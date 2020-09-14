Месяц после отравления Навального. Пережитый шок и расследования ФБК

На последнем этаже неприметного здания рядом с центром Москвы находится офис Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Несмотря на то, что организация была ликвидирована в июле 2019 года как юридическое лицо, а ее учредитель после отравления почти месяц находится на лечение в Германии, в офисе продолжают работать 30 человек - команда ФБК, превратившегося в бренд.

Шок после отравления Навального

На входе в офис нет ни таблички, ни даже номера помещения, только тяжелая металлическая дверь с камерой. Этот адрес хорошо знают и сотрудники правоохранительных органов - обыски тут проходят регулярно. Сотрудники ФБК говорят, что к "маски-шоу" с участием силовиков они уже привыкли, не обращают внимание и на разные провокации. Но новость об отравлении Алексея Навального вызвала у них настоящий шок.

"Это был шок, сравнимый с убийством Немцова. С нервами тогда помогала справиться информация, что Алексей жив. Была цель - как можно быстрее перевести его в зарубежную клинику, - говорит Александр Головач, юрист фонда. - В день отравления все пришли в офис, не было никого, кто бы остался дома, все были максимально сосредоточены. Мы понимали, что не нужно поддаваться упадническим настроениям. Главное, что он жив, а пока у нас есть важный проект, который нужно вести - это "умное голосование".

Александр Головач

Александр работает в ФБК 7 лет. Сначала он был сотрудником в отделении фонда в Санкт-Петербурге, а потом переехал в Москву. Сейчас возглавляет проект "РосПил", который занимается выявлением и обнародованием незаконных схем при расходовании бюджетных средств. Закупка Росгвардии картофеля по завышенным ценам, организованный за миллионы рублей министерством культуры РФ показ фильма про Иннокентия Серебрякова - это только часть расследований, которые вел Александр Головач. Юрист признается, что работа интересная, но такие расследования раздражают многих влиятельных людей. "Оглядываюсь ли я, когда возвращаюсь домой? Всегда! - усмехается Александр. - Оглядываешься, потому что есть слежка, все фиксируется".

Кремль ответственен за покушение, считают в ФБК

В ФБК продолжается работа, несмотря на то, что фонд пока остался не только без своего лидера, но и без денег. В 2019 году Арбитражный суд Москвы обязал фонд выплатить около 60 миллионов рублей в пользу ООО "Московский школьник". Ранее в ФБК провели расследование и пришли к выводу, что за этой и другими компаниями, которые отвечают за поставки питания в детские сады и школы Москвы, стоит бизнесмен Евгений Пригожин. Именно из-за огромных штрафов, наложенных судом по иску "Московского школьника", было принято решение о ликвидации фонда.

"Но, нам кажется, что организация этого покушения - не уровень Пригожина, - продолжает Жданов. - Навальный расследовал про всех, в том числе про премьер-министров Мишустина и Медведева. Достаточно много лиц, чьи интересы были затронуты, но понятно, что для того, чтобы совершить такое покушение на убийство, нужен кивок или молчаливое согласие из Кремля. Поэтому мы считаем, что именно Кремль ответственен за это покушение".

Александр Помазуев

Юрист фонда Александр Помазуев говорит, когда стало известно об отравлении Навального, на работе не было никакой паники, тем не менее лично он тоже испытал шок. "Очень сложно поверить, что человека могут отравить боевым отравляющим веществом "Новичок"! Когда была ситуация со Скрипалями, казалось, что это - игры спецслужб, которые борются с предателями. Но сейчас есть ощущение, что это новая реальность, - говорит Помазуев. - От акций, которые показывают, что они могут все, например, плеснуть в лицо зеленкой, до попытки убийства". В ФБК Александр Помазуев занимается жалобами, которые направляются в ЕСПЧ. За время работы в фонде сотрудники правоохранительных органов не раз приходили к Александру домой с обысками. Юрист говорит, что чем ближе к каким-то знаковым событиям, тем выше вероятность разных провокаций.

Работа продолжается

Последние несколько месяцев в ФБК готовились к выборам в регионах, в том числе развивая проект "умное голосование". А незадолго до выборов Навальный снимал в Томске и Новосибирске очередной фильм-расследование, разоблачая коррупционные схемы власти. Возвращаясь в Москву после этих съемок, он был отравлен.

После расследования ФБК в выборах 13 сентября в местные органы власти в Томске и Новосибирске успешно участвовали и независимые кандидаты, поддерживаемые штабами Навального. "Умное голосование", которое он предложил, помогло оппозиционным кандидатам попасть во власть сразу в нескольких регионах. В Горсовет Новосибирска был избран глава местного штаба Навального Сергей Бойко. А в Томске сразу 2 кандидата от штаба Навального прошли в Городскую думу. Кроме того, депутатами разного уровня стали 60 кандидатов от коалиции "Открытая Россия".

Другое расследование перед выборами ФБК проводил в Татарстане. Съемочная группа снимала там фильм о коррупции в регионе "Взятки. Дворцы. Самолеты. За что продали народ Татарстана". На команду ФБК во время съемок было совершено нападение. Интересно, что вызванные на место происшествия сотрудники правоохранительных органов пытались конфисковать технику у коллег Навального. Ведущим расследования в Татарстане должен был быть сам Алексей Навальный. После его отравления фильм доделывали руководитель отдела расследований ФБК Георгий Албуров и пресс-секретарь фонда Кира Ярмыш. Фильм вышел в начале сентября и уже собрал больше трех с половиной миллионов просмотров на YouTube.

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