugal убытки не грозят

    Пока "Северный поток - 2" мощностью 55 млрд куб.м. в год простаивает, его продолжение по территории ФРГ до Чехии Eugal на 51 млрд продолжает строиться. Первую нитку сдали в декабре 2019 года, вторую проложат по плану до конца 2020 года. "Газпром" заранее забронировал мощности всего газопровода и платит независимо от объемов прокачки. Так что для его европейских партнеров это беспроигрышный проект.

  • Путин и Эрдоган на введении в строй Турецкого потока

    Европейский рынок газа: события и проекты 2020 года

    "Турецкий поток" пока недозагружен

    Вместо четырех ниток "Турецкого потока" проложили две по 15,75 млрд куб.м. Их ввели в строй на церемонии в Стамбуле 8 января президенты РФ и Турции. Одна, заменившая маршрут через Украину, Молдову, Румынию, Болгарию, снабжает западную часть Турции. Вторая в 2020 году останется полупустой: газопровод, способный прокачивать столь большие объемы через Сербию дальше в ЕС, в Болгарии еще только строят.

  • Символическая труба интерконнектора Греция-Болгария

    Европейский рынок газа: события и проекты 2020 года

    Азербайджанский газ для Болгарии

    Одновременно с "Балканским потоком", как в Софии называют продолжение "Турецкого потока", в Болгарии до конца 2020 года заработает магистральный газопровод IGB. Его строит болгаро-греко-итальянская компания ICGB при поддержке ЕС. Этот интерконнектор соединит газотранспортные системы Греции и Болгарии и позволит получать азербайджанский газ из трубопровода TAP, что снизит зависимость от "Газпрома".

  • Турецкий министр и греческий премьер при начале строительства TAP

    Европейский рынок газа: события и проекты 2020 года

    TAP продолжает TANAP

    В 2020 году заработает Трансадриатический газопровод TAP мощностью 10 млрд куб.м. Начало его строительства турецкий министр и греческий премьер праздновали в 2016 году. Он является продолжением законченного в 2019 году TANAP, по которому газ из Азербайджана через Грузию идет на запад Турции. Задача Южного газового коридора TANAP-TAP - обеспечивать топливом Грецию, Албанию и Италию в обход России.

  • Лидеры Кипра, Греции и Израиля дают старт газопроводу EastMed

    Европейский рынок газа: события и проекты 2020 года

    EastMed: израильский газ для ЕС

    2 января 2020 года лидеры Кипра, Греции и Израиля дали старт сооружению самого длинного в мире подводного газопровода EastMed мощностью 10 млрд куб.м. Он призван лет через пять обеспечить поставки из израильских морских месторождений "Левиафан" и "Тамар", а также кипрского "Афродита", через Крит и континентальную Грецию в Италию. А она для "Газпрома" - второй по размерам рынок в ЕС после Германии.

  • Нефтегазовые буровые платформы в Норвегии

    Европейский рынок газа: события и проекты 2020 года

    Baltic Pipe: норвежский газ для Польши

    Крупным покупателем российского газа пока является Польша. Но она не намерена продлевать истекающий к концу 2022 года договор с "Газпромом". Варшава делает ставку главным образом на поставки с норвежских морских месторождений (на снимке) по газопроводу Baltic Pipe через Данию и Балтику. Его сооружение в 2020-2022 годах станет еще одним крупным газовым проектом, получающим финансовую поддержку ЕС.

  • Строительство газопровода Balticconnector

    Европейский рынок газа: события и проекты 2020 года

    Финский рынок газа стал конкурентным

    В 2020 году начался качественно новый этап на финском газовом рынке: он стал конкурентным. "Газпром" перестал быть единственным поставщиком после окончания строительства (на снимке) трубопровода Balticconnector. Он соединил Финляндию с газотранспортной системой Эстонии, а через нее с газохранилищами в Латвии и Литве и с литовским СПГ-терминалом в Клайпеде. ЕС оплатил 75% проекта.

    Автор: Андрей Гурков


Смотреть видео 25:21

Секретный план Газпрома: Северный поток 2 хотят достроить в обход санкций США. DW Новости

Аудио- и видеофайлы по теме

Новый удар Вашингтона по "Северному потоку 2": насколько жесткие очередные санкции США? DW Новости  

Северный поток 2: Берлин откупается от санкций США и выделяет 1 млрд евро. DW Новости  

Реклама

Самые читаемые сегодня

Комментарий: Демонстративное равнодушие Путина к правам человека  

Выборы в мажилис Казахстана: дочь Назарбаева поквитается с Токаевым?  

В США иск Техаса об аннулировании выборов поддержали еще 17 штатов  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно