Немецкие бизнесмены отвергают санкции США против "Северного потока-2"

Восточный комитет немецкой экономики раскритиковал намерение Конгресса США ужесточить санкции против участников строительства газопровода "Северный поток-2" путем внесения дополнений в санкционный закон PEESCA. "Мы не видим никаких правовых оснований для американского закона о санкциях, нарушающего суверенитет ЕС и превращающего в мишень европейские предприятия", - говорится в обнародованном в пятницу, 4 декабря, заявлении организации, лоббирующей интересы германских компаний, работающих в России и Восточной Европе.

"Сугубо европейские проекты, такие как "Северный поток-2", должны регулироваться не американскими ведомствами, а исключительно участвующими в проекте европейскими странами и Евросоюзом. Мы тем более отвергаем запланированное расширение санкционного режима, к примеру, на компании, предоставляющие сертификационные и другие услуги", - подчеркнул глава Восточного комитета Оливер Хермес (Oliver Hermes). Одновременно он с удовлетворением отметил "растущую готовность США прислушиваться к аргументам европейцев".

Россия намерена довести проект до конца

Россия, несмотря на угрозу ужесточения американских санкций, намерена довести проект строительства "Северного потока-2" до конца. "Разумеется, мы будем защищать свои интересы", - заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 4 декабря. На вопрос о конкретных мерах поддержки компаний, задействованных в проекте, он ответил: "Я воздержусь от комментариев по поводу конкретных нюансов по известным соображениям".

Из-за санкций США западные компании вывели свои суда-трубоукладчики из проекта. Россия намерена задействовать собственные суда, которые, однако, оснащены хуже западных и при ведении работ вынуждены стоять на якоре. Согласно сообщениям, уже 5 декабря могут возобновиться работы по прокладке участка трубопровода, протяженностью в 2,6 километра.

Работы должны возобновиться в субботу

Компания-оператор Nord Stream 2 AG уже давно имеет разрешение на это от Федерального ведомства по судоходству и гидрографии. Срок действия разрешения, однако, истекает в конце года. Сама компания никак не высказалась относительно возобновления работ.

Между тем в Штральзунде Ведомство водных путей и судоходства объявило о возобновлении работ по прокладке труб с 5 декабря. В этот день в порт Мукран должно зайти российское судно-трубоукладчик "Академик Черский". В Мукране уже стоит на якоре другое российское судно-трубоукладчик Fortuna. Запланирована укладка труб в открытом море на расстоянии в 13,9 - 16-5 км от германо-датской морской границы.

Газопровод "Северный поток-2" построен уже на 94 процента. Осталось проложить лишь около 160 километров.

Смотрите также:

Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома" Рекорды сибирского голубого топлива В 2017 году доля "Газпрома" на газовом рынке Европы впервые достигла почти 35 процентов, второй год подряд оказались рекордными поставки в Германию - крупнейший экспортный рынок российской компании. В 2018-2019 годах она намерена одновременно осуществить два газотранспортных мегапроекта. В то же время растущую конкуренцию голубому топливу из Сибири составляют новые технологии.

Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома" Главная цель - обойти Украину Газопроводы "Северный поток-2" и "Турецкий поток" сооружаются одновременно, оба проекта планируется завершить к концу 2019 года. Именно к этому времени истекает десятилетний российско-украинский договор о транзите газа. Объявленная цель "Газпрома": пустить экспортные потоки в обход Украины. Чем руководствуется компания: коммерческими соображениями или геополитическими установками Кремля?

Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома" Nord Stream 2: председательствует Шрёдер Бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер (в центре) уже обеспечивал первому газопроводу на Балтике политическую поддержку в Европе, теперь он председательствует и в швейцарской компании Nord Stream 2, прокладывающей "Северный поток-2". На снимке он в Париже рядом с Алексеем Миллером, главой "Газпрома", и Изабель Кошер, гендиректором французской компании Engie, присоединившейся к проекту.

Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома" "Северному потоку-2" нужен EUGAL "Северный поток-2" у всех на слуху, про EUGAL мало кто слышал. Однако без этого сухопутного отвода новый газопровод на Балтике не имеет смысла, ведь его конечная точка - побережье Германии. Отсюда российский газ еще надо будет доставлять потребителям в разных странах ЕС. За прокладку двух мощных труб до Чехии отвечает компания Gascade, совместное предприятие немецкой Wintershall и "Газпрома".

Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома" Где греческая труба? Первая нитка "Турецкого потока" предназначена для снабжения западной части Турции, куда российский газ сейчас поступает транзитом через Украину. Вторую нитку планировалось дотянуть до границы с Грецией, а оттуда проложить новый газопровод в сторону Италии. Президент России Владимир Путин лоббировал этот проект в Афинах в мае 2016 года, но он застопорился.

Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома" TAP: конкурент на южном маршруте Конкурировать с "Газпромом" на важном для него итальянском рынке с 2020 года будет голубое топливо из азербайджанского месторождения "Шах Дениз-2". Согласно международному соглашению, подписанному в Баку в декабре 2013 года, газ, пройдя по Турции, будет поступать в Трансадриатический газопровод (TAP), который сейчас прокладывается через Грецию, Албанию и по дну Адриатического моря в Италию.

Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома" Сжиженный газ сдерживает цены В разных странах ЕС "Газпрому" все чаще приходится теперь конкурировать с поставщиками сжиженного природного газа. Например, в Литве, где плавучий терминал регазификации СПГ заработал в декабре 2014 года. Топливо, поступающее по морю с других континентов, чаще всего дороже трубопроводного газа из России, а потому вряд ли серьезно его потеснит. Однако наличие такой альтернативы сдерживает цены.

Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома" Нет спроса на газовые турбины В европейской и особенно немецкой электроэнергетике все более серьезную конкуренцию газу составляют ветер, солнце и биомасса. Бум возобновляемой энергетики привел к тому, что в Евросоюзе почти перестали строить новые газовые электростанции. Резкое падение спроса на турбины для них вынудили компании Siemens и General Electric объявить в конце 2017 года о радикальном сокращении производства.

Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома" Топить можно и электричеством Природный газ остается в Европе важнейшим источником тепла, но и на этом рынке новые технологии представляют все более серьезную конкуренцию продукции "Газпрома". В Германии и Швейцарии, к примеру, в новых домах все чаще устанавливают не газовое отопление, а тепловые насосы, преобразующие холод в тепло с помощью электроэнергии. А для обогрева воды все чаще используют солнечную энергию.

Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома" Курс на защиту климата Перспективы газа и тем самым "Газпрома" на европейском рынке во многом зависят от того, насколько решительно Евросоюз будет бороться против глобального потепления, стимулируя возобновляемую энергетику и энергосбережение. Соответствующие планы до 2030 года разрабатывают заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шевчович и комиссар ЕС по энергетике Мигель Ариас Каньете. Автор: Андрей Гурков

