Рождественские базары в Германии - самые уютные и популярные
Максим Нелюбин
Перед Рождеством по всей Германии работает около трех тысяч праздничных базаров. | 16 фотографий
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В ноябре-декабре самыми популярными достопримечательностями многих немецких городов становятся рождественские базары - до трех тысяч по всей стране: больших и маленьких, традиционных, альтернативных. 160 миллионов посетителей, вернее - посещений за сезон. Такую цифру приводит отраслевое объединение устроителей народных праздников и ярмарок Deutscher Schaustellerbund. Мало кто из посетителей ограничивается одним разом - кто-то приходит каждые выходные, кто-то регулярно встречается выпить вечером глинтвейна с родственниками, друзьями, коллегами… Посмотрим на рождественскую карту Германии и заглянем в некоторые места, которые вновь светятся на ней самыми яркими огнями.
Рождество в Кельне
Начнем в Кельне. Этот город лидирует в Германии по общему числу посетителей рождественских базаров. За несколько недель здесь обычно бывает около четырех миллионов человек. Традиционно очень много туристов приезжает сюда в это время на один день из соседних Нидерландов и Бельгии. Одна из ярмарок находится прямо около Кельнского сбора - самой популярной немецкой архитектурной достопримечательности. Рождественские базары в Кельне - www.koeln.de
Власти Ахена несколько лет назад решили уменьшить число ларьков, торгующих на здешних базарах едой и напитками, чтобы отдать больше места украшениям, сувенирам, подаркам и прочим изделиям ремесленных промыслов. Согласно статистике, каждый посетитель рождественской ярмарки тратит в этом городе около 35 евро, в частности, на местные печатные пряники - Aachener Printen. Рождественский базар в Ахене - www.aachenweihnachtsmarkt.de
Интернациональный базар в Эссене
Покидая Северный Рейн - Вестфалию, самую многонаселенную федеральную землю Германии, заглянем в неофициальную столицу Рурской области Эссен, где посетителей в очередной раз ожидает Интернациональный рождественский базар (Internationaler Weihnachtsmarkt), на котором традиционно продают угощения, напитки и сувениры из самых разных стран мира. Рождественский базар в Эссене - www.visitessen.de
Рождество по-нюрнбергски
Нюрнбергский праздничный базар Nürnberger Christkindlesmarkt считается самой известной рождественской ярмаркой Германии. Ежегодно ее посещают около двух миллионов человек. Свою историю ведет с первой половины XVII века. Относится к числу старейших в Германии. Рождественский базар в Нюрнберге - www.christkindlesmarkt.de
Рождество в Гарце
Рождественский базар в городе Вернигероде, знаменитом своими памятниками фахверковой архитектуры, относится к самым известным и романтичным таким ярмаркам на востоке Германии. Посещение можно совместить с экскурсиями по Гарцу - горному региону, известному традиционными ремесленными промыслами - изготовлением игрушек и сувениров из дерева. Рождественский базар в Вернигероде - www.wernigerode.de
Из Гамбурга заглянем в еще один ганзейский город - Бремен. Главный рождественский базар находится перед Старой ратушей на одной из красивейших исторических площадей Германии с домами готической и ренессансной эпох. Особого упоминания также заслуживает ярмарка Schlachte-Zauber, посвященная морской тематике. Она ждет гостей в квартале около реки Везер. Рождество в Бремене - www.bremen-tourismus.de
В Дрездене работает самый старый рождественский базар Германии - Dresdner Striezelmarkt, ведущий свою историю с 1434 года. Только эту дрезденскую ярмарку, не считая других, например, около знаменитой церкви Фрауэнкирхе, ежегодно посещают около 2,5 миллиона человек. Здесь можно купить традиционные сувениры из дерева, произведенные мастерами в Рудных горах. Дрезденский рождественский базар - striezelmarkt.dresden.de
Мюнхен - последний в нашем списке, но далеко не последний по своему значению. Баварская столица славится своим особым колоритом, который в предрождественские недели становится еще более очевидным. Самый известный базар - Münchner Christkindlmarkt на площади Мариенплац, однако свои ярмарки есть почти в каждом городском районе. Рождественские базары в Мюнхене - www.muenchen.de