Комментарий: "Умное голосование" прошло тест на региональных выборах

Почти всем победителям губернаторских выборов в России "нарисовали" совсем уж неприличные результаты. Но и "умное голосование" показало, что оно работает, считает Татьяна Фельгенгауэр.
Многодневное досрочное и надомное голосование, "пеньки" и багажники автомобилей - все это новая реальность электоральных процедур в России. Единый день голосования (ЕДГ), состоявшийся 13 сентября, показал, что нынешние правила голосования власти используют на полную мощность, и сделать с этим практически ничего нельзя.
"Правовой беспредел", как назвали региональные выборы (избирались главы 20 субъектов РФ и региональные парламенты - в 11-ти) в движении в защиту прав избирателей "Голос", длился несколько дней, но полностью зачистить политическое поле у властей не вышло.
Итоги по регионам, где проходили выборы губернаторов в ЕДГ, поражают. Политические аналитики часто сравнивают, какой результат показывает губернатор в своем регионе, и сколько здесь набирает Владимир Путин на президентских выборах. Показатели больше, чем у главы государства, считаются не очень уместными. Однако в этот раз практически все победившие губернаторы получили в итоге не то что путинский процент - таким цифрам позавидовал бы сам Александр Лукашенко!
Рекордсменом стал глава Калужской области Владислав Шапша, который, согласно предварительным данным ЦИК, получил 94%. Больше половины глав регионов, которые боролись за сохранение поста, набрали от 80% и выше. Эти цифры говорят о том, что выборы такого уровня полностью контролируются властями. Судя по результатам, на местах решили перестраховаться и избежать второго тура, иначе объяснить такое невозможно.
И это желание перестраховаться говорит как раз о том, что к "умному голосованию", предложенному Алексеем Навальным, власти относятся со всей серьезностью. Тут, кстати, должна сделать для себя выводы и команды Навального, которая в случае губернаторских выборов не рекомендовала конкретных кандидатов, а агитировала за любого другого - кроме провластного, создавая таким образом условия для второго тура. Но свои выводы (на примере Хабаровского края) сделали и власти, поэтому никаких намеков на второй тур губернаторских выборов в этот раз нигде не допустили.
Однако если говорить о выборах другого уровня, в региональные парламенты и в муниципальные собрания райцентров и крупных городов, то тут результаты не столь однозначные. "Умное голосование" как минимум в двух регионах сработало по-настоящему эффективно. В горсовет Новосибирска избран не только Сергей Бойко, координатор местного штаба Навального, но и еще с десяток кандидатов, воспользовавшихся этим инструментом.
В Томске два кандидата от штаба Навального также стали депутатами городской думы. И вместе с ними - еще полтора десятка кандидатов, которых рекомендовали в Фонде борьбы с коррупцией (ФБК). Кроме того, депутатами разного уровня стали 60 кандидатов от коалиции "Открытая Россия". Всего она выдвинута 501 кандидата, почти 80% из них вошли в списки "умного голосования".
Простой инструмент, который предложил и продвигал Алексей Навальный, работает даже в условиях многодневного голосования и несмотря на то, что сам Навальный после отравления находится на лечении в Германии. Структуры, созданные оппозиционером, доказали, что действуют и без него его. Представляется, что это один из главных выводов прошедшей кампании. Сугубо технологичное решение, придуманное для успеха оппонентов провластных кандидатов, эффективно и без лидера.
Прошедший ЕДГ стал битвой двух инструментов: многодневного голосования (с широким использованием досрочного и надомного) против "умного голосования". Больше не будет никаких репетиций, чтобы проверить тот и другой. Если власти в очередной раз не поменяют правила (а такое происходит регулярно), то мяч сейчас на стороне Алексея Навального и ФБК.
Им предстоит проанализировать, где и почему произошли сбои в работе "умного голосования", и как можно противостоять многодневному голосованию. Через год состоятся выборы в Госдуму. Сомнительно, что у властей хватит ресурса на 80-процентный результат в таких масштабах.
Впрочем, и "умному голосованию" придется искать кандидатов по всем стране. К тому же в ситуации, когда власти заинтересованы в низкой явке, оппозиционеры должны максимально мотивировать россиян прийти на избирательные участки и выставить максимальное число наблюдателей. Борьба двух инструментов продолжается.
Автор: Татьяна Фельгенгауэр - журналист радиостанции "Эхо Москвы", автор колонки на DW. Telegram: @tanya_f, Twitter: @t_felg
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