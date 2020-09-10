Региональные выборы-2020 в России: борьба власти и общества

13 сентября 2020 года, в единый день голосования, в 83 регионах России состоятся выборы различного уровня. Впервые после изменения конституции они будут проходить в течение трех дней, так что формально досрочное голосование начнется уже 11 сентября.

Где и кого будут выбирать

В четырех одномандатных округах пройдут дополнительные выборы депутатов Госдумы (они необходимы, когда действующие депутаты умирают или меняют место работы). Аналогичные довыборы депутатов региональных парламентов пройдут в 23 субъектах федерации. Кроме того, в 18 регионах пройдут прямые выборы губернаторов. Еще в двух - Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах - губернаторы будут выбраны депутатами парламента из предложенных президентом РФ Владимиром Путиным кандидатов.

Сергей Фургал (фото из архива)

В Хабаровском крае, экс-губернатор которого Сергей Фургал находится в Москве под арестом в связи с обвинением в организации убийств трех бизнесменов, выборы нового главы региона проводиться не будут. Дело в том, что избрание нового губернатора переносятся на следующий год, если предыдущий глава региона ушел со своего поста после 13 июня текущего года. Фургал был задержан 9 июля и отстранен от должности 20 июля 2020 года.

В 11 субъектах федерации в сентябре будет определен состав нового регионального парламента, а в 22 административных центрах будут избираться городские думы и горсоветы. В ряде крупных и средних (с населением более 50 тысяч человек) городов России также пройдут выборы в местные парламенты.

Отличия от прошлых региональных выборов

По мнению политолога Александра Кынева, специализирующегося на исследовании региональных политических процессов России и стран СНГ, каких-то кардинальных отличий у региональных выборов текущего года от предыдущих нет. "Главное - это общественные настроения", - подчеркивает он, упоминая в этой связи, кроме прочего, протесты в Хабаровске.

Акция протеста в Хабаровске в поддержку экс-губернатора Фургала, 5 сентября

Что касается тенденций, то, по словам эксперта, в последнее время в России наблюдается некая радикализация Коммунистической партии. "Власть ведет себя с КПРФ все более бесцеремонно, поэтому та выступает все более смело, ведь терять партии уже особо нечего", - объясняет эксперт в беседе с DW.

Впервые в ряде регионов в выборах примут участие четыре новые партии, зарегистрированные весной 2020 года: "Новые люди", "За правду", "Зеленая альтернатива" и Партия прямой демократии. Впрочем, многие эксперты считают их кремлевскими проектами, созданными для того, чтобы "Единая Россия" в итоге получила по партспискам дополнительные мандаты за счет голосов партий, не преодолевших пятипроцентный барьер.

"Проблемные" для властей регионы

Политолог Кынев полагает, что самыми интересными станут выборы в региональные парламенты и городские советы. "В Коми, Ульяновске, Чувашии очень много ярких, конкурентных кампаний", - пояснил он в беседе с DW. С другой стороны, на выборах губернаторов, по мнению эксперта, практически везде "все зачищено", и интрига сохраняется лишь в тех регионах, где существует общее недовольство населения.

Станислав Андрейчук

С этим согласен сопредседатель общественного движения в защиту прав избирателей "Голос" Станислав Андрейчук. По его наблюдениям, самая конкурентная кампания идет сейчас в Иркутской области, где избранный в 2015 году губернатор-коммунист Сергей Левченко в 2019 году вынужден был уйти из-за оказываемого на него давления.

Проблемы у власти, по оценкам "Голоса", есть и в Архангельской области, и в Республике Коми - в связи со скандалом вокруг строительства мусорного полигона у станции Шиес. По словам Андрейчука, несмотря на то, что оба кандидата от экологического движения (один из них выдвигался от партии "Яблоко", а другой - от КПРФ) к выборам допущены не были, ситуация в регионе остается сложной.

Низкая явка и вероятность протестного голосования

Для большинства россиян участие в выборах - это наиболее комфортный и безопасный способ хоть как-то выразить свое недовольство, добавляет Александр Кынев. Интересная тенденция, которую отмечает политолог: в последнее время явка на выборах в России остается низкой, но процент проголосовавших против растет.

Планы построить мусорный полигон в Архангельской области способствовали росту протестных настроений

"Это борьба не между властью и оппозицией, а между властью и обществом, и кандидаты от условной оппозиции - это, скорее, не субъекты, а оружие в руках общества", - указывает Кынев. Под условной оппозицией он понимает всех зарегистрированных кандидатов, кроме представителей "Единой России".

