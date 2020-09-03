Не только "Северный поток-2": у "Газпрома" три долгостроя в Европе

У проектов "Северный поток-2", "Турецкий поток" и СПГ-завод на станции "Портовая" близ Выборга очень много общего. Все они связаны с природным газом. Все они реализуются российской государственной компанией "Газпром". Все они пользуются повышенным вниманием президента России Владимира Путина, для которого газовая тема вообще любимая. Все они выбились из первоначального графика. И всем им в октябре так или иначе пришлось признать, что сроки их завершения в очередной раз переносятся. А это повышает стоимость без того дорогих проектов.

"Северный поток-2" хотят достроить в 1-м квартале 2021

Наибольшее внимание в России и на международной арене по-прежнему привлекает самый крупный из них -"Северный поток-2". Первоначально газопровод на Балтике планировалось сдать в эксплуатацию к концу 2019 года, чтобы к моменту окончания десятилетнего договора с Украиной прекратить транзит газа через эту страну.

Москва, 11 января 2020 года. Пресс-конференция Ангелы Меркель и Владимира Путина

Однако уже летом прошлого года стало окончательно ясно, что "Газпром" выбился из графика и не сможет выполнить поручение Владимира Путина. А в декабре проект полностью встал: от участия в нем из-за угрозы санкций США отказались иностранные суда-трубоукладчики.

В ответ министр энергетики России Александр Новак сообщил 27 декабря, что газопровод достроят до конца 2020 года, только "потребуется некоторое время", чтобы переоснастить российское судно-трубоукладчик "Академик Черский". Но уже 11 января Владимир Путин несколько сдвинул сроки, заявив, что газопровод запустят либо до конца 2020 года, либо "в первом квартале следующего года".

Трубоукладчику "Академик Черский" могут понадобиться 4 месяца

На данный момент ситуация такова. "Академик Черский" еще в начале мая прибыл из российского порта Находка в немецкий Мукран, однако к продолжению строительства, несмотря на благоприятный с точки зрения погодных условий летний сезон, так и не приступил. Судя по всему, в Германии продолжилось переоснащение судна, начатое еще на Дальнем Востоке. Определенную роль могли сыграть ограничения, связанные с коронавирусом. Хотя основная причина, возможно, в том, что ждали окончательного разрешения от Дании.К тому же после заключения нового пятилетнего контракта о газовом транзите через Украину отпала необходимость как можно быстрее закончить этот проект.

1 октября судно покинуло Мукран и теперь проходит испытания у берегов Калининградской области, сообщают российские СМИ и указывают на активное передвижение ряда других вспомогательных судов, которые могли бы принять участие в достраивании "Северного потока-2". Некоторые издания называют в качестве запланированной даты возобновления работ 2 ноября.

Судну-трубоукладчику "Академик Черский" предстоят четыре месяца работы на зимней Балтике

Для их завершения "Академику Черскому", по некоторым оценкам, могут понадобиться порядка 110 рабочих дней - без учета сложных погодных условий в зимний период, двухнедельных рождественских каникул в Германии, во время которых порт Мукран, логистический центр финальной фазы проекта, вряд ли сможет действовать в полную силу, и возможных ограничений, связанных с более серьезной, чем ожидалось, второй волной коронавируса.

Так что о прокладке до конца 2020 года двух параллельных ниток на оставшихся 160 километрах уже не может быть и речи. Завершение работ в 1-м квартале 2021 года теоретически еще возможно, хотя более реалистичным представляется все же 2-й квартал. Если к тому же учесть, что магистральным газопроводам чисто технологически требуется обычно пара месяцев, чтобы выйти на проектную мощность, то российский газ полномасштабно потечет в Европу по "Северному потоку-2" не раньше следующего лета. И это, естественно, при условии, что его не остановят новые санкции США или политические решения Германии или ЕС.

"Турецкий поток": продолжение второй нитки буксует в Болгарии

Второй крупный долгострой "Газпрома" связан с "Турецким потоком" - другим любимым газовым детищем Владимира Путина. Ведь он сам и придумал этот трубопровод в декабре 2014 года во время встречи в Анкаре с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, на которой принял единоличное решение закрыть проект "Южный поток".

