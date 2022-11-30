Омела на Рождество - в Германии и других странах

Перед Рождеством веточки этого вечнозеленого растения принято вешать над входными дверями, а под ними - целоваться. | 12 фотографий
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В Германии и других европейских странах это овеянное мифами и легендами растение лучше всего становится видно после того, как осенью начинают желтеть и опадать листья… В это время высоко на многих деревьях в лесах, парках, вдоль дорог и рек в глаза бросаются шарообразные густые кусты вечнозеленой омелы (нем. Mistel, лат. Viscum).
Этот кустарник паразитирует на тополях, кленах, ивах и других деревьях - селится на ветках, получает влагу и питательные вещества через корни, которые пускает под древесную кору. Фотосинтез при этом может осуществлять самостоятельно.
Омела - где растет и как распространяется
Растет омела не только в Европе. По всему миру насчитывается много разных видов - от обыкновенной и белой до карликовой. В предрождественские недели веточки омелы традиционно используют в Германии и многих других странах для праздничного украшения домов.
Распространяется это растение при помощи птиц, когда те, например, чистят клювы от прилипших семян о ветки. Прилипают же они потому, что в плодах омелы содержится клейкая жидкость. Плоды раньше даже использовали, собственно, для изготовления клея.
Дрозды-дерябы так любят плоды омелы, что даже получили упоминание об этом в своих названиях на латинском (Turdus viscivorus), немецком (Misteldrossel), английском (Mistle thrush) и других языках.
Сами плоды омелы - слабоядовитые. От детей и животных веточки дома следует держать подальше. Однако препараты из этого растения находят самое разнообразное применение в современной медицине - вплоть до сопроводительной терапии при онкологических заболеваниях.
Омела на старых рисунках и фотографиях
Хотя это растение является полупаразитом, в Германии оно находится под охраной, то есть просто так срывать или срезать омелу в лесах или парках запрещено. Веточки здесь покупают в цветочных магазинах или на рынках. Растет омела медленно. Первый раз цветет лишь на пятый год.
Омела - средство от магии и колдовства
Кельтские друиды срезали веточки омелы золотыми серпами для ритуальных жертвоприношений - правда, для этих целей подходила только омела, росшая на дубах, что встречается редеко. В греческой мифологии, как считается, омела была той самой золотой ветвью, открывшей Энею путь в подземный мир.
В Древнем Риме веточки омелы вешали над входными дверьми, чтобы защитить дом от бед, магии и колдовства. Также поступают и в наши дни во многих странах. Считается, что люди, встретившиеся под омелой перед Рождеством, обязаны поцеловаться. Сам этот поцелуй должен стать залогом счастья и вечной любви. Раньше отказ от такого поцелуя сулил девушке весь следующий год остаться незамужней.
Омела - символ мира
Перечислять разные традиции и приметы можно еще долго. Начало же они берут в стародавние времена - с праздников Сатурналий в Древнем Риме и разных обычаев древних скандинавских народов. Для последних омела была символом мира. Враги, случайно встретившись под деревом, на котором она росла, должны были на ближайший день сложить оружие.