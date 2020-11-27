 Немецкие бизнесмены отвергают санкции США против ″Северного потока-2″ | Новости из Германии о Германии | DW | 04.12.2020

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Германия

Немецкие бизнесмены отвергают санкции США против "Северного потока-2"

Для ужесточения санкций против газопровода нет никаких правовых оснований, заявил Восточный комитет немецкой экономики. Строительство "Северного потока-2" может возобновиться уже 5 декабря.

Трубы для Северного потока-2

Восточный комитет немецкой экономики раскритиковал намерение Конгресса США ужесточить санкции против участников строительства газопровода "Северный поток-2" путем внесения дополнений в санкционный закон PEESCA. "Мы не видим никаких правовых оснований для американского закона о санкциях, нарушающего суверенитет ЕС и превращающего в мишень европейские предприятия", - говорится в обнародованном в пятницу, 4 декабря, заявлении организации, лоббирующей интересы германских компаний, работающих в России и Восточной Европе.

"Сугубо европейские проекты, такие как "Северный поток-2", должны регулироваться не американскими ведомствами, а исключительно участвующими в проекте европейскими странами и Евросоюзом. Мы тем более отвергаем запланированное расширение санкционного режима, к примеру, на компании, предоставляющие сертификационные и другие услуги", - подчеркнул глава Восточного комитета Оливер Хермес (Oliver Hermes). Одновременно он с удовлетворением отметил "растущую готовность США прислушиваться к аргументам европейцев".

Россия намерена довести проект до конца

Россия, несмотря на угрозу ужесточения американских санкций, намерена довести проект строительства "Северного потока-2" до конца. "Разумеется, мы будем защищать свои интересы", - заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 4 декабря. На вопрос о конкретных мерах поддержки компаний, задействованных в проекте, он ответил: "Я воздержусь от комментариев по поводу конкретных нюансов по известным соображениям".

Из-за санкций США западные компании вывели свои суда-трубоукладчики из проекта. Россия намерена задействовать собственные суда, которые, однако, оснащены хуже западных и при ведении работ вынуждены стоять на якоре. Согласно сообщениям, уже 5 декабря могут возобновиться работы по прокладке участка трубопровода, протяженностью в 2,6 километра.

Работы должны возобновиться в субботу

Компания-оператор Nord Stream 2 AG уже давно имеет разрешение на это от Федерального ведомства по судоходству и гидрографии. Срок действия разрешения, однако, истекает в конце года. Сама компания никак не высказалась относительно возобновления работ.

Между тем в Штральзунде Ведомство водных путей и судоходства объявило о возобновлении работ по прокладке труб с 5 декабря. В этот день в порт Мукран должно зайти российское судно-трубоукладчик "Академик Черский". В Мукране уже стоит на якоре другое российское судно-трубоукладчик Fortuna. Запланирована укладка труб в открытом море на расстоянии в 13,9 - 16-5 км от германо-датской морской границы.

Газопровод "Северный поток-2" построен уже на 94 процента. Осталось проложить лишь около 160 километров.

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    Автор: Андрей Гурков


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