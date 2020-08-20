Навальный в коме. Кто в этом виноват и связано ли это с протестами

Оппозиционный политик Алексей Навальный был госпитализирован в больницу Омска после того, как предположительно мог быть отравлен неизвестным веществом. Он находится в коме. Юристы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) уже подали заявление в Следственный комитет РФ (СК РФ) и требуют возбуждения уголовного дела по факту посягательства на жизнь общественного деятеля и покушения на убийство. Случайно ли то, что инцидент с Навальным произошел в разгар митингов в Беларуси и Хабаровске? Какими будут его последствия в России? Об этом DW рассказали правозащитники, оппозиционеры, политологи и активисты.

Сергей Гуриев, экономист:

"Я хотел бы пожелать выздоровления Алексею Навальному и стойкости его семье. Это не первый раз, когда он сталкивается с такими проблемами. Очевидно, что это отравление, связанное с его политической деятельностью. Кто бы ни сделал это сегодня утром, безусловно, политическую, а может быть и уголовную, ответственность за это несет высшее руководство России.

Трудно точно определить причины покушения именно в это время. Возможно, это связано с тем, что Кремль пытается отвлечь внимание от событий в Беларуси. Возможно, Навального хотели нейтрализовать, чтобы помешать его работе, связанной с единым днем голосования в сентябре. Или же это связано с какими-то отдельными расследованиями, которые Алексей ведет сейчас и персонажи этих расследований решили сделать то, что они сделали. Но это не так важно. Важно то, что сегодня в России отравили самого опасного для власти политического деятеля. Навальный - тот человек, который обладает самым большим политическим потенциалом в России, и его российские власти, нарушив решение ЕСПЧ, не пустили на выборы президента. Это тот человек, которого Владимир Путин боится называть по имени".

Николай Сванидзе, член Совета по правам человека при президенте РФ:

"Конечно, не доказано, что это отравление, хотя очень похоже на него, да и других версий мало. Молодому мужчине, который только что нормально себя чувствовал, стало настолько плохо от чая, что он потерял сознание и впал в кому? Отравление - первое, что приходит в голову. И второе - что оно не случайное, особенно в контексте почерка наших спецслужб и того, кто такой Навальный. А он все-таки оппозиционный политик номер один в России.

Клиника в Омске, куда был доставлен Алексей Навальный

Дай бог ему здоровья, прежде всего. Присутствие такого смелого оппозиционера, как к нему ни относись, идет на пользу стране. Плохо, что власть этого не понимает. Если бы возможность проголосовать за такого человека была обеспечена, она бы пошла на пользу власти. Потому что если законопатить все дырки, остается возможность только уличного протеста.

Вряд ли отравление когда-либо будет доказано. Но очень большая часть людей, интересующихся предметом, будут уверены, что отравление - это версия номер один.

Выйдут ли люди на улицу с протестами за Навального, зависит от общей ситуации. Если она будет нервная, эмоциональная, то это возможно. Скажем так: ситуация с состоянием здоровья Навального не может быть причиной протестов, но триггером послужить может".

Петр Верзилов, издатель "Медиазоны" и участник Pussy Riot:

"Симптомы и происходящее вокруг больницы очень похоже на то, что происходило в моей ситуации. Прошли те же 2-3 часа с предполагаемого момента, когда Навальный выпил чай, и до момента, когда ему стало плохо. У меня прошло похожее время. И все симптомы в начале (потеря координации, резкие болевые ощущения, потеря зрения и сознания) и потом тяжелое состояние в реанимации, безусловно, повторяет то, что происходило со мной в первые часы после моего отравления.

Реакция людей на предполагаемое отравление будет зависеть от состояния Алексея в следующие два дня. Мы очень надеемся, что Алексей очень скоро сам сможет рассказать о том, что происходит. Хотя все, что произошло со мной в прошлом году, к сожалению, привело к тому, что я практически месяц был в несознательном состоянии.

Не думаю, что было какое-то конкретное событие, из-за которого Навального решили отравить. Это все происходит по совокупности действий. Безусловно, такие вещи в России решаются на самом верху. Известно, что существует личный запрет Путина на арест Навального, на его заключение под стражу по уголовному делу. Видимо, сейчас по тем или иным причинам было в Кремле принято решение, что можно воздействовать на человека таким вот страшным образом".

Александр Кынев, политолог:

"Цель отравления будет понятна после того, как установят вещество. Первый вариант - устранение политика. Второй - желание напугать и выключить из кампании единого дня голосования в сентябре. Также есть гипотеза, что была цель спровоцировать у Навального с помощью психотропного препарата некое неадекватное поведение, заснять это и выложить для дискредитации, но переборщили с дозой. Наконец, есть версия, что покушение на Навального нужно было, чтобы перебить политическую повестку и отвлечь внимание от Хабаровска и Беларуси.

На мой взгляд, если кто-то рассчитывал отравлением Навального отвлечь внимание от Беларуси и Хабаровска, это полная глупость. Учитывая крайнюю политическую взбудораженность людей, кризис и падение рейтингов, все происходит ровно наоборот. Это попытка тушить пожар керосином.

Очевидно, что покушение приведет к политизации региональной кампании к выборам 13 сентября. Переоценивать влияние Навального на осенние выборы не стоит - реальное участие его команды затрагивает в основном Новосибирск, где по всем округам есть кандидаты. Но сам скандал может дополнительно мобилизовать протестный электорат, который устал или по каким-то другим причинам не следил в последнее время за политической жизнью. И это гораздо важнее".

Дмитрий Гудков, оппозиционер:

"После случая с Немцовым все было возможно, но даже для меня неожиданно, что власти в России готовы пуститься во все тяжкие. Совершенно очевидно, что это покушение на убийство оппозиционера. От Щекочихина и Политковской до Верзилова и Кара-Мурзы - везде один и тот же почерк. Людей травят. Это как в цитате Станислава Ежи Леца: "Стыдно подозревать, если знаешь наверняка". Здесь не нужно знать какие-то факты, достаточно знать принципы, по которым существует нынешняя система власти в России.

Навальный - один из лидеров протеста в России, и таким образом власти сделали выводы из протестов в Беларуси. Хабаровск уже месяц митингует, Башкирия и другие регионы на подходе. Власть в России трусливая, она боится выборов, протестов, боится потерять все рычаги управления страной. На примере Беларуси наша элита увидела, как диктатура может разрушиться в считанные дни. Что сейчас и происходит".

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