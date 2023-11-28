Немцы будут экономить на подарках к Рождеству

Инфляция и высокие цены на энергию сказались и на потребительских настроениях в Германии. По данным актуального опроса онлайн-платформы Statista , которая специализируется на сборе и анализе потребительских данных, немцы будут экономить на рождественских подарках следующим образом. 36 процентов опрошенных заявили, что в 2023 году не изменят своих привычек и будут покупать подарки, как и раньше. Однако около трети респондентов хотят ограничиться подарками только для членов семьи и друзьям, а почти пятая часть опрошенных призналась, что подарки будут недорогими и лишь для семьи.

Каждый восьмой респондент готовит подарки только детям, восемь процентов готовы подарить вещи, которые у них уже есть и которые не нужно покупать. Шесть процентов респондентов по финансовым причинам намерены вообще отказаться от покупки подарков и почти столько же хотят взять кредит или влезть в долги, чтобы купить подарки близким родственникам и друзьям.

Связанное с инфляцией снижение покупательной способности испытывают многие домхозяйства. Об этом в своем прогнозе на ноябрь и декабрь ранее уже сообщало Общегерманское объединение предприятий розничной торговли (Handelsverband Deutschland, HDE ). Даже онлайн-торговля не даст дополнительного импульса в предрождественское время, уверены эксперты HDE.

В среднем немцы хотят потратить 250 евро на подарки

По данным немецкого онлайн-издания Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) , в этом году потребители хотят потратить на рождественские подарки в среднем 250 евро, что немного меньше по сравнению с прошлым годом. При этом издание ссылается на репрезентативный опрос, проведенный консалтинговой компанией Ernst & Young (EY) среди чуть более 1000 взрослых жителей Германии. RND для сравнения приводит следующие данные: в 2021 году средняя сумма на подарки составляла 273 евро. А перед началом коронавирусной пандемии, в 2019 году, расходы немцев на рождественские подарки в среднем составляли 281 евро.

Согласно опросу, подарочные сертификаты и денежные средства, вероятно, станут наиболее распространенными в нынешнем году. За ними следуют игрушки, продукты питания и кондитерские изделия, одежда и книги.

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