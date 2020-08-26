 В Татарстане напали на съемочную группу ФБК | Новости из Германии о России | DW | 31.08.2020

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Россия

В Татарстане напали на съемочную группу ФБК

Полиция и сотрудники СК, вызванные к месту нападения на сотрудников ФБК, попытались изъять всю технику у расследователей.

Сотрудник отдела расследований ФБК Георгий Албуров

Сотрудник отдела расследований ФБК Георгий Албуров

В Лаишевском районе Татарстана двое неизвестных на квадроциклах напали на Георгия Албурова и других сотрудников отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и заблокировали им дорогу, повредив при этом взятый в аренду автомобиль. Об инциденте сообщили в понедельник, 31 августа, руководитель сети региональных штабов оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков и сам Георгий Албуров.

По словам Волкова, в Татарстане съемочная группа отдела расследования ФБК собирала материал для сюжета про региональные выборы и региональных политиков. Он должен был стать частью серии видео о политической жизни регионов. Работе над этой серией сюжетов и была посвящена поездка Алексея Навального в Сибирь, во время которой оппозиционер был отравлен, указывает Волков.

Силовики попытались конфисковать у сотрудников ФБК всю технику

По словам Леонида Волкова, напавшие на съемочную группу ФБК вызвали полицию и Следственный комитет (СК) и сотрудники этих органов попытались изъять всю технику расследователей, включая ноутбуки, телефоны и камеры.

Как написал позже в Twitter Георгий Албуров, попытка конфискации техники была произведена после того, как охрана объекта, на котором они находились, написала на них заявление.

По мнению Леонида Волкова, технику хотели изъять, чтобы уничтожить уже отснятый материал. "Такие вот просто реалии политической жизни российских регионов: местные полиция и СК на страже интересов местных коррупционеров, и отбирать технику будут у потерпевших, а не у нападавших", - резюмирует глава сети региональных штабов Алексея Навального.

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    Объектами расследований созданного Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) становятся российские депутаты, члены правительства и доверенные лица президента РФ Владимира Путина. Резонансные фильмы-разоблачения ФБК об украденных миллиардах, незаконных сделках, роскошных виллах и дорогих яхтах высокопоставленных российских чиновников и их семей привлекают внимание миллионов россиян.

  • В июле 2019 года ФБК обнаружил у родственников секретаря московского отделения Единой России Андрея Метельского недвижимость за границей и в Москве, а также активы на сумму, превышающую 5,7 млрд рублей. По данным ФБК, активы записаны на мать депутата - Эльдибитту Метельскую, на его сына Андрея и на друга политика, советника зампреда Мосгордумы, - Петра Ивановского. Так, по данным фонда, семье Метельского принадлежат части в четырех гостиницах в Австрии, а также исторический дворец Strudlhof в Вене. На мать депутата в Москве оформлен участок площадью примерно 1,2 га. К 2021 году здесь планировалось построить гостиницу и комплекс жилых апартаментов. На счет компании Манор, зарегистрированной на мать депутата, в общей сложности поступило 1,4 млрд рублей, после чего 575 млн рублей были переведены в виде займов на личный счет Эльдибитты Метельской и ее сына, утверждает ФБК. Большая часть средств затем была выведена в офшоры. Кроме того, по версии фонда, депутат оказался крупнейшим московским застройщиком. В Лефортово фирма Метельских Интерфлора строит крупный транспортно-пересадочный узел и жилой комплекс Лефорт. Только недвижимости у лидера Единой России по Москве мы обнаружили на 5,7 миллиарда рублей, - резюмируют авторы расследования. Метельский с 2002 года является депутатом Мосгордумы. В 2014 он занял пост ее зампреда.

