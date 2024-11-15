Дрезденский штоллен - рождественский кекс из Саксонии
Дрезденский штоллен - один из самых известных рождественских кексов в Германии. Когда появился и как менялся рецепт? Кто и как гарантирует качество этого регионального деликатеса?
Сезон рождественских кексов
Дрезден - столица Саксонии и город популярных достопримечательностей. Среди них - Фрауэнкирхе, Сикстинская мадонна, Опера Земпера, Цвингер, колесные пароходы на Эльбе… В ноябре-декабре здесь наступает особое время - сезон рождественских кексов!
Пять миллионов штолленов
Ежегодно в пекарнях и кондитерских Дрездена и соседних городов выпекают от четырех до пяти миллионов дрезденских штолленов - Dresdener Christstollen, которые продают не только повсюду в Германии, но также экспортируют в 80 стран мира - от США до Японии.
Новые традиции
Сезон дрезденских кексов начинается 1 ноября и продолжается до 31 декабря. За десятилетия после воссоединения Германии в календаре городских событий появились свои особые мероприятия и даты, связанные с этим рождественским лакомством.
Когда появились штоллены
История штолленов насчитывает около семи столетий. Первые письменные упоминания датированы 1329 и 1474 годами. Средневековая выпечка не была такой сдобной, пряной и сладкой - была сначала угощением постным, исключительно из растительных ингредиентов.
Секрет вкуса
Использовать сливочное масло для рождественских кексов саксонцам дозволил своим указом никто иной, как папа римский Иннокентий VIII в 1491 году - по просьбе курфюрста. Через некоторое время в штоллены начали добавлять сухофрукты и другие компоненты.
Ингредиенты
Сейчас рецепт на основе дрожжевого теста помимо сахара, сливочного и топленого масла предписывает использовать изюм, лимонную и апельсиновую цедру, сладкий и горький миндаль, а также ром и разные пряности - от ванили и муската до аниса и кардамона.
Штоллены в ГДР
Во времена ГДР дрезденские кексы продолжали выпускать и экспортировать. Так, предприятие VEB Backwarenkombinat Dresden в 1971 году произвело перед Рождеством 150 тысяч штолленов трех видов - изюмных, миндальных и маковых.
Сувенир из Дрездена
Еще один снимок тех лет. В 1977 году гастролировавший в ГДР популярный певец из Западной Германии Рой Блэк был, так сказать, случайно замечен корреспондентами на рождественском рынке в Дрездене, где только что приобрел этот аппетитный сувенир.
Союз защиты штоллена
В 1991 году после воссоединения Германии в Саксонии был создан Союз защиты штоллена, в который входит более сотни кондитерских и пекарен из Дрездена и соседних районов. В ноябре-декабре этот союз организует разные мероприятия, ставшие традиционными.
Принцесса штолленов
Перед началом каждого сезона в Дрездене выбирают принцессу штолленов - Dresdner Stollenmädchen. В 2024 году эти обязанности будет исполнять будущий пекарь - 22-летня Лорна Пренцель.
Лакомство для курфюрста
Правитель эпохи барокко Август Сильный очень любил штоллены. В 1730 году захотел угостить этим лакомством гостей военного учения, для чего поручил испечь гигантский кекс. Чтобы разрезать штоллен весом в 1,8 тонны использовали 1,6-метровый нож.
Царь-кекс
В 1994 году в Дрездене возродили традицию выпечки гигантского штоллена. Первый весил тогда 2,7 тонны. Из него получилось четыре тысячи порций, которые продали по пять марок каждую. Выручка пошла на восстановление церкви Фрауэнкирхе.
Общее дело
Эта фотография сделана во время выпечки коржей для гигантского кекса 2023 года. В акции приняли участие представители пекарен и кондитерских, входящих в Союз защиты дрезденского штоллена.
Сколько изюминок?
Каждый такой корж весит около восьми килограммов. Всего на этот раз было использовано 800 килограммов муки, 450 килограммов масла и более 500 тысяч изюминок. После выпечки кексы должны три недели провести в холодном помещении, чтобы лучше пропитаться.
Праздник дрезденского штоллена
В 2024 году мега-кекс продадут по частям во время Праздника дрезденского штоллена (Dresdner Stollenfest) в субботу, 7 декабря, по 10 евро за порцию. Выручка пойдет на разные региональные благотворительные проекты. Так акция проходила несколько лет назад.
Критерии качества
Еще одним обязательным событием сезона является дегустация кексов всех производителей, входящих в союз. Строгое жюри придирчиво оценивает образцы и выставляет оценки - сертифицирует соответствие штолленов высоким критериям качества.
Контроль
Помимо дегустации также осуществляется выборочный контроль. Как сообщил агентству dpa контролер дрезденских штолленов Андре Бернатци, за сезон он пробует до 700 кексов разных саксонских производителей.
Региональный деликатес
Каждый дрезденский штоллен перед отправкой в торговлю получает специальную наклейку с номером, подтверждающую происхождение и качество. В 2010 году этот саксонский деликатес также получил сертификат происхождения ЕС - знак особого регионального продукта.
Сколько стоят штоллены?
Осталось ответить на вопрос, сколько стоят оригинальные дрезденские штоллены? Примерно от 20 евро до 25 евро за килограмм в зависимости от упаковки - обычной картонной или подарочной металлической коробки.
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