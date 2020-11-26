Бизнес России и Германии укрепляет сотрудничество в области водорода

Россия стремится стать крупным экспортером водорода в Германию и Европу. Об этом заявили российские топ-менеджеры и замминистра энергетики РФ Павел Сорокин на Отраслевом форуме в Москве, сообщает в четверг, 26 ноября, организатор мероприятия - Германо-российская внешнеторговая палата (AHK). Российская сторона ведет "серьезную работу" с немецкими компаниями, производящими оборудование и имеющими научные наработки в сфере водородной энергетики, отметил Сорокин.

"Сейчас мы идентифицируем проекты, которые находятся на последних стадиях готовности, чтобы найти возможности для сотрудничества в каждом из сегментов водородной цепочки: производство, транспортировка и потребление", - пояснил замминистра. Управляющий директор компании Wintershall Dea Торстен Мурин (Torsten Murin), возглавляющий инициативную группу AHK по водороду, заявил о намерении продолжать энергетическое сотрудничество между ФРГ и РФ, "используя водород как устойчивый энергоноситель".

Водородные электрички на северо-западе ФРГ

В свою очередь, глава направления "Устойчивое производство" немецкого концерна ThyssenKrupp Steel Europe AG Маркус Шёффель (Markus Schöffel) отметил, что раз РФ является одним из крупнейших экспортеров природного газа, у нее есть инфраструктура для того, чтобы "стать игроком в области водородной энергетики, а возможности для производства возобновляемой энергии в крупнейшей стране мира имеются в изобилии". Ведущий российский исследователь водорода и соавтор российской водородной стратегии Юрий Добровольский предложил использовать для транспортировки водорода газопровод "Северный поток – 2", назвав это способ "самым эффективным и дешевым".

Европа делает ставку на "зеленый водород"

В конце октября правительство РФ утвердило план по развитию водородной энергетики, цель которого - стать одним из мировых лидеров по производству и экспорту водорода. Эксперты связывают внимание властей к водородной тематике с тем, что основные страны-контрагенты РФ пересматривают будущую структуру своего энергобаланса в пользу альтернативных источников энергии и водорода.

Так, в 2019 году в разных странах Европы был осуществлен ряд проектов по использованию водорода вместо нефти, газа и угля. Из-за пандемии коронавируса тема водорода ушла на задний план, но затем снова вернулась. Наблюдатели связывают это с тем, что в рамках программ стимулирования экономики для преодоления последствий пандемии в разных странах и в целом в ЕС планируются инвестиции в наиболее перспективные и экологичные технологии.

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