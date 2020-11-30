 ″Северный поток - 2″: Конгресс США против санкций в отношении ФРГ | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 04.12.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

"Северный поток - 2": Конгресс США против санкций в отношении ФРГ

Проект оборонного бюджета США на 2021 год содержит инициативы, запрещающие вводить санкции по "Северному потоку -2" в отношении европейских государств и ЕС в целом.

Указатель направления к месту выхода на берег в Германии трубы газопровода Северный поток - 2

На фоне споров о судьбе газопровода "Северный поток - 2", в завершении строительства которого экономически заинтересованы, в том числе, германские компании, Конгресс США выступил с законодательной инициативой, предполагающей проведение переговоров с европейскими партнерами перед возможным расширением санкций против этого проекта. Соответствующее положение содержится в пакете законопроектов, одобренных республиканцами и демократами в обеих палатах Конгресса США в четверг, 3 декабря, в ходе обсуждения оборонного бюджета США на 2021 год.

Кроме прочего, вышеназванный пакет законопроектов исключает принятие из-за "Северного потока - 2" санкций против правительств Германии и других стран-членов ЕС, Евросоюза в целом, а также Швейцарии, Норвегии и Великобритании.

Ранее сообщалось, что как Палата представителей, так и Сенат поддерживают идею расширения санкций против компаний, участвующих в строительстве газопровода. Однако в предыдущих версиях законопроектов, которые теперь объединили в единый пакет, связанный с принятием оборонного бюджета США на 2021 год, не было речи о том, что перед принятием санкций Вашингтону следует проводить консультации с европейскими партнерами. Точно так же в документах не упоминался и запрет на введение санкций против европейских государств.

Трамп грозит наложить вето на проект оборонного бюджета США

Чтобы пакет законопроектов по оборонному бюджету США на 2021 год вступил в силу, его должен подписать президент страны Дональд Трамп. Однако он уже дважды грозил наложить вето на этот документ. Летом 2020 года главнокомандующий ВС США заявил о готовности заблокировать оборонный бюджет из-за спора о переименовании американских военных баз. Позже, 1 декабря, Трамп повторил угрозу, связав ее на этот раз с требованием внести в законопроект положения об ответственности соцсетей за публикации пользователей.

Для принятия оборонного бюджета вопреки вето президента требуется поддержка двух третей членов Палаты представителей и Сената.

Смотрите также:

  • Судно-трубоукладчик швейцарской компании Allseas

    Европейский рынок газа: события и проекты 2020 года

    Когда достроят "Северный поток - 2"?

    Главная газовая интрига 2020 года: когда и как Россия достроит газопровод "Северный поток - 2"? Прокладка на Балтике оставшихся 160 километров может затянуться до 1-го квартала 2021 года. Санкции США заставили швейцарскую компанию Allseas отозвать свои суда-трубоукладчики (фото). Их призван заменить "Академик Черский", но ему потребовалась масштабная модернизация в дальневосточном порту Находка.

  • Украинская газокомпрессорная станция

    Европейский рынок газа: события и проекты 2020 года

    Украина сохранила газовый транзит

    Главное газовое событие года состоялось уже 1 января: начал действовать новый пятилетний договор о российских поставках в Евросоюз через Украину. Ради прекращения этого транзита строились "Северный поток - 2" и "Турецкий поток", но план Москвы сорвался. "Газпрому" пришлось гарантировать Киеву прокачку и оплату по возросшему тарифу 65 млрд кубометров в 2020 году и по 40 млрд в последующие годы.

  • Прокладка газопровода Eugal

    Европейский рынок газа: события и проекты 2020 года

    Eugal убытки не грозят

    Пока "Северный поток - 2" мощностью 55 млрд куб.м. в год простаивает, его продолжение по территории ФРГ до Чехии Eugal на 51 млрд продолжает строиться. Первую нитку сдали в декабре 2019 года, вторую проложат по плану до конца 2020 года. "Газпром" заранее забронировал мощности всего газопровода и платит независимо от объемов прокачки. Так что для его европейских партнеров это беспроигрышный проект.

  • Путин и Эрдоган на введении в строй Турецкого потока

    Европейский рынок газа: события и проекты 2020 года

    "Турецкий поток" пока недозагружен

    Вместо четырех ниток "Турецкого потока" проложили две по 15,75 млрд куб.м. Их ввели в строй на церемонии в Стамбуле 8 января президенты РФ и Турции. Одна, заменившая маршрут через Украину, Молдову, Румынию, Болгарию, снабжает западную часть Турции. Вторая в 2020 году останется полупустой: газопровод, способный прокачивать столь большие объемы через Сербию дальше в ЕС, в Болгарии еще только строят.

