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Фото: Daniel Karmann/dpa/picture-alliance
Фото: Daniel Karmann/dpa/picture-alliance
Рождественские традиции в Германии
Рождественские традиции в Германии - от рождественских почтамтов до рождественских базаров.
Пропустить раздел Контекст
Контекст
Шольцу и другим немецким политикам дали прикурить
Шольцу и другим немецким политикам дали прикурить
Курящие человечки - давняя традиция в Рудных горах. Сейчас здесь создают фигурки "Эриха", "Гельмута" и "пирата Олафа".
Культура
16.10.2024
16 октября 2024 г.
Дрезденская принцесса прошла пешком от Мексики до Канады
Дрезденская принцесса прошла пешком от Мексики до Канады
В столице Саксонии представили новую принцессу дрезденских рождественских кексов.
Туризм
19.09.2024
19 сентября 2024 г.
Омела на Рождество - в Германии и других странах
Омела на Рождество - в Германии и других странах
Перед Рождеством веточки этого растения принято вешать над дверями, а под ними - целоваться.
Туризм
19.12.2023
19 декабря 2023 г.
Волшебный базар в Херне - самый популярный в Германии
Волшебный базар в Херне - самый популярный в Германии
Какие рождественские рынки в Европе и Германии лидируют в ТикТоке?
Туризм
15.12.2023
15 декабря 2023 г.
Сколько весил дрезденский царь-кекс в 2023 году?
Сколько весил дрезденский царь-кекс в 2023 году?
В прошедшие выходные в столице Саксонии состоялся Праздник дрезденского штоллена.
Туризм
11.12.2023
11 декабря 2023 г.
В Германии детей накормили пряниками прабабушек
В Германии детей накормили пряниками прабабушек
Имбирные пряники из дровяной печи 1860 года можно попробовать во Франкфурте-на-Одере.
Туризм
08.12.2023
8 декабря 2023 г.
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Рождественский штоллен - сладкая традиция Дрездена
Дрезденский штоллен - один из самых известных рождественских кексов в Германии.
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16.11.2023
16 ноября 2023 г.
20 фото
Рождественский базар - что пробовать и делать?
Чек-лист для посетителей рождественских базаров в Германии - от глинтвейна до жареного миндаля.
Туризм
23.11.2022
23 ноября 2022 г.
Всего публикаций: 67