Достаточно вспомнить, как президент России дважды за два месяца специально летал в Стамбул, чтобы сначала присутствовать 19 ноября 2019 года на церемонии завершения строительства морского участка "Турецкого потока", а затем 8 января 2020 года - на церемонии его ввода в эксплуатацию. После этой череды торжественных событий могло возникнуть впечатление, что проект завершен.

Стамбул, 8 января 2020 года. Путин и Эрдоган вводят в строй первую нитку "Турецкого потока"

На самом деле в строй вошла лишь одна нитка - та, что идет в западную часть Турции. Да и она используется крайне мало, поскольку турецкие компании радикально сократили в этом году закупки у "Газпрома", переключившись на азербайджанский и сжиженный природный газ (СПГ). А вот вторая нитка пока так и не приступила к выполнению своей задачи - снабжать российским газом страны ЕС.

При этом проблема не в самой второй нитке "Турецкого потока" - она подведена к болгарской границе, а в ее продолжении на территории ЕС, в газопроводе, получившем в Болгарии название "Балканский поток". По нему голубое топливо, поступающее из России по дну Черного моря транзитом через Турцию, должно будет идти через Болгарию, Сербию и Венгрию дальше в Австрию, где находится традиционный центр распределения поставок "Газпрома".

"Южный поток" и три нитки в ЕС давно уже были бы готовы

В начале октября российская компания в очередном сообщении для инвесторов официально признала, что строительство магистрали на болгарской территории, которое должно было завершиться еще в первой половине 2020 года, задерживается более чем на полгода. Отставание началось еще в прошлом году. Владимир Путин обвинил тогда болгарское руководство в том, что оно "сознательно затягивает реализацию проекта на своей территории".

2014 год. Склад труб для "Южного потока" в болгарском порту Варна

Так ли это было на самом деле, вопрос спорный, поскольку в Болгарии в прошлом году возник конфликт двух хозяйствующих субъектов - участников тендера, и его пришлось разбирать в суде. А он, возможно, и не спешил с вынесением решения. Но есть очевидный факт - долгострой на Балканах. София обещает завершить строительство к концу 2020 года и сразу же начать поставки в Сербию. Поставки в Венгрию запланировано теперь на вторую половину 2021 года, а выход на проектную мощность - на вторую половину 2022 года, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на "Газпром".

Тут уместно вспомнить, что отмененный "Южный поток", который должен был идти в ту же Болгарию, только напрямую, а не через Турцию, мог быть достроен еще в 2015 -2016 годах, и "Газпром" качал бы в таком случае газ в ЕС сразу по трем ниткам, а не ждал бы завершения строительства одной, как сейчас.

СПГ-терминал на станции "Портовая": задержка на три года

Третий европейский долгострой "Газпрома" находится на российском побережье Балтики, на компрессорной станции "Портовая" вблизи Выборга. Здесь в очередной раз отложили завершение строительства даже не очень крупного, а среднетоннажного завода по сжижению газа. Его запуск первоначально намечался на конец 2018 года, к визиту Владимира Путина на Калининградское подземное хранилище газа.

На компрессорной станции "Портовая" начинается подводный газопровод "Северный поток-1"

Теперь ввод в эксплуатацию перенесен сразу на конец 2021 году. Заместитель председателя правления "Газпрома" Елена Бурмистрова в видеообращении к участникам международной конференции производителей и потребителей СПГ сообщила 8 октября: "В конце следующего года мы планируем начать поставки с нашего завода "Портовая" на Балтийском море".

Это тот самый завод, который призван обеспечивать сжиженным газом Калининградскую область, где Владимир Путин 8 января 2019 года лично присутствовал при вводе в эксплуатацию регазификационного терминала, призванного, по его словам, "свести к нулю" зависимость региона от транзитных поставок газа (через Беларусь и Литву).

Глава "Газпрома" Алексей Миллер подчеркивал тогда, что компания комплексно подошла к решению задачи и что завод на станции "Портовая" строится "специально для потребностей Калининградской области". Его заместитель Елена Бурмистрова теперь сделала упор на экспорте, сообщив иностранным клиентам, что новый завод "даст дополнительный импульс для развития рынка СПГ на Балтийском и Северном морях". Как бы то ни было, готов он все равно будет не раньше, чем через год.

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