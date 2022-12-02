Рождественские базары в Германии - самые уютные и популярные

Перед Рождеством по всей Германии работает около трех тысяч праздничных базаров. | 16 фотографий

В ноябре-декабре самыми популярными достопримечательностями многих немецких городов становятся рождественские базары - до трех тысяч по всей стране: больших и маленьких, традиционных, альтернативных. 160 миллионов посетителей, вернее - посещений за сезон. Такую цифру приводит отраслевое объединение устроителей народных праздников и ярмарок Deutscher Schaustellerbund. Мало кто из посетителей ограничивается одним разом - кто-то приходит каждые выходные, кто-то регулярно встречается выпить вечером глинтвейна с родственниками, друзьями, коллегами… Посмотрим на рождественскую карту Германии и заглянем в некоторые места, которые вновь светятся на ней самыми яркими огнями.

Рождество в Кельне

Рождественский рынок около Кельнского собора Фото: Andreas Rentz/Getty Images

Начнем в Кельне. Этот город лидирует в Германии по общему числу посетителей рождественских базаров. За несколько недель здесь обычно бывает около четырех миллионов человек. Традиционно очень много туристов приезжает сюда в это время на один день из соседних Нидерландов и Бельгии. Одна из ярмарок находится прямо около Кельнского сбора - самой популярной немецкой архитектурной достопримечательности.

Рождественские базары в Кельне - www.koeln.de

Берлинское Рождество

Рождественский рынок на Александрплац Фото: F.Boillot/snapshot/imago images

Почти три десятка рождественских базаров ожидают посетителей в Берлине. Они разбросаны по всем частям города. Наиболее известные и популярные находятся на площади Александрплац около Берлинской телебашни и Красной ратуши, на Жандармском рынке, Потсдамской площади и в районе Шпандау.

Рождественские базары в Берлине - www.berlin.de

Глинтвейн около Бетховена

Рождественский базар на площади Мюнстерплац в Бонне Фото: Oliver Berg/dpa/picture alliance

Бывшая столица ФРГ Бонн отстает от Берлина по числу ярмарок, но может конкурировать с другими городами в категории самых уютных рождественских базаров. Один из них находится совсем недалеко от дома, в котором родился великий немецкий композитор Людвиг ван Бетховен.

Рождественские базары в Бонне - www.bonn.de

Рождество в Дюссельдорфе

Рождественский базар около Старой ратуши Фото: H. Blossey/blickwinkel/dpa/picture alliance

Исторический центр Дюссельдорфа, известный своими многочисленными пивными, барами и ресторанами, в предпраздничные недели фактически превращается в один большой рождественский базар. Только в Старом городе работает шесть ярмарок.

Рождественские базары в Дюссельдорфе - www.duesseldorf-tourismus.de

Пряничное Рождество

Фото: picture alliance/vizualeasy

Власти Ахена несколько лет назад решили уменьшить число ларьков, торгующих на здешних базарах едой и напитками, чтобы отдать больше места украшениям, сувенирам, подаркам и прочим изделиям ремесленных промыслов. Согласно статистике, каждый посетитель рождественской ярмарки тратит в этом городе около 35 евро, в частности, на местные печатные пряники - Aachener Printen.

Рождественский базар в Ахене - www.aachenweihnachtsmarkt.de

Интернациональный базар в Эссене

Карусель на рождественском базаре в Эссене Фото: Jochen Tack/picture alliance

Покидая Северный Рейн - Вестфалию, самую многонаселенную федеральную землю Германии, заглянем в неофициальную столицу Рурской области Эссен, где посетителей в очередной раз ожидает Интернациональный рождественский базар (Internationaler Weihnachtsmarkt), на котором традиционно продают угощения, напитки и сувениры из самых разных стран мира.

Рождественский базар в Эссене - www.visitessen.de

Рождество по-нюрнбергски

Рождественский базар на главной Рыночной площади в Нюрнберге Фото: Juergen Held/picture alliance

Нюрнбергский праздничный базар Nürnberger Christkindlesmarkt считается самой известной рождественской ярмаркой Германии. Ежегодно ее посещают около двух миллионов человек. Свою историю ведет с первой половины XVII века. Относится к числу старейших в Германии.

