 Дания разрешила эксплуатацию ″Северного потока - 2″ | Новости из Германии о Европе | DW | 01.10.2020

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Европа

Дания разрешила эксплуатацию "Северного потока - 2"

Датское энергетическое агентство выдало разрешение на эксплуатацию "Северного потока - 2" при условии проведения испытаний и верификации хотя бы одной из линий газопровода.

Трубы для Северного потока - 2 на острове Рюген

Трубы для "Северного потока - 2" на острове Рюген

Власти Дании дали согласие на эксплуатацию газопровода "Северный поток - 2" на континентальном шельфе страны. В четверг, 1 октября, Датское энергетическое агентство (ДЭА) выдало компании Nord Stream 2 AG соответствующее разрешение, в котором перечислены ряд условий, необходимых для безопасной эксплуатации газопровода.

Ввод "Северного потока - 2" в эксплуатацию может быть осуществлен только в том случае, если хотя бы одна из линий трубопровода прошла испытания и была верифицирована, указывается в заявлении. Заявка для получения разрешения на эксплуатацию нового газопровода консорциум подал 18 ноября 2019 года.

Между тем представитель ДЭА Туре Фалбе-Хансен в интервью ТАСС пояснил, что разрешение на эксплуатацию может быть в течение четырех недель обжаловано в Датском апелляционном совете по вопросам энергетики. В частности, жалобу могут подать местные и общенациональные природоохранные организации.

Строительство "Северного потока - 2" приостановлено

По первоначальным планам запуск в эксплуатацию газопровода длиной более 1200 км был намечен на январь 2020 года. Однако в декабре 2019 года работы по укладке труб по дну Балтийского моря были приостановлены из-за угрозы санкций США в отношении европейских подрядчиков.

Вашингтон считает, что "Северный поток - 2" сделает Европу еще более зависимой от российского газа. Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон работает над созданием коалиции с целью не допустить завершения строительства. А в Германии и Европе в свете резонансного отравления Алексея Навального идут дискуссии о возможном введении санкций, затрагивающих строящийся газопровод. Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) пока оставляет открытой возможность такого решения.

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    Автор: Андрей Гурков


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