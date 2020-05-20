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Новости

17 ч. назад

Удары РФ повредили энергообъекты в разных городах Украины

21 ч. назад

Инфляция в еврозоне впервые превысила 10 процентов

22 ч. назад

Сбитая украинскими ПВО ракета упала на территории Молдовы

22 ч. назад

Из украинских портов вышли 12 судов с сельхозпродукцией

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Контекст

Добыча в Китае сырья для производства редкоземельных металлов

Редкоземельные металлы из Китая. Где ФРГ найдет альтернативу

Редкоземельные металлы из Китая. Где ФРГ найдет альтернативу

Германия хочет уменьшать зависимость от импорта полезных ископаемых из Китая. Как именно - у DW.
Политика27 октября 2022 г.
Здание Минюста США

Операция "Диснейленд": сын губернатора и загадочный олигарх

Операция "Диснейленд": сын губернатора и загадочный олигарх

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Экономика и бизнес26 октября 2022 г.
"F*** you, генпрокурор Республики Болгария Иван Гешев" - скриншот поста в Telegram хакерской группы Killnet, 16 октября 2022 года

Кибератака на Болгарию: диверсия как прикрытие для шпионажа?

Кибератака на Болгарию: диверсия как прикрытие для шпионажа?

Российская хакерская группа Killnet атаковала сайты госучреждений Болгарии. Речь идет о получении данных о НАТО?
Цифровые технологии20 октября 2022 г.
Выставка фотографий под открытым небом в Киеве, ко Дню защитников и защитниц Украины

День защитников Украины и другие события 233-го дня войны

День защитников Украины и другие события 233-го дня войны

Украина отметила День защитников и защитниц страны, освободив на данный момент 1620 своих населенных пунктов
Конфликты14 октября 2022 г.
Гданьск, Польша

Не только IT. Как предприниматели из РБ уезжают в Польшу

Не только IT. Как предприниматели из РБ уезжают в Польшу

По данным статистики, в Польше больше 3700 компаний с белорусским капиталом. Кто и почему открывает бизнес в стране?
Экономика и бизнес11 октября 2022 г.
Карикатура DW о последствиях мобилизации для россиян - цитата знаменитой фрески Микеланджело "Сотворение Адама": две руки "оставшиеся" и "уехавшие", которые тянутся друг к другу.

Мобилизация: как россияне уклоняются от отправки на фронт

Мобилизация: как россияне уклоняются от отправки на фронт

Большее число россиян, чем призванных на войну, пытаются избежать мобилизации. Несколько типичных историй - у DW.
Политика8 октября 2022 г.
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Украинский военный в окопе под Херсоном, август 2022 года

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Информация о об объявленном Киевом наступлении в Херсонской области скудна и противоречива. Что думают о нем на Западе?
Конфликты31 августа 2022 г.
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Туризм15 июля 2022 г.
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"Окрестинизация" Беларуси. "Весна" обнародовала новые данные

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Здоровье21 мая 2022 г.
Пропустить раздел Мнения

Мнения

Победа партии Санду - исторический шанс для Молдовы

Дана Александра Шерле
Комментарий
Политика12 июля 2021 г.
Марсель Фюрстенау

Дания шпионила за Меркель. К сожалению, это нормально

Марсель Фюрстенау
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Политика1 июня 2021 г.
Татьяна Фельгенгауэр, журналистка, радиоведущая, колумнистка DW

Правду о ковиде в России и его последствиях не скрыть

Татьяна Фельгенгауэр
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Политика9 февраля 2021 г.
Александр Плющев

От сбора данных - к электронному контролю за населением

Александр Плющев
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Александр Плющев

Срок за куклу Путина - признак нервозности власти

Александр Плющев
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Политика19 августа 2020 г.

Китай использует борьбу с коронавирусом в политических целях

Дан Юань
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Политика20 мая 2020 г.