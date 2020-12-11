"Северный поток-2": строительство возобновлено после годового перерыва

Строительство газопровода "Северный поток-2" все больше напоминало шпионский боевик - пока политики обменивались громкими заявлениями, в открытом море маневрировали суда, в спешке сменившие собственников. Наконец в пятницу, 11 декабря, с пометкой "срочно" информационные агентства сообщили о возобновлении работ.

Достройка "Северного потока-2": догадки на основании спутниковых данных

Сайт глобального слежения за морскими судами в режиме реального времени MarinaTraffic.com в последние несколько дней стал главным источником предположений о том, что происходит вокруг недостроенного участка газопровода "Северный поток-2". Судя по его данным, в пятницу днем, 11 декабря, на место строительства газопровода прибыла баржа "Фортуна".

Рядом с ней находятся российские суда снабжения "Катунь" и "Балтийский исследователь". И это - все, что было известно. Никакой официальной информации о статусе работ до этого не было - представители "Северного потока-2" отказывались от любых комментариев, и даже в руководстве австрийской нефтегазовой компании OMV, входящей в консорциум инвесторов проекта, говорили, что узнают о ходе работ из СМИ.

Трубоукладчик "Академик Черский"

Шпионские страсти начались в октябре, когда судно-трубоукладчик "Фортуна" сменила владельца - новым собственником стало никому до этого неизвестное общество с ограниченной ответственностью и двумя штатными сотрудниками, что было расценено как попытка вывести "Межрегионтрубопроводстрой" (МРТС) - прежнего владельца судна - из-под удара санкций США. По данным российской версии Forbes, МРТС является самой крупной в России частной компанией по строительству подводных трубопроводов.

Предполагаемое возобновление работ на участке длиной 2,6 километра должно быть завершено до конца декабря - глубина моря в районе составляет всего 30 метров, писала Süddeutsche Zeitung, обращая внимание на то, что американские санкции распространяются на суда, работающие на глубине более 100 футов - что примерно и есть 30 метров. По данным издания, более щекотливым моментом в отношении санкций станет укладка труб на 160-километровом участке в районе острова Борнхольм.

Немецкие экологи требуют остановить строительство "Северного потока-2"

В начале этой недели в районе недостроенного участка между датским островом Борнхольм и балтийским побережьем Польши два дня находилось судно-трубоукладчик "Академик Черский". Однако в ночь на вторник оно взяло курс в сторону Калининграда.

Саша Мюллер-Креннер

Этот маневр немецкая экологическая организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) интерпретировала в своем пресс-релизе от 8 декабря как "временное прекращение строительства" в рамках разрешения, выданного Федеральным ведомством по судоходству и гидрографии. Экологи из DUH заявляют, что сомневаются в правомочности этого разрешения и что еще в пятницу, 4 декабря, подали формальный протест против его выдачи.

Директор DUH Саша Мюллер-Креннер (Sascha Müller-Kraenner) подчеркнул, что "Северный поток-2" - это проект с далеко идущими экологическими и климатическими последствиями, и он не может быть секретом "Газпрома" и немецких ведомств". В свою очередь, руководитель подразделения DUH "Энергетика и защита климата" Константин Цергер (Сonstantin Zerger) расценил предположительную остановку работ как "большой успех" и призвал от имени своей организации "окончательно отказаться от проекта".

Оператор проекта хранил молчание до 11 декабря

Представители самого "Северного потока-2" отказывались от любых комментариев - как о состоянии дел на стройке, так и о планах компании. И просили "с пониманием" отнестись к тому, что "в сегодняшней ситуации" не могут допустить журналистов на объекты береговой инфраструктуры газопровода в местечке Любмин в Германии - там, где трубы "Северного потока-2" выходят на сушу. Однако во второй половине дня 11 декабря официальный представитель оператора проекта Nord Stream 2 AG подтвердил немецкому информационному агентству dpa факт возобновления работ.

Трубы для газопровода находятся в порту Мукран

Перед этим в порту Мукран, где складируются трубы для газопровода, также не давали никаких комментариев. Администрация порта в принципе отказывается впускать на территорию журналистов и не дает интервью.

По неофициальной информации, подобная закрытость может быть обусловлена стремлением скрыть от посторонних глаз - и тем самым вывести из-под возможных санкций США - фирмы, участвующие в завершении проекта. В августе группа американских сенаторов угрожала напрямую администрации порта санкциями за логистическую поддержку газопровода.

Очередное заявление посольства США в Берлине

Чем ближе развязка, тем громче звучат призывы заблокировать строительство, которые раздаются в адрес немецких властей из посольства США в Берлине - при том, что формально правительство Германии не имеет прямого отношения к проекту частных компаний.

Из посольства США в Берлине постоянно звучать призывы заблокировать строительство газопровода

В минувшие выходные исполняющая обязанности посла США в Германии в интервью газете Handelsblatt в очередной раз призвала немецкие власти наложить мораторий на строительство газопровода - в качестве сигнала того, что Европа не приемлет "агрессивное поведение России".

Это не первый выпад со стороны посольства США в Берлине в адрес газопровода. Предыдущий американский посол в Германии Ричард Гренелл был ярым противником проекта и неоднократно призывал правительство ФРГ заблокировать строительство.

Как будут завершать Северный поток-2"?

Впрочем, реакция со стороны немецкого министерства экономики и энергетики была стандартной: пресс-секретарь Анна Софи Айхлер (Anna Sophie Eichler) заявила в Берлине 7 декабря, что позиции правительства неизменны - "экстерриториальные санкции противоречат международному праву".

А председатель парламентского комитета по экономике Клаус Эрнст (Klaus Ernst) из Левой партии в ответном письме исполняющей обязанности американского посла выразил недоумение тем, что "США пытаются защитить европейцев от чего-то, что они не считают угрозой". Любопытно, однако, что в конце сентября Научная служба бундестага пришла к совершенно иному выводу, признав возможные санкции США против подрядчиков "Северного потока-2" не противоречащими международному праву, если они служат защите интересов безопасности Соединенных Штатов.

В среду, 9 декабря, в ходе парламентских бюджетных дебатов председатель фракции социал-демократов в бундестаге Рольф Мюцених (Rolf Mützenich) призвал готовится к "жесткой конфронтации" - задуматься об эффективных мерах защиты от санкций США. В качестве примера он привел идею правительства федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания о создании специального фонда, под прикрытием которого и будет достроен газопровод.

На фоне всех этих споров Конгресс США выступил с законодательной инициативой, предполагающей консультации с партнерами в ЕС перед возможным расширением санкций против газопровода. Однако уходящий президент США Трамп еще может наложить вето на этот закон в случае его принятия.

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