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  • 21 февраля 2019 года ФБК опубликовал материалы о коррупции в руководстве Карачаево-Черкесии, подробно останавливаясь на одном из местных кланов - Каитовых. Расследователи выяснили, что расположенным в Черкесске особняком площадью 2 тысячи квадратных метров, стоимость которого они оценили в 1 миллиард рублей, владеет 17-летний Ансар Каитов. При этом строение зарегистрировано как помещение для отдыха/оздоровительный комплекс площадью 310 квадратных метров. На его брата, 19-летнего Аслана Каитова, оформлены земли вокруг дворца площадью 8,5 гектара. Отец обоих молодых людей Алий Каитов - зять бывшего президента Карачаево-Черкесской Республики Мустафы Батдыева - руководит компанией Комплексные коммунальные системы холдинг. Их дед, Заур, ранее возглавлял Агентство лесного хозяйства по Карачаево-Черкесии. Брат Алия Каитова, Ахмат, возглавляет Карачаевочеркесавтодор. Его тесть Альберт Карабашев - замминистра внутренних дел КЧР, бывший начальник полиции. Среди других членов этого клана есть чиновники и силовики.

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    Мать спикера Госдумы Вячеслава Володина владеет элитной недвижимостью в Москве и 10 компаниями с "миллиардными оборотами", утверждается в расследовании ФБК от 16 августа 2018 года. Авторы предполагают, что 82-летняя Лидия Барабанова - фиктивная собственница, а на самом деле "все принадлежит самому Володину, и он коррупционер". "Все соответствующие заявления отправим", - говорится в заявлении ФБК.

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  • Скриншот аккаунта в Инстаграме Насти Рыбки

    Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией: "Чайка", "Рыбкагейт" и другие расследования

    "Рыбкагейт": яхты, олигархи, девушки из эскорт-услуг

    Новый фильм ФБК, вышедший 8 февраля 2018 г., посвящен одному из замов Медведева - Сергею Приходько. Источником данных стал аккаунт в Instagram девушки из эскорта Насти Рыбки, побывавшей в путешествии по Норвегии с Приходько и олигархом Олегом Дерипаской на яхте миллиардера. Роскомнадзор внес страницу с фильмом на YouTube в список запрещенных сайтов, потребовав от СМИ удалить фото и видео из него.

  • Скриншот расследования о Николае Чоулзе с сайта Навального

    Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией: "Чайка", "Рыбкагейт" и другие расследования

    Сын Пескова: золотой ребенок бриллиантового папы

    Герой расследования, опубликованного 17 августа 2017 года, - сын пресс-секретаря Путина. По данным ФБК, Николай Чоулз-Песков, отсидевший в британской тюрьме за грабеж, живет в Москве жизнью миллионера: феррари, частные самолеты, конный спорт. При этом он не имеет ни работы, ни даже среднего образования. "Это история об успехе. В том формате, как он возможен сейчас в РФ", - говорится в публикации.

  • Евгений Пригожин

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    Картель "повара Путина"

    Расследование в отношении Евгения Пригожина, которого называют "поваром Путина", появилось 19 мая 2017 года. В нем утверждается, что Пригожин, инициировав картельный сговор и договорившись с чиновниками Минобороны, получил 23 млрд рублей из оборонзаказа, не менее трети из которых были похищены. С 2016 года Пригожин находится под санкциями США - как "спонсор и агент высших должностных лиц РФ".

  • Скриншот заставки фильма Он вам не Димон с сайта Навального

    Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией: "Чайка", "Рыбкагейт" и другие расследования

    "Он вам не Димон"

    Появившийся 2 марта фильм "Он вам не Димон" - крупнейшее расследование ФБК в 2017 году. Премьер РФ Медведев - один из создателей масштабных коррупционных схем, утверждается в фильме. "Мы нашли все резиденции в РФ и за границей, отыскали все виноградники и неуловимые яхты и установили, где и кто на них плавал", - говорят авторы. После фильма по всей РФ прошли массовые антикоррупционные протесты.

  • Скриншот заставки фильма Чайка Фонда борьбы с коррупцией

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    Расследование "Чайка" о финансовых махинациях и криминальных связях сыновей генерального прокурора Юрия Чайки, опубликованное Фондом борьбы с коррупцией 1 декабря 2015 года, стало первой резонансной работой ФБК в форме документального фильма. За сутки на портале YouTube его посмотрели более полумиллиона зрителей. Фильм был признан одним из победителей международного кинофестиваля "Артдокфест".

    Автор: Марина Барановская


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