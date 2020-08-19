 Камала Харрис согласилась баллотироваться в вице-президенты США | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 20.08.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

Камала Харрис согласилась баллотироваться в вице-президенты США

В своей речи на съезде Демократической партии Харрис подвергла Дональда Трампа резкой критике. Она обещала, что кандидат в президенты от демократов Джо Байден сплотит американцев.

Камала Харрис

Сенатор Камала Харрис согласилась баллотироваться на пост вице-президента США. Выступая с речью на виртуальном саммите Демократической партии в четверг, 20 августа, она заявила, что принимает номинацию и будет бороться за высшие государственные посты вместе с кандидатом от демократов на пост президента США Джо Байденом.

В своей речи 55-летняя сенатор с ямайско-индийскими корнями резко раскритиковала действующего президента Дональда Трампа, обвинив его в некомпетентности и бессердечии. "Неспособность Дональда Трампа к руководству страной стоила людям жизней и средств к существованию. Сейчас нами правит президент, которые превращает наши трагедии в политическое оружие", - сказала она.

Переломный этап

Камала Харрис призвала американцев голосовать за Джо Байдена, который, по ее словам, вновь сплотит страну. "Мы находимся на переломном этапе. На этих выборах у нас есть шанс изменить ход истории. Давайте бороться с убеждением, надеждой и верой в себя", - призвала она, подчеркнув такие важные качества, как порядочность, справедливость и любовь.

Согласно последним опросам Джо Байден опережает по популярности Дональда Трампа, однако разрыв между ними сокращается. Президентские выборы в США назначены на 3 ноября. В случае победы Камала Харрис станет первым в истории США темнокожим политиком на посту вице-президента.

Смотрите также:

  • урны для голосования в США

    Выборы президента США: от праймериз до Белого дома

    На выбор - два варианта

    Особенностью политической системы США является двухпартийность. С 1852 года президентами страны становятся представители либо Республиканской, либо Демократической партии. Представителям так называемых третьих партий (самые заметные из них - Конституционная партия, Либертарианская партия и Партия зеленых), за редкими исключениями, не удается вмешаться в борьбу республиканцев и демократов.

  • выступление Берни Сандерса в Мичигане

    Выборы президента США: от праймериз до Белого дома

    Праймериз

    На сей раз борьба за президентский пост вновь развернется между демократами и республиканцами. Но для начала обе партии должны определиться со своими кандидатами. С этой целью и проводится серия предварительных/первичных голосований в отдельных штатах, именуемых праймериз.

  • неофициальные символы Демократической и Республиканской партий США

    Выборы президента США: от праймериз до Белого дома

    "Ослы" против "слонов"

    Неофициальный символ демократов - осел, а республиканцев - слон. Не самый очевидный выбор. Виной тому случай и фантазия карикатуриста Томаса Маста. В 1870-е годы он выбрал эти образы, чтобы поочередно высмеять обе партии. Но политики не обиделись и стали использовать изображения этих зверей в качестве своей символики. Разумеется, приписывая им кардинально иные качества, нежели Маст.

  • Хилари Клинтон и Берни Сандерс

    Выборы президента США: от праймериз до Белого дома

    Предвыборную гонку продолжают: два демократа…

    На нынешних предварительных выборах Демократической партии на звание кандидата в президенты США претендовали шесть человек, но трое сняли свои кандидатуры еще до начала праймериз, а еще один, Мартин О‘Мэлли, выбыл из гонки после первичных выборов в Айове, набрав менее 1процента голосов. Борьбу за выдвижение кандидатуры от демократов продолжают двое - Хиллари Клинтон и Берни Сандерс.

  • Тед Круз

    Выборы президента США: от праймериз до Белого дома

    …и два республиканца

    Стать кандидатом в президенты от Республиканской партии хотели и вовсе 17 человек. Пятеро отсеялись еще до первичных выборов, а десять - после неудач на разных этапах праймериз. Последним снял свою кандидатуру Тед Круз после поражения в Индиане 4 мая. Теперь борьба развернется между Дональдом Трампом и Джоном Кейсиком.

  • претенденты на выдвижение кандидатуры на пост президента США

    Выборы президента США: от праймериз до Белого дома

    Предварительные итоги

    Последние праймериз Республиканской партии состоятся 7 июня в Южной Дакоте. Демократическая партия завершит процедуру своих первичных выборов неделей позже, 14 июня, в округе Колумбия (Вашингтон). Пока фаворитом демократов выглядит Хиллари Клинтон, а республиканцев - Дональд Трамп.

  • Дональд Трамп

    Выборы президента США: от праймериз до Белого дома

    Еще одна небольшая формальность

    По окончании праймериз кандидатов еще должны будут утвердить на партийных съездах, которые пройдут в конце июля 2016 года. Обычно это формальность, ведь делегаты от штатов должны голосовать в соответствии с итогами первичных выборов. Но поговаривают, что на этот раз съезд республиканцев может стать камнем преткновения для Трампа, даже если он наберет нужное количество голосов на праймериз.

  • Хилари Клинтон

    Выборы президента США: от праймериз до Белого дома

    Первая женщина-кандидат в президенты США?

    В истории США не было ни одной женщины-президента. Более того, еще никогда представительница прекрасного пола не претендовала на высший государственный пост Соединенных Штатов. Поэтому, если Хиллари Клинтон обойдет Берни Сандерса и станет кандидатом в президенты от Демократической партии, то это уже само по себе будет историческим событием.

  • наклейка с надписью сегодня я проголосовал

    Выборы президента США: от праймериз до Белого дома

    45-й президент США

    Решение о том, кто станет 45-м президентом США, граждане этой страны примут на голосовании 8 ноября 2016 года.

    Автор: Илья Коваль


Смотреть видео 02:34

Выборы в США: Дональд Трамп теряет поддержку избирателей в Аризоне (22.07.2020)

Аудио- и видеофайлы по теме

Джо Байден о российской угрозе и влиянии Москвы в США на Мюнхенской конференции по безопасности | DW  

Барак Обама растрогал Джо Байдена до слез  

Также по теме

USA I Milwaukee I Parteitag der Demokraten

Джо Байден стал официальным кандидатом в президенты 19.08.2020

Голосование на съезде Демократической партии проходило в видеоформате.

USA I Parteitag der Demokraten

В США демократы избирают кандидата в президенты 18.08.2020

В ходе двухдневного съезда Демократической партии на пост президента США будет номинирован Джо Байден. Делегаты предупредили о катастрофических последствиях в случае переизбрания Дональда Трампа.

USA I Milwaukee I Parteitag der Demokraten

Байден на посту президента США хуже Трампа для Путина? 19.08.2020

Джо Байден на этой неделе официально стал кандидатом в президенты США от демократов. Если он выиграет президентские выборы, что это будет значить для России? DW собрала мнения.

Реклама

Самые читаемые

Уйдет ли Лукашенко и как ему поможет Путин? Что говорят эксперты в Европе  

Как реагируют в Бресте на смерть местного жителя после акции протеста  

Что рассказывают белорусские силовики, которые уволились после протестов  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно