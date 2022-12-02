  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Энергетический кризис
Ситуация в Беларуси
Гамбург
Рождественский базар в ГамбургеФото: picture alliance/imageBROKER
ТуризмГермания

Рождественские базары в Германии - самые уютные и популярные

Максим Нелюбин

Перед Рождеством по всей Германии работает около трех тысяч праздничных базаров. | 16 фотографий

https://p.dw.com/p/1AP4e

В ноябре-декабре самыми популярными достопримечательностями многих немецких городов становятся рождественские базары - до трех тысяч по всей стране: больших и маленьких, традиционных, альтернативных. 160 миллионов посетителей, вернее - посещений за сезон. Такую цифру приводит отраслевое объединение устроителей народных праздников и ярмарок Deutscher Schaustellerbund. Мало кто из посетителей ограничивается одним разом - кто-то приходит каждые выходные, кто-то регулярно встречается выпить вечером глинтвейна с родственниками, друзьями, коллегами… Посмотрим на рождественскую карту Германии и заглянем в некоторые места, которые вновь светятся на ней самыми яркими огнями.

Рождество в Кельне

Кельн
Рождественский рынок около Кельнского собораФото: Andreas Rentz/Getty Images

Начнем в Кельне. Этот город лидирует в Германии по общему числу посетителей рождественских базаров. За несколько недель здесь обычно бывает около четырех миллионов человек. Традиционно очень много туристов приезжает сюда в это время на один день из соседних Нидерландов и Бельгии. Одна из ярмарок находится прямо около Кельнского сбора - самой популярной немецкой архитектурной достопримечательности.
Рождественские базары в Кельне - www.koeln.de

Берлинское Рождество

Берлин
Рождественский рынок на АлександрплацФото: F.Boillot/snapshot/imago images

Почти три десятка рождественских базаров ожидают посетителей в Берлине. Они разбросаны по всем частям города. Наиболее известные и популярные находятся на площади Александрплац около Берлинской телебашни и Красной ратуши, на Жандармском рынке, Потсдамской площади и в районе Шпандау.
Рождественские базары в Берлине - www.berlin.de

Глинтвейн около Бетховена

Бонн
Рождественский базар на площади Мюнстерплац в БоннеФото: Oliver Berg/dpa/picture alliance

Бывшая столица ФРГ Бонн отстает от Берлина по числу ярмарок, но может конкурировать с другими городами в категории самых уютных рождественских базаров. Один из них находится совсем недалеко от дома, в котором родился великий немецкий композитор Людвиг ван Бетховен.
Рождественские базары в Бонне - www.bonn.de

Рождество в Дюссельдорфе

Дюссельдорф
Рождественский базар около Старой ратуши Фото: H. Blossey/blickwinkel/dpa/picture alliance

Исторический центр Дюссельдорфа, известный своими многочисленными пивными, барами и ресторанами, в предпраздничные недели фактически превращается в один большой рождественский базар. Только в Старом городе работает шесть ярмарок. 
Рождественские базары в Дюссельдорфе - www.duesseldorf-tourismus.de

Пряничное Рождество

Рождественский базар в Ахене
Фото: picture alliance/vizualeasy

Власти Ахена несколько лет назад решили уменьшить число ларьков, торгующих на здешних базарах едой и напитками, чтобы отдать больше места украшениям, сувенирам, подаркам и прочим изделиям ремесленных промыслов. Согласно статистике, каждый посетитель рождественской ярмарки тратит в этом городе около 35 евро, в частности, на местные печатные пряники - Aachener Printen.
Рождественский базар в Ахене - www.aachenweihnachtsmarkt.de

Интернациональный базар в Эссене

Эссен
Карусель на рождественском базаре в Эссене Фото: Jochen Tack/picture alliance

Покидая Северный Рейн - Вестфалию, самую многонаселенную федеральную землю Германии, заглянем в неофициальную столицу Рурской области Эссен, где посетителей в очередной раз ожидает Интернациональный рождественский базар (Internationaler Weihnachtsmarkt), на котором традиционно продают угощения, напитки и сувениры из самых разных стран мира.
Рождественский базар в Эссене - www.visitessen.de

Рождество по-нюрнбергски

Нюрнберг
Рождественский базар на главной Рыночной площади в НюрнбергеФото: Juergen Held/picture alliance

Нюрнбергский праздничный базар Nürnberger Christkindlesmarkt считается самой известной рождественской ярмаркой Германии. Ежегодно ее посещают около двух миллионов человек. Свою историю ведет с первой половины XVII века. Относится к числу старейших в Германии.
Рождественский базар в Нюрнберге - www.christkindlesmarkt.de

Рождество в Гарце

Вернигероде
Рождественский рынок перед фахверковой Старой ратушейФото: picture-alliance/dpa/M. Bein

Рождественский базар в городе Вернигероде, знаменитом своими памятниками фахверковой архитектуры, относится к самым известным и романтичным таким ярмаркам на востоке Германии. Посещение можно совместить с экскурсиями по Гарцу - горному региону, известному традиционными ремесленными промыслами - изготовлением игрушек и сувениров из дерева.
Рождественский базар в Вернигероде - www.wernigerode.de

Франкфуртские рынки

Франкфурт-на-Майне
Рождественская елка на фоне Старой ратушиФото: picture alliance/dpa

Этот популярный рождественский базар находится во Франкфурте-на-Майне на площади Рёмер перед Старой ратушей. Входит в число самых посещаемых в Германии. Главную 30-метровую елку украшают гирлянды с пятью тысячами лампочек и четырьмя сотнями лент.
Рождественский базар во Франкфурте-на-Майне - www.frankfurt-tourismus.de

Рождество по-ганзейски 

Гамбург
Гамбургские кружки для глинтвейна Фото: picture alliance/dpa

В ганзейском городе Гамбург работает шесть крупных и более двух десятков небольших рождественских базаров. Самый известный находится на Ратушной площади.
Рождественские базары в Гамбурге - www.hamburg.de

Бременские музыканты на Рождество

Бремен
Праздничная иллюминация в Бремене Фото: Stefan Ziese/Zoonar/picture alliance

Из Гамбурга заглянем в еще один ганзейский город - Бремен. Главный рождественский базар находится перед Старой ратушей на одной из красивейших исторических площадей Германии с  домами готической и ренессансной эпох. Особого упоминания также заслуживает ярмарка Schlachte-Zauber, посвященная морской тематике. Она ждет гостей в квартале около реки Везер.
Рождество в Бремене - www.bremen-tourismus.de

Рождество в столице Тюрингии

Эрфурт
Рождественский базар в ЭрфуртеФото: picture alliance/Geisler-Fotopress

На площади перед Эрфуртским собором работает самая большая рождественская ярмарка федеральной земли Тюрингия. Она проводится уже более полутора веков. Каждый год этот праздниченый базар осещают около двух миллионов человек.
Рождественский базар в Эрфурте - www.erfurter-weihnachtsmarkt.eu

Дрезденский Штрицельмаркт 

Дрезден
Штрицельмаркт в столице СаксонииФото: Nico Schimmelpfennig/dpa-Zentralbild/dpa/picture alliance

В Дрездене работает самый старый рождественский базар Германии - Dresdner Striezelmarkt, ведущий свою историю с 1434 года. Только эту дрезденскую ярмарку, не считая других, например, около знаменитой церкви Фрауэнкирхе, ежегодно посещают около 2,5 миллиона человек. Здесь можно купить традиционные сувениры из дерева, произведенные мастерами в Рудных горах.
Дрезденский рождественский базар - striezelmarkt.dresden.de

Рождество в Лейпциге

Лейпциг
Посетителей базара в Лейпциге приветствуют статные щелкунчики Фото: Alexander Prautzsch/dpa/picture alliance

Рождественский базар в Лейпциге также относится к числу самых крупных и старых таких немецких рынков. Согласно данным городских историков, первая такая ярмарка прошла здесь в 1458 году.
Лейпцигский рождественский базар - www.leipzig.de

Мюнхенские базары 

Мюнхене
Глинтвейн около городской ратуши в Мюнхене Фото: Lino Mirgeler/dpa/picture alliance

Мюнхен - последний в нашем списке, но далеко не последний по своему значению. Баварская столица славится своим особым колоритом, который в предрождественские недели становится еще более очевидным. Самый известный базар - Münchner Christkindlmarkt на площади Мариенплац, однако свои ярмарки есть почти в каждом городском районе.
Рождественские базары в Мюнхене - www.muenchen.de

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Энгельскирхен

Рождественские почтамты в Германии

Рождественские почтамты в Германии

Как получить письмо от немецкого Рождественского Деда, Святого Николая или Младенца Христа.
Туризм15 ноября 2022 г.
Глинтвейн

В Германии открываются рождественские базары

В Германии открываются рождественские базары

Опасения по поводу сложной ситуации на энергетическом рынке остались, но аромат Рождества - уже в воздухе. Будут ли горячий глинтвейн и яркая подсветка на рождественских базарах?
Культура18 ноября 2022 г.
Алльгойские Альпы

По Германии: статьи и репортажи

По Германии: статьи и репортажи

Публикации DW о достопримечательностях Германии - архитектурных, исторических, культурных и природных. Полезная информация, советы и рекомендации.
Туризм7 октября 2022 г.
Показать еще
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Колонна автомобилей МАГАТЭ в районе Запорожской АЭС (фото из архива)

МАГАТЭ надеется на решение проблемы ЗАЭС до конца года

Конфликты28 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Премьер-министр Республики Молдова Наталья Гаврилица

Премьер-министр Молдовы: Основные риски - энергобезопасность

Премьер-министр Молдовы: Основные риски - энергобезопасность

Политика18 ч. назад
DW Новости Шоу ведут Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр

Провал плана Путина. На что немцы тратят деньги. DW Шоу

Провал плана Путина. На что немцы тратят деньги. DW Шоу

Политика19 ч. назад60:20 мин.
Пассажир не хочет подниматься на борд самолета "Аэрофлота", говоря: "Я без кино не полечу!" - карикатура DW

Рейсы "Аэрофлота" без кино: полет нормальный?

Рейсы "Аэрофлота" без кино: полет нормальный?

Общество20 ч. назад
Граффити с портретом Путина на здании в Белграде

Хойсген: Если Украина может вернуть Крым, ее надо поддержать

Хойсген: Если Украина может вернуть Крым, ее надо поддержать

Политика1 декабря 2022 г.
Минский городской суд

Как в Минске судят журналиста Геннадия Можейко

Как в Минске судят журналиста Геннадия Можейко

Правосудие и закон22 ч. назад
Логистический центр DHL в Кёльне со множеством посылок

Как немцы экономят из-за инфляции и на что тратят деньги

Как немцы экономят из-за инфляции и на что тратят деньги

Экономика и бизнес1 декабря 2022 г.
На главную страницу