Как голосует Новосибирск после фильма Навального? Глава его штаба о выборах

В ходе нынешней предвыборной кампании Новосибирск привлек к себе особое внимание, в том числе благодаря расследованию оппозиционера Алексея Навального, посвященному местным представителям партии "Единая Россия". Чтобы лишить их депутатских мандатов в Горсовете и областном парламенте, более трех десятков оппозиционных политиков и активистов объединились в "Коалицию Новосибирск 2020", сделав ставку на "умное голосование". О раскладе политических сил в регионе накануне Единого дня голосования, давлении на оппозицию и росте протестных настроений в РФ DW поговорила с одним из членов "Коалиции Новосибирск 2020", кандидатом в депутаты Горсовета, руководителем штаба Навального в Новосибирске Сергеем Бойко.

Deutsche Welle: Сергей Андреевич, новосибирский регион известен уникальной системой власти, объединяющей по сути "Единую Россию" и КПРФ. Как влияет эта особенность регионального политического ландшафта на ход избирательной кампании?

Сергей Бойко: В Хабаровске в свое время в пику единороссам выбрали губернатором Фургала, а он неожиданно начал работать в интересах жителей края и получил огромную поддержку. В Новосибирске в 2014 году по этим же соображениям мы поддержали на выборах мэра коммуниста Анатолия Локотя. Однако он полностью вписался в систему путинской вертикали, так что сегодня КПРФ в Новосибирске фактически не имеет никакой самостоятельности. В 2018 году мэр Новосибирска Локоть публично поддержал на выборах губернатора области, единоросса Андрея Травникова. Сама же КПРФ, хотя и является одной из самых крупных политических сил в регионе, не стала выставлять на эти выборы своего кандидата. Точно так же "Единая Россия" в 2019 году не стала выставлять собственного кандидата на выборах мэра, а вместо этого поддержала коммуниста.

Кандидат от "Коалиции Новосибирск 2020" Сергей Бойко

Что касается нынешних выборов в Горсовет, то ни в одном из 50 одномандатных округов не баллотируются одновременно сильные кандидаты от "Единой России" и КПРФ. Это существенно усложняет борьбу кандидатов от "умного голосования". Ведь кандидат от власти может рассчитывать на поддержку ядерного электората обеих партий.

- Есть ли у кандидатов от коалиции оппозиционеров в таких условиях какие-то шансы на победу?

- Наши кандидаты провели активную кампанию. Кроме того, у нас есть поддержка "умного голосования" Алексея Навального. Но меня сильно пугает трехдневное голосование. Ведь в пятницу, 11 сентября, у нас практически нет возможности задействовать общественных наблюдателей: каждый из них в этот день должен быть на своей основной работе. Однако прелесть выборов в Новосибирске - в их непредсказуемости. Все будет зависеть от активности избирателей. Традиционно явка на региональных выборах в России низкая. Но, если люди все-таки соберутся, у нас есть шанс побороться с системой.

- Как же связаны явка и шансы оппозиционных кандидатов?

- Высокая явка была бы нам, безусловно, выгодна. Когда происходит скупка голосов, людей заставляют голосовать под административным давлением, а партии власти объединяют ядерный электорат, почти каждый "новый" избиратель может добавить голосов оппозиции.

- Сколько человек входит в коалицию на данном этапе?

- Сначала у нас было 38 кандидатов, но стараниями избирательных комиссий, через браковку подписей и документов, остался 31. В коалицию входят самые разные люди: четыре кандидата от штаба Навального, два человека из Пиратской партии России, три либертарианца, несколько бывших членов партии "Яблоко" (после вхождения в "Коалицию Новосибирск 2020" московское бюро партии исключило их за объединение с другими политическими силами). При этом большинство в коалиции составляют городские общественники: зоозащитники, эко- и велоактивисты и так далее.

- Какой результат на выборах вы бы назвали успешным?

- Самая амбициозная цель - это большинство в городском совете. Но успехом я назвал бы и формирование собственной фракции, это минимум пять мандатов.

- Несколько кандидатов от оппозиции сняли буквально за несколько дней до начала голосования. В том числе - Даниила Маркелова, который, как и вы, участвовал в съемках ролика Навального. Вы ощущаете, что после выхода этого расследования давление на оппозицию в регионе усилилось?

- Я уверен, что Навального отравили, в том числе, из-за этих региональных расследований, чтобы он не мог их завершить. Это ответ на его активное участие в региональных кампаниях. Оппонентом Маркелова на выборах был один из самых коррумпированных депутатов Новосибирска, и мы уверены, что Даниила сняли потому, что почувствовали угрозу. Дело в том, что, по нашим сведениям, для снятия Маркелова - и это беспрецедентная вещь для Новосибирска - были сфальсифицированы документы. В этом поучаствовала и районная полиция, и районная прокуратура, и районный суд. То есть фактически депутат оказал давление на органы власти с целью снять своего оппонента. После выборов мы будем серьезно заниматься этим кейсом (Снять Маркелова с выборов потребовал его конкурент, студент сибирского филиала РАНХиГС Александр Селютин, утверждая, что подписи в поддержку Маркелова были сфальсифицированы. Однако в "Коалиции Новосибирск 2020" считают, что к подаче иска против Маркелова может быть причастен действующих депутат- единоросс Алексей Джулай. - Ред.)

- Считаете ли вы давлением на оппозицию недавние нападения на штабы Навального и их руководителей не только у вас, в Новосибирске, но и в Кургане и Челябинске?

- Смотрите, какое дело - Навального отравили, но уголовное дело до сих пор не заведено. Я считаю, что это мощнейший сигнал региональным элитам: после нападения на сотрудников штабов и кандидатов никого искать не будут. В офис нашего штаба 8 сентября во время лекции для наблюдателей за выборами бросили бутылку с едкой жидкостью, после чего трое волонтеров попали в больницу, десяткам людей стало плохо. Несмотря на это полиция не стала заводить уголовное дело.

- Раньше ваши оппоненты себе такого не позволяли?

- Про нас снимали очерняющие видео, распространяли ложную информацию, проводили пикеты, но до силового воздействия и отравления наших сторонников еще никогда не доходило. И, конечно, я считаю это продолжением политики против Навального. Если можно травить его, значит можно травить и его сторонников.

- В ЕС пока нет единства в том, стоит ли вводить санкции против России в связи с отравлением Алексея Навального. Ваше мнение на этот счет?

- Я думаю, что намного эффективнее закрытия отдельных проектов типа "Северного потока - 2" могли бы стать персональные санкции против людей из ближнего круга Путина, которые фактически управляют Россией, но предпочитают жить, хранить деньги и покупать недвижимость в Европе.

- Можно ли сказать, что, голосуя за оппозицию на местных выборах, люди выражают и общее недовольство политикой федерального центра?

- Новосибирск сейчас - это модельный регион. Именно поэтому выборам здесь уделяется столько внимания и со стороны Кремля, и со стороны оппозиции. Это последняя репетиция перед выборами в Госдуму, репетиция технологий и трехдневного голосования. Все это происходит на фоне низкого рейтинга Путина и большого недовольства россиян экономическим кризисом и работой медицинских центров во время пандемии.

Именно поэтому на новосибирских выборах сейчас так много федеральной повестки, хотя вообще-то и городской совет, и региональный парламент - это, скорее, хозяйственные, нежели политические органы. При этом избиратели, которые хотят перемен, как мне кажется, готовы голосовать за оппозицию по совокупности факторов, а не только из-за местных или только из-за федеральных проблем.

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