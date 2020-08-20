 В Новосибирске напали на местный штаб Навального | Новости из Германии о России | DW | 08.09.2020

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Россия

В Новосибирске напали на местный штаб Навального

Во время лекции в штаб Навального в Новосибирске неизвестные бросили бутылки с едкой жидкостью. Нескольких волонтеров увезли на скорой.

Новосибирск

Новосибирск

На новосибирский штаб Алексея Навального, который располагается в тех же помещениях, что и штаб оппозиционной коалиции "Новосибирск 2020", совершено нападение, сообщили представители штабов во вторник, 8 сентября.

"Сегодня в наш штаб во время лекции по наблюдению ворвался неизвестный и разбил бутылку с жидкостью, которая отвратительно воняет. Мы вывели всех людей из помещения", - говорится в сообщении, опубликованном в паблике "Команда Навального | Новосибирск" в соцсети "В контакте".

Штаб коалиции "Новосибирск 2020" уточняет, что нападавших было двое. "Два негодяя бросили в помещение бутылку с химикатами и сбежали. Вещество оказалось едким и вонючим. Двое волонтеров уехали на скорой, остальные приходят в себя на улице", - написали его сотрудники.

Позднее в штабе Навального сообщили, что на месте происшествия работает полиция: "Полицейские утверждают, что это АСД-фракция - вещество для обработки животных, оно не токсично. Однако двух наших волонтеров увезли на скорой".

По словам одного из пострадавших, Артема Ятумбаева, кроме него врачи осмотрели еще двух активистов. Среди симптомов он назвал кашель и рвоту.

На опубликованной записи с камеры наблюдения видно, как в здание заходит молодой человек в маске, одетый в черную куртку с капюшоном и серых тренировочных штанах, а буквально через несколько секунд стремительно выбегает на улицу и к нему присоединяется второй. После этого из помещения выходят посетители предвыборного мероприятия, пытаясь обнаружить выбежавших. Другая камера зафиксировала, как тот же человек появляется в зале и что-то с размаху бросает на пол.

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    Автор: Галина Петровская


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