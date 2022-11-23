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Рождественский базар в Нюрнберге
Фото: Daniel Karmann/dpa/picture-allianceФото: Daniel Karmann/dpa/picture-alliance

Рождественские традиции в Германии

Рождественские традиции в Германии - от рождественских почтамтов до рождественских базаров.

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Контекст

Фигурки Эриха Хонеккера и Гельмута Коля

Шольцу и другим немецким политикам дали прикурить

Шольцу и другим немецким политикам дали прикурить

Курящие человечки - давняя традиция в Рудных горах. Сейчас здесь создают фигурки "Эриха", "Гельмута" и "пирата Олафа".
Культура16 октября 2024 г.
Лорна Пренцель (Lorna Prenzel)

Дрезденская принцесса прошла пешком от Мексики до Канады

Дрезденская принцесса прошла пешком от Мексики до Канады

В столице Саксонии представили новую принцессу дрезденских рождественских кексов.
Туризм19 сентября 2024 г.
Омела

Омела на Рождество - в Германии и других странах

Омела на Рождество - в Германии и других странах

Перед Рождеством веточки этого растения принято вешать над дверями, а под ними - целоваться.
Туризм19 декабря 2023 г.
Херне

Волшебный базар в Херне - самый популярный в Германии

Волшебный базар в Херне - самый популярный в Германии

Какие рождественские рынки в Европе и Германии лидируют в ТикТоке?
Туризм15 декабря 2023 г.
Дрезден

Сколько весил дрезденский царь-кекс в 2023 году?

Сколько весил дрезденский царь-кекс в 2023 году?

В прошедшие выходные в столице Саксонии состоялся Праздник дрезденского штоллена.
Туризм11 декабря 2023 г.
Халина Мухов

В Германии детей накормили пряниками прабабушек

В Германии детей накормили пряниками прабабушек

Имбирные пряники из дровяной печи 1860 года можно попробовать во Франкфурте-на-Одере.
Туризм8 декабря 2023 г.
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