  • Символическая труба интерконнектора Греция-Болгария

    Европейский рынок газа: события и проекты 2020 года

    Азербайджанский газ для Болгарии

    Одновременно с "Балканским потоком", как в Софии называют продолжение "Турецкого потока", в Болгарии до конца 2020 года заработает магистральный газопровод IGB. Его строит болгаро-греко-итальянская компания ICGB при поддержке ЕС. Этот интерконнектор соединит газотранспортные системы Греции и Болгарии и позволит получать азербайджанский газ из трубопровода TAP, что снизит зависимость от "Газпрома".

  • Турецкий министр и греческий премьер при начале строительства TAP

    Европейский рынок газа: события и проекты 2020 года

    TAP продолжает TANAP

    В 2020 году заработает Трансадриатический газопровод TAP мощностью 10 млрд куб.м. Начало его строительства турецкий министр и греческий премьер праздновали в 2016 году. Он является продолжением законченного в 2019 году TANAP, по которому газ из Азербайджана через Грузию идет на запад Турции. Задача Южного газового коридора TANAP-TAP - обеспечивать топливом Грецию, Албанию и Италию в обход России.

  • Лидеры Кипра, Греции и Израиля дают старт газопроводу EastMed

    Европейский рынок газа: события и проекты 2020 года

    EastMed: израильский газ для ЕС

    2 января 2020 года лидеры Кипра, Греции и Израиля дали старт сооружению самого длинного в мире подводного газопровода EastMed мощностью 10 млрд куб.м. Он призван лет через пять обеспечить поставки из израильских морских месторождений "Левиафан" и "Тамар", а также кипрского "Афродита", через Крит и континентальную Грецию в Италию. А она для "Газпрома" - второй по размерам рынок в ЕС после Германии.

  • Нефтегазовые буровые платформы в Норвегии

    Европейский рынок газа: события и проекты 2020 года

    Baltic Pipe: норвежский газ для Польши

    Крупным покупателем российского газа пока является Польша. Но она не намерена продлевать истекающий к концу 2022 года договор с "Газпромом". Варшава делает ставку главным образом на поставки с норвежских морских месторождений (на снимке) по газопроводу Baltic Pipe через Данию и Балтику. Его сооружение в 2020-2022 годах станет еще одним крупным газовым проектом, получающим финансовую поддержку ЕС.

  • Строительство газопровода Balticconnector

    Европейский рынок газа: события и проекты 2020 года

    Финский рынок газа стал конкурентным

    В 2020 году начался качественно новый этап на финском газовом рынке: он стал конкурентным. "Газпром" перестал быть единственным поставщиком после окончания строительства (на снимке) трубопровода Balticconnector. Он соединил Финляндию с газотранспортной системой Эстонии, а через нее с газохранилищами в Латвии и Литве и с литовским СПГ-терминалом в Клайпеде. ЕС оплатил 75% проекта.

    Автор: Андрей Гурков


Смотреть видео 27:17

Северный поток 2: Берлин откупается от санкций США и выделяет 1 млрд евро. DW Новости

Аудио- и видеофайлы по теме

Готовы ли в Берлине спасать "Северный поток-2", и кто в ФРГ поддерживает проект Кремля? DW Новости  

"Северный поток-2": оживят ли проект Кремля или у газопровода Путина все же нет будущего? DW Новости  

Также по теме

Реанимация "Северного потока-2": реальный старт достройки или показуха? (30.11.2020) 30.11.2020

Из-за санкций США "Северный поток-2" не строили уже почти год. И вот 5 декабря укладка труб может возобновиться. Значит ли это, что газопровод все же достроят, учитывая, что Вашингтон готовит новые штрафные меры?

US-Soldaten in Deutschland

Конгресс может заблокировать вывод войск США из Германии 04.12.2020

Соответствие вывода солдат США из Германии национальным интересам страны глава Пентагона должен обосновать в докладе перед Конгрессом, считают законодатели в Вашингтоне.

Deutschland Lubmin Nord Stream 2 Anlage

Бундестаг о "Северном потоке - 2": страсти не утихают 19.11.2020

Бундестаг отклонил проект резолюции фракции "Альтернатива для Германии" с призывом к правительству "всеми силами" поддержать завершение строительства газопровода. Но не потому, что депутаты против проекта.

Реклама

Самые читаемые

Кому угрожает тяжелая форма COVID-19? Ученые из ФРГ нашли ответ  

Чем коронавирус опасен для детей: немецкие врачи о своем опыте  

Уйдет ли Лукашенко к лету: на Минском форуме оценили перспективы страны  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно