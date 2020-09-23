Австрийский эксперт: "Северный поток - 2" жив и после отравления Навального

Отказ от завершения строительства газопровода "Северный поток - 2" в связи с покушением на жизнь оппозиционного политика Алексея Навального мог бы больно ударить по "Газпрому" и как следствие - по всей российской экономике. Но пойдет ли Германия на этот шаг, учитывая связанные с ним финансовые потери? О перспективах завершения строительства газопровода и вероятности общеевропейских санкций против России DW беседовала с профессором университета в Инсбруке, экспертом по Восточной Европе Герхардом Манготтом.

DW: Профессор Манготт, кто и почему требует сейчас в Германии остановить строительство газопровода "Северный поток - 2"?

Профессор Герхард Манготт

Герхард Манготт: До сих пор правительство ФРГ подчеркивало, что "Северный поток - 2" нужно рассматривать как чисто экономический проект и не связывать с политическими темами - такими, как отравление Алексея Навального. Эту позицию, которую занимает, прежде всего, канцлер Меркель (Angela Merkel), в Германии сейчас активно критикуют представители двух лагерей, использующие отравление Навального как предлог для продвижения собственной повестки. Сторонники первого лагеря добиваются окончательного отказа от строительства газопровода. Среди них, например, кандидат на пост канцлера Норберт Рёттген (Norbert Röttgen). (Председатель комитета бундестага по внешней политике Норберт Рёттген в начале сентября заявил, что хочет побороться за пост канцлера ФРГ. - Ред.). Представители другого лагеря хотят лишь приостановить строительство газопровода на некоторое время. Эту позицию занимает, в частности, кандидат на пост председателя партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц (Friedrich Merz).

- Почему эти два политических лагеря в Германии выступают против проекта "Северный поток - 2"?

- Будучи политиком, ориентирующимся в первую очередь на развитие трансатлантических отношений, Рёттген уже давно занял четкую позицию по отношению к "Северному потоку - 2". Думаю, такой человек, как Рёттген, пользуется трагедией, случившейся с Алексеем Навальным, чтобы добиться цели, которую ему пока не удалось достичь другими способами. В то же время Фридрих Мерц, как мне кажется, может подстраиваться под ситуацию. Он видит, что и внутри партии ХДС, и внутри правительства отношение к проекту в последнее время неоднозначно. Именно поэтому Мерц пока не хочет ни однозначно высказываться в поддержку "Северного потока - 2", ни заходить так далеко, как Рёттген, требуя окончательного отказа от его строительства. Выступая за заморозку проекта на определенное время, Мерц оставляет себе возможность для маневра в случае, если он действительно станет председателем партии ХДС или даже кандидатом в канцлеры.

- Какова вероятность того, что Германия все-таки откажется от завершения строительства газопровода?

- Вопрос в том, как это будет юридически обосновано. Ведь если решение об отказе от завершения строительства "Северного потока - 2" или его приостановке примет правительство Германии, то ему, очевидно, придется выполнять очень много финансовых обязательств. В частности речь идет о компенсации убытков предприятий, задействованных в проекте, начиная с "Газпрома" и заканчивая такими компаниями, как ENGIE, OMV, Shell и Wintershall. В то же время если отказ от проекта удастся оформить на европейском уровне, как того якобы добивается правительство Германии, например, представив отравление Навального нарушением Конвенции о запрещении химического оружия, то сворачивания проекта можно было бы добиться и без обязательной выплаты компенсаций.

- 17 сентября Европарламент призвал в своей резолюции к отказу от проекта "Северный поток - 2". Насколько вероятно, с вашей точки зрения, принятие ЕС подобных санкций против России?

- Двум странам-членам Евросоюза - Австрии и Чехии - выгодно завершение строительства "Северного потока - 2". Эти государства в один голос заявили, что они выступают против односторонних санкций и что санкции следует принимать на едином европейском уровне. Однако если Германия все-таки выступит против газопровода, то я думаю, что ее поддержат и Австрия, и Чехия. В таком случае санкции могут быть приняты. Но, на мой взгляд, маловероятно, что Германия изменит свою позицию. Берлин тянет время, выжидает когда страсти вокруг отравления Навального улягутся. Тогда судьбу "Северного потока - 2" можно будет решать в более спокойной обстановке.

- Совсем недавно на примере готовящихся санкций ЕС против политического режима в Беларуси мы увидели, что одна единственная страна, в данном случае Кипр, способна их заблокировать. Может ли та же судьба постигнуть общеевропейские санкций против "Северного потока - 2"?

- Одобрение санкций ЕС действительно должно быть единогласным. Правда и то, что отдельные страны то и дело бойкотируют внешнеполитические решения, например, о принятии санкций, потому, что принимают во внимание другие аспекты. Так поступил и Кипр во время голосования по санкциям против Беларуси. С другой стороны, в Евросоюзе еще до отравления Навального некоторые члены выступали против строительства этого газопровода. Если оставить за скобками малые страны, то Германия была по сути единственным государством, однозначно выступавшим за прокладку трубы. Именно поэтому я считаю возможным достижение в ЕС единства в вопросе о санкциях в случае, если Германия изменит свое отношение к проекту.

- Но изменит ли Меркель свою позицию?

- Нет. Я думаю, что спустя какое-то время, когда эмоции поостынут, Меркель продолжит отстаивать мнение о том, что "Северный поток - 2" - это чисто экономический проект, который следует рассматривать вне политических событий - таких, как отравление Навального и конфликт вокруг президентских выборов в Беларуси.

Не стоит забывать и о том, что на Меркель оказывается давление в экономических кругах внутри ХДС - крупной правящей партии. Ее партнер по коалиции Христианско-социальный союз (ХСС) также четко дал понять, что выступает за завершение строительства газопровода. Я полагаю, что Германия не изменит свою позицию по "Северному потоку - 2", что общеевропейские санкции против него приняты не будут и что единственной оставшейся реальной угрозой станут санкции США.

- Можно ли считать, что именно из-за них проект по сути уже похоронен?

- Не совсем. Ведь пока неизвестно, удастся ли Конгрессу США принять санкции против немецкого порта Засниц еще до того, как прокладка оставшихся шести процентов труб будет завершена, или только после этого. Так что строительство газопровода может быть закончено, несмотря на препятствия. Вопрос в том, удастся ли на фоне санкций США начать его эксплуатацию и наложит ли Вашингтон санкции на предприятия, которые получают газ из этого газопровода и хотят продавать его на европейском рынке.

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