 Самая популярная ель в мире выросла на Кавказе | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 29.12.2021

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Культура и стиль жизни

Самая популярная ель в мире выросла на Кавказе

Эта ель на самом деле - пихта. Ее часто называют датской, хотя родом она с Кавказа. И открыл ее финский немец, работавший в Одессе: Александр фон Нордман.

Рождественская ярмарка

Традиция устанавливать в Рождество украшенную ель - родом из Германии

Украшенная елка стала обязательным атрибутом Рождества и смены года только в XIX веке - причем, сначала в Германии. С тех пор много раз менялась мода как на елочные украшения, так и на сами ели. В России, например, сейчас популярны, в частности, "импортные" ели, выращенные в Дании. Их так и называют: датские елки.

На самом деле так называемая датская ель - родом с Кавказа и является, строго говоря, не елью, а пихтой. Кавказскую пихту предпочитают другим видам хвойных и в Германии. По данным газеты Frankfurter Rundschau, из 25 миллионов рождественских елей, которые ежегодно продаются в ФРГ, 80 процентов - это пихта кавказская. В Германии это красивое дерево правильной конической формы чаще всего называют Nordmanntanne - "пихтой Нордмана", по имени открывшего ее и описавшего ботаника Александра фон Нордмана. Именно так она называется и по-латыни: Abies nordmanniana.

Карьера в Германии и Российской империи

Полное имя ученого - Александр Давидович фон Нордман, и вся его жизнь тесно связана с Одессой и Кавказом. Этнический немец, он родился на острове Руотенсальми в Финляндии в 1803 году, то есть за шесть лет до присоединения Великого княжества к царской России. Отец и дед Александра фон Нордмана состояли на российской службе.

Посадки пихты Нордмана

Посадки пихты Нордмана

Уже в 24 года талантливый молодой человек стал доктором философии, что в те времена было собирательным титулом в различных научных дисциплинах. Затем он провел пять лет в Германии, где изучал немецкую филологию и биологию, и получил в Берлине еще один титул - доктора медицинских наук. Его научный труд "Микрографические заметки", который вышел в свет на немецком языке в 1832 году, считается классическим.

В начале 1830-х годов Александр фон Нордман был приглашен в Одессу. Он стал профессором зоологии и ботаники в знаменитом лицее Ришелье, высшем учебном заведении, преобразованном впоследствии в университет. Там же в Одессе он основал институт садоводства. Кроме того, фон Нордмана назначили директором местного ботанического сада.

Спектр интересов ученого был необычайно разнообразен: он занимался исследованиями рыб, птиц, насекомых, ракообразных... В его честь было названо восемь видов млекопитающих. Но и это не все: Александр фон Нордман занимался также палеонтологией и написал четырехтомную "Палеонтологию южной России". Кроме того, ученый совершил несколько экспедиций и участвовал в раскопках в Крыму и на Кавказе.

Новый вид пихты

Именно там, на Кавказе, в горах у города Боржоми в сегодняшней Грузии, на высоте более 1500 метров метров 35-летний фон Нордман обнаружил пихту с прямым стволом, густыми крепкими ветками и длинными, темно-зелеными иголками.

Ветвь с биркой пихта Нордмана

Ради справедливости стоит, правда, сказать, что еще раньше, в 1838 году, об этой пихте писал русский ученый со шведскими корнями Христиан фон Стевен. Однако именно Александр фон Нордман впервые научно описал ее и считается первооткрывателем "пихты Нордмана".

В 1849 году он вернулся в Финляндию, где стал профессором зоологии в Гельсингфорсском университете. Он был ученым с мировым именем и пользовался огромной популярностью у студентов. Он умер 25 июня 1866 года.

Немецкая пихта с Кавказа

Но вернемся к рождественской ели. С середины XIX века пихту Нордмана начинают выращивать за пределами Кавказа. Постепенно она получает распространение в Западной Европе. Правда, семена и сейчас еще чаще всего привозят из родных мест красавицы-пихты, хотя большую часть продаваемых в Германии пихт Нордмана выращивают здесь же. Лишь примерно 15 процентов импортируются из Польши, Ирландии и Дании.

Пихта Нордмана пользуется популярностью не только из-за своей красоты, но и потому, что она хорошо сохраняется, не осыпаясь, при комнатной температуре: если правильно ухаживать за ней, она простоит до нескольких недель. Есть у этого вида рождественской или новогодней елки еще одно преимущество: она не очень колючая.

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    Автор: Инга Ваннер


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