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Новости
17 ч. назад
17 ч. назад
Удары РФ повредили энергообъекты в разных городах Украины
21 ч. назад
21 ч. назад
Инфляция в еврозоне впервые превысила 10 процентов
22 ч. назад
22 ч. назад
Сбитая украинскими ПВО ракета упала на территории Молдовы
22 ч. назад
22 ч. назад
Из украинских портов вышли 12 судов с сельхозпродукцией
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Контекст
Редкоземельные металлы из Китая. Где ФРГ найдет альтернативу
Редкоземельные металлы из Китая. Где ФРГ найдет альтернативу
Германия хочет уменьшать зависимость от импорта полезных ископаемых из Китая. Как именно - у DW.
Политика
27.10.2022
27 октября 2022 г.
Операция "Диснейленд": сын губернатора и загадочный олигарх
Операция "Диснейленд": сын губернатора и загадочный олигарх
Фирма из Гамбурга сына красноярского губернатора, по данным Минюста США, поставляла нефть из Венесуэлы в обход санкций.
Экономика и бизнес
26.10.2022
26 октября 2022 г.
Кибератака на Болгарию: диверсия как прикрытие для шпионажа?
Кибератака на Болгарию: диверсия как прикрытие для шпионажа?
Российская хакерская группа Killnet атаковала сайты госучреждений Болгарии. Речь идет о получении данных о НАТО?
Цифровые технологии
20.10.2022
20 октября 2022 г.
День защитников Украины и другие события 233-го дня войны
День защитников Украины и другие события 233-го дня войны
Украина отметила День защитников и защитниц страны, освободив на данный момент 1620 своих населенных пунктов
Конфликты
14.10.2022
14 октября 2022 г.
Не только IT. Как предприниматели из РБ уезжают в Польшу
Не только IT. Как предприниматели из РБ уезжают в Польшу
По данным статистики, в Польше больше 3700 компаний с белорусским капиталом. Кто и почему открывает бизнес в стране?
Экономика и бизнес
11.10.2022
11 октября 2022 г.
Мобилизация: как россияне уклоняются от отправки на фронт
Мобилизация: как россияне уклоняются от отправки на фронт
Большее число россиян, чем призванных на войну, пытаются избежать мобилизации. Несколько типичных историй - у DW.
Политика
08.10.2022
8 октября 2022 г.
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Андрей Данилко объяснил DW, как война пошла на пользу Зеленскому, почему Соловьев - "кастрюля" и как унижают Эрнста.
Политика
02.10.2022
2 октября 2022 г.
Наступление ВСУ на юге: что говорят о нем западные эксперты
Информация о об объявленном Киевом наступлении в Херсонской области скудна и противоречива. Что думают о нем на Западе?
Конфликты
31.08.2022
31 августа 2022 г.
Аномальная жара в мире и ее последствия
По данным ученых, жара, какая бывает раз в 500 лет, затронула большую часть земного шара. Об этом - фотогалерея DW.
Климат
31.08.2022
31 августа 2022 г.
10 фото
Единственный немецкий остров в открытом море
В 1947 году на Гельголанде произвели самый мощный в истории неядерный взрыв. | 20 фотографий
Туризм
15.07.2022
15 июля 2022 г.
"Окрестинизация" Беларуси. "Весна" обнародовала новые данные
Правозащитники "Весны" сообщили о пытках и о том, как изменилась ситуация с правами человека в Беларуси за два года.
Политика
24.06.2022
24 июня 2022 г.
Что ученые узнали о курильщиках
Где сейчас курят больше всего, как обстоят дела у немцев и на какие ухищрения идет реклама? Новое исследование.
Здоровье
21.05.2022
21 мая 2022 г.
Пропустить раздел Мнения
Мнения
Победа партии Санду - исторический шанс для Молдовы
Дана Александра Шерле
Комментарий
Политика
12.07.2021
12 июля 2021 г.
Дания шпионила за Меркель. К сожалению, это нормально
Марсель Фюрстенау
Комментарий
Политика
01.06.2021
1 июня 2021 г.
Правду о ковиде в России и его последствиях не скрыть
Татьяна Фельгенгауэр
Колонка
Политика
09.02.2021
9 февраля 2021 г.
От сбора данных - к электронному контролю за населением
Александр Плющев
Комментарий
Общество
25.11.2020
25 ноября 2020 г.
Срок за куклу Путина - признак нервозности власти
Александр Плющев
Комментарий
Политика
19.08.2020
19 августа 2020 г.
Китай использует борьбу с коронавирусом в политических целях
Дан Юань
Комментарий
Политика
20.05.2020
20 мая 2020 г.
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