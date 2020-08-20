 СМИ ФРГ о госпитализации Алексея Навального: ″Яд из Кремля?″ | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 20.08.2020

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Германия

СМИ ФРГ о госпитализации Алексея Навального: "Яд из Кремля?"

Новость о возможном отравлении ключевой фигуры российской оппозиции и борца с коррупцией мгновенно разлетелась по всей Германии. Про Навального пишут, что "у него много врагов".

Алексей Навальный

Новость о том, что один из самых известных российских оппозиционных политиков Алексей Навальный госпитализирован с подозрением на отравление и находится в реанимации, в четверг утром облетела все немецкие СМИ. Они подробно сообщили имевшуюся на тот момент информацию, но чаще всего воздерживались пока от выводов и комментариев.

Тем не менее, московский корреспондент первого канала телевидения ФРГ в прямом эфире на вопрос ведущей утренней программы ARD Morgenmagazin о том, насколько вероятно преднамеренное отравление, ответил: "Это звучит правдоподобно. На Алексея Навального уже не раз покушались. Его многие в России ненавидят, ведь он раскрыл многочисленные коррупционный скандалы". В Германии, добавил тележурналист, расследования Навального не всегда привлекали большого внимания, однако в России их смотрят миллионы людей. "Так что у него много врагов".  

Фото Навального в Instagram после операции на глаз

В 2017 году Алексей Навальный чуть было не лишился зрения, когда ему в лицо плеснули зеленкой

Портал информационного еженедельника Der Spiegel напомнил, что "в России в прошлом не раз возникала тема предполагаемых отравлений в политической сфере - прежде всего, в самолетах".

Газета Frankfurter Allgemeine Zeitung вынесла в заголовок подробного сообщения своего московского корреспондента высказывание пресс-секретаря Алексея Навального Киры Ярмыш: "Его намеренно отравили".  

В статьях упоминаются Евгений Пригожин и Александр Лукашенко

В статье Навальный назван "ведущей фигурой российской оппозиции и важнейшим борцом с коррупцией в России". В ней указывается, что самыми известными фигурантами его расследований были бывший премьер-министр Дмитрий Медведев, нынешний глава правительства Михаил Мишустин и бизнесмен Евгений Пригожин. С ним у Навального "непрекращающаяся вражда", отмечает автор статьи и добавляет: "Пригожин считается особо опасным". 

В сообщении немецкого информационного агентства dpa, которое в четверг использовали многие СМИ, про Навального сказано, что "недавно авторитарный глава Беларуси Александр Лукашенко обвинил его в том, что он стоит за протестами оппозиции в его стране".

А один из первых комментариев по свежим следам событий появился на сайте газеты Stuttgarter Nachrichten под заголовком "Яд из Кремля?".

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    Автор: Марина Барановская


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