В свою очередь, сопредседатель "Голоса" Станислав Андрейчук отмечает, что в некоторых регионах, например на Дальнем Востоке и Камчатке, власти постарались не допустить на выборы даже технических кандидатов: "По опыту 2018 года мы знаем, что иногда даже технические кандидаты побеждают, как это было, например, в Хабаровском крае, и знаем, чем это может закончиться".

Особенности трехдневного голосования

Многодневное голосование впервые было опробовано в России в ходе внесения поправок в конституцию. Тогда отдать свой голос за или против поправок можно было в течение недели, с 25 июня по 1 июля. Поскольку формат всенародного голосования об изменении конституции не закреплен в российском законодательстве, изменять правовые акты для его проведения в течение нескольких дней тогда не потребовалось.

Глава ЦИК объяснила необходимость трехдневного голосования заботой о здоровье избирателей

Уже после принятия поправок к конституции, 21 июля 2020 года, Госдума приняла в окончательном чтении поправки к законам "Об основных гарантиях избирательных прав граждан" и "О выборах депутатов ", сформировавшие правовую базу для трехдневного волеизъявления на выборах и референдумах в России.

Эти поправки позволяют, кроме прочего, по решению избиркома проводить выборы "вне помещения для голосования на территориях и в местах, пригодных к оборудованию" для этого, например на "придомовых территориях и территориях общего пользования". После голосования по изменению конституции эту практику часто стали называть "голосованием на пеньках и лавочках".

Почему ЦИК выступает за трехдневное голосование

Во время дискуссии о легализации многодневного голосования соавтор соответствующего законопроекта, депутат от "Единой России" Ольга Севастьянова приводила данные опроса, согласно которому "71 проценту россиян понравилось, как было организовано голосование по конституции".

Карикатура Сергея Ёлкина на тему многодневного голосования в России

Глава ЦИК Элла Памфилова также оценила опыт недельного голосования по поправкам в конституцию как "положительный" и заявила, что число нарушений было несущественным, а сохранность бюллетеней была обеспечена "максимально". Инициативу по проведению трехдневного голосования в сентябре она объяснила заботой о здоровье избирателей во время пандемии.

Риски фальсификаций при многодневном голосовании

По мнению Станислава Андрейчука, "многодневное голосование дает слишком много возможностей для фальсификаций и принуждения избирателей к голосованию". В беседе с DW он напомнил, что возможности для досрочного голосования существуют в России уже давно. Избиратель мог и раньше в течение десяти дней до дня голосования прийти с паспортом в УИК, проголосовать и оставить там свой бюллетень в запечатанном конверте. Новшеством на сентябрьских выборах станет не возможность отдать свой голос досрочно, а именно голосование вне избирательных участков, подчеркивает эксперт.

По наблюдениям "Голоса", результаты досрочного волеизъявления всегда сильно отличаются от результатов в основной день. "Уже сейчас мы видим, что досрочное голосование там, где оно началось, связано со скандалами. Люди жалуются на то, что их заставляют идти голосовать, что конверты с бюллетенями оказываются досрочно вскрытыми и так далее", - перечисляет Андрейчук.

Политолог Александр Кынев

По его словам, сигналы о подобных нарушениях поступают сейчас "из всех регионов, где идут какие-либо значимые выборы: Иркутск, Владимир, Иваново, Нижний Новгород". По прогнозам сопредседателя "Голоса", начиная с 11 сентября наблюдатели увидят множество электоральных аномалий в самых разных регионах.

О риске фальсификаций во время трехдневного голосования говорит и Александр Кынев. В первую очередь, речь идет о вбросах за непришедших избирателей, которые в ходе многодневного голосования сложнее будет контролировать. "Риск подмены уже опущенных бюллетеней есть только тогда, когда уже совсем никакого контроля нет", - уточняет Кынев.

Региональные выборы 13 сентября и отравление Алексея Навального

Региональные выборы 13 сентября были центральной темой расследований, над которыми оппозиционер Алексей Навальный работал в Сибири перед его отравлением. В первом фильме из этой серии Навальный рассказал о том, что ряд новосибирских единороссов, которые хотят переизбраться в единый день голосования, по его мнению, связаны со строительным и похоронным бизнесом. Во втором расследовании, обнародованном вскоре после отравления Навального и озаглавленном "Томск в плену у депутатской мафии", речь шла о чиновниках и депутатах от "Единой России", которые, как утверждалось, контролируют фирмы, оказывающие горожанам коммунальные услуги.

В обоих фильмах Навальный призывал граждан РФ зарегистрироваться на сайте "умного голосования", чтобы отнять у единороссов все депутатские мандаты.

По мнению Александра Кынева, отравление Навального, так же как и протесты в Хабаровске и Беларуси, могут привести к мобилизации политически активных граждан и - как следствие - повышению явки.

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