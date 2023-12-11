Сколько весил дрезденский царь-кекс в 2023 году?

В следующем сезоне этот городской праздник в столице Саксонии, впервые организованный в 1994 году, отметит свое 30-летие. Посвящен он одному из самых известных рождественских кексов в Германии - дрезденскому штоллену, об истории которого можно узнать из фотогалереи DW:

Гигантский кекс для старейшего рождественского рынка

Праздник дрезденского штоллена (Dresdner Stollenfest) прошел в субботу, 9 декабря, перед вторым воскресеньем Адвента - времени ожидания Рождества Христова.

Главными событиями в программе являются торжественное шествие пекарей и кондитеров по историческому центру Дрездена. Во время этого парада по городу провозят гигантский штоллен, приготовленный совместно для продажи по частям на здешнем рождественском рынке Штрицельмаркт - старейшем в Германии, впервые состоявшемся в 1434 году.

Как сообщает информационное агентство dpa, в 2023 году в шествии приняло участие около 500 пекарей и кондитеров из Союза защиты дрезденского штоллена, а также нынешняя принцесса штолленов - 17-летняя Нелли Кёлер (Nelly Köhler) и актеры в исторических костюмах.

Праздник дрезденского штоллена - 2023. Фотографии

Участники церемонии надрезания кекса - принцесса дрезденского штоллена Нелли Кёлер и пекари Рудольф Маас и Андрес Випплер Фото: Sebastian Kahnert/dpa/picture alliance

"Ваш кусочек гигантского штоллена" - специальная коробка 2023 года Фото: Sebastian Kahnert/dpa/picture alliance

Первые порции для продажи Фото: Sebastian Kahnert/dpa/picture alliance

Дело государственной важности! Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер принял участие в праздничной церемонии Фото: Sebastian Kahnert/dpa/picture alliance

Гигантский штоллен 2023 года, вес которого составил почти 1900 килограммов, был изготовлен из двух с половиной сотен отдельных 7-килограммовых коржей. Кекс-тяжеловес был распродан 500-граммовыми порциями. В этом году каждая стоила 10 евро. Выручка будет направлена на региональные благотворительные проекты.

Нынешний кекс оказался не самым тяжелым в истории праздника. Гигантский штоллен 2019 года перед началом пандемии весил 3,9 тонны. Праздничный кекс-великан 2013 года потянул на 4246 килограммов.

В 2022 году вместо гигантского штоллена совместного производства одна из дрезденских пекарен изготовила для праздника кекс невиданной длинны. Этот 1022-метровый штоллен весом более чем в пять тонн был признан самым длинным рождественским кексом в мире.

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