Рождественский базар в Нюрнберге - www.christkindlesmarkt.de

Рождество в Гарце

Рождественский рынок перед фахверковой Старой ратушей Фото: picture-alliance/dpa/M. Bein

Рождественский базар в городе Вернигероде, знаменитом своими памятниками фахверковой архитектуры, относится к самым известным и романтичным таким ярмаркам на востоке Германии. Посещение можно совместить с экскурсиями по Гарцу - горному региону, известному традиционными ремесленными промыслами - изготовлением игрушек и сувениров из дерева.

Рождественский базар в Вернигероде - www.wernigerode.de

Франкфуртские рынки

Рождественская елка на фоне Старой ратуши Фото: picture alliance/dpa

Этот популярный рождественский базар находится во Франкфурте-на-Майне на площади Рёмер перед Старой ратушей. Входит в число самых посещаемых в Германии. Главную 30-метровую елку украшают гирлянды с пятью тысячами лампочек и четырьмя сотнями лент.

Рождественский базар во Франкфурте-на-Майне - www.frankfurt-tourismus.de

Рождество по-ганзейски

Гамбургские кружки для глинтвейна Фото: picture alliance/dpa

В ганзейском городе Гамбург работает шесть крупных и более двух десятков небольших рождественских базаров. Самый известный находится на Ратушной площади.

Рождественские базары в Гамбурге - www.hamburg.de

Бременские музыканты на Рождество

Праздничная иллюминация в Бремене Фото: Stefan Ziese/Zoonar/picture alliance

Из Гамбурга заглянем в еще один ганзейский город - Бремен. Главный рождественский базар находится перед Старой ратушей на одной из красивейших исторических площадей Германии с домами готической и ренессансной эпох. Особого упоминания также заслуживает ярмарка Schlachte-Zauber, посвященная морской тематике. Она ждет гостей в квартале около реки Везер.

Рождество в Бремене - www.bremen-tourismus.de

Рождество в столице Тюрингии

Рождественский базар в Эрфурте Фото: picture alliance/Geisler-Fotopress

На площади перед Эрфуртским собором работает самая большая рождественская ярмарка федеральной земли Тюрингия. Она проводится уже более полутора веков. Каждый год этот праздниченый базар осещают около двух миллионов человек.

Рождественский базар в Эрфурте - www.erfurter-weihnachtsmarkt.eu

Дрезденский Штрицельмаркт

Штрицельмаркт в столице Саксонии Фото: Nico Schimmelpfennig/dpa-Zentralbild/dpa/picture alliance

В Дрездене работает самый старый рождественский базар Германии - Dresdner Striezelmarkt, ведущий свою историю с 1434 года. Только эту дрезденскую ярмарку, не считая других, например, около знаменитой церкви Фрауэнкирхе, ежегодно посещают около 2,5 миллиона человек. Здесь можно купить традиционные сувениры из дерева, произведенные мастерами в Рудных горах.

Дрезденский рождественский базар - striezelmarkt.dresden.de

Рождество в Лейпциге

Посетителей базара в Лейпциге приветствуют статные щелкунчики Фото: Alexander Prautzsch/dpa/picture alliance

Рождественский базар в Лейпциге также относится к числу самых крупных и старых таких немецких рынков. Согласно данным городских историков, первая такая ярмарка прошла здесь в 1458 году.

Лейпцигский рождественский базар - www.leipzig.de

Мюнхенские базары

Глинтвейн около городской ратуши в Мюнхене Фото: Lino Mirgeler/dpa/picture alliance

Мюнхен - последний в нашем списке, но далеко не последний по своему значению. Баварская столица славится своим особым колоритом, который в предрождественские недели становится еще более очевидным. Самый известный базар - Münchner Christkindlmarkt на площади Мариенплац, однако свои ярмарки есть почти в каждом городском районе.

Рождественские базары в Мюнхене - www.muenchen.de