 Движение ″Голос″ заявило о демонстративном нарушении закона на выборах в РФ | Новости из Германии о России | DW | 13.09.2020

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Россия

Движение "Голос" заявило о демонстративном нарушении закона на выборах в РФ

В ходе Единого дня голосования в России члены избиркомов отказываются принимать жалобы, знакомить с документами и агрессивно реагируют на деятельность наблюдателей, заявило движение "Голос".

Голосование в Новосибирске

Голосование в Новосибирске

Российское движение в защиту прав избирателей "Голос" заявило о демонстративном нарушении законодательства в Единый день голосования в РФ. "Поведение большого числа участковых и территориальных избирательных комиссий можно охарактеризовать как "правовой произвол". В движении "Голос" такого массового потока сообщений о демонстративном пренебрежении правом, в том числе - прав наблюдателей и членов комиссий, не получали на протяжении последних 4 лет", - сообщило НПО в воскресенье, 13 сентября. 

В частности, члены избиркомов отказываются принимать жалобы, знакомить с документами, предоставлять акты о прошедшем досрочном голосовании, указали правозащитники. Они также отметили "всплеск агрессии со стороны членов комиссий по отношению к общественным контролерам" вплодь до рукоприкладства. Кроме того, из ряда регионов РФ поступают сообщения, которые могут указывать на готовящиеся фальсификации, либо прямые указания на их осуществление, отмечается далее.

Одновременно движение "Голос" отметило принимаемые избирательными комиссиями меры с целью сокрытия трансляции видео с участков и затруднения доступа к данным голосования в публичной версии ГАС "Выборы" путем установки теста CAPTCHA.

МВД не зафиксировало серьезных нарушений

Между тем у МВД России нет данных о каких-либо серьезных нарушениях. "Нарушений обественного порядка в плане обеспечения безопасности, которые могли бы повлиять на ход выборов любого уровня, по стране не зафиксировано", - заявил замглавы ведомства Александр Горовой, выступая в ЦИК.

Он также указал, что в МВД поступило более 2,5 тысячи жалоб на нарушения с начала избирательнрой кампании. Проверка по данным сообщениям будет завершена до 16 сентября, сообщил замглавы МВД РФ.

Единый день голосования в России

13 сентября в России выбирают губернаторов и депутатов законодательных собраний различных уровней. Единый день голосования стартовал досрочно, при этом 11 и 12 сентября обозначили как дополнительные дни, а 13 сентября - как основной. Голосование проходит на фоне отсутствия в стране главного соперника Кремля, оппозиционера Алексея Навального,  которого отравили в августе, а также в условиях пандемии коронавируса.

В результате избирательного процесса заместят более 78 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. Выборы высших должностных лиц проходят в 20 регионах, в 18 из них они прямые, депутатов законодательных органов избирают в 11 субъектах. В четырех субъектах - Курской, Ярославской, Пензенской областях и Татарстане - проходят дополнительные выборы депутатов Госдумы по одномандатным округам.

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  • Сторонники Алексея Навального на Пушкинской площади в Москве во время забастовки избирателей.

    "Забастовка избирателей" в Москве: как это было

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    28 января в Москве было около минус 6 градусов, однако прохладная погода не помешала москвичам выйти на улицу. Некоторые участники акции пришли с цветами и скандировали: "Цветы - полиции".

    Автор: Евлалия Самедова, Москва


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