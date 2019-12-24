Какие подарки лежат в Германии под елкой?

В Германии подарки дарят традиционно не на Новый год, а в праздник Рождества. Но обычно они тоже лежат под елкой.

С давних времен с праздником Рождества в Германии ассоциируются определенные атрибуты. Это украшенная елка, свечи, фигурки ангелов, звезды, гирлянды, разнообразная выпечка, горячий глинтвейн… Но главное - подарки!

Накануне выходных сотрудники портала Statista провели опрос среди жителей Германии. Выяснилось, что в 2022 году самые популярные подарки в стране - это деньги или подарочные сертификаты (44% опрошенных). На втором месте - игрушки. Третью, четвертую и пятую позиции поделили между собой еда (деликатесы со сладостями), одежда и книги.

Когда зародилась традиция одаривать детей и взрослых на Рождество? И кто "отвечает" за своевременную доставку подарков?

Традиция с бородой

Начало всему положило, как ни странно, событие печальное. 6 декабря 350 года скончался архиепископ античного города Мира Николай (этот город некогда располагался на территории современной Турции). День его смерти вскоре стал днем Св. Николая Чудотворца (нем. Nikolaus von Myra), а в память об отзывчивом и щедром священнике детей решили одаривать сладостями в день его смерти. Так, кстати, поступают и сегодня.

Во время праздничных процессий в городах епископ и чудотворец Святой Николай стал появляться в сопровождении угрюмого батрака Рупрехта (Knecht Ruprecht) с розгами в руках (для воспитательных целей в отношении особенно непослушных детей), а в некоторых альпийских регионах Св. Николая сопровождали и местные чудовища - крампусы. Их задача - требовать покаяния во всевозможных прегрешениях.

Рождественское дитя на традиционной ярмарке в Нюрнберге Фото: picture-alliance/dpa/D. Karmann

В XVI веке инициатор Реформации Мартин Лютер (Martin Luther) попытался отменить весь этот "детский", по его мнению, антураж, но совсем оставлять детей без подарков и он не стал. Только передал эту миссию Младенцу Христу (по-немецки - Christkind, Рождественское дитя).

От Николая Чудотворца к Деду Морозу

Это пришлось по душе не только протестантам, но и католикам. Появляется Рождественское дитя обычно незаметно: в Сочельник он тайком пробирается в дом и оставляет подарки под нарядно украшенной елкой. Но и это еще не все. Свою "версию" щедрого Св. Николая позже ввели в обращение соседи-голландцы. А в XX веке Св. Николай стал прототипом современного, в том числе и немецкого Деда Мороза.

Только Дедом Морозом его называют в России. В Америке это Санта-Клаус, а в Германии - Weihnachtsmann, дословно - Рождественский дед. Внешне они похожи: в красном зипуне и такой же шапке, с белой бородой и усами... И, разумеется, с мешком подарков. Рождественский дед приносит подарки чаще всего в протестантских регионах Германии - на севере и востоке страны, а Рождественское дитя (Кристкинд) одаривает детей и взрослых в преимущественно католических южных и западных федеральных землях Германии.

Подарки - самые желанные

Орехи, сухофрукты, сладости, выпечка и яблоки, - такие подарки получала детвора в прежние времена. Дарили раньше и самодельные игрушки, и музыкальные инструменты, а еще - одежду и книги.

Современные немцы на Рождество тоже преподносят и детям, и взрослым празднично упакованные подарки. Практичность берет свое, а потому в этом году чаще всего жители Германии будут дарить друг другу деньги или подарочные сертификаты.

В список наиболее распространенных подарков, помимо игрушек, одежды, деликатесов и книг, попала косметика (29%). Многие дарят своим родным и близким билеты в кино, театр и на концерт (20% опрошенных). Дарить также будут ювелирные украшения (14%) и предметы украшения интерьера (10%). Кстати, уже по этим цифрам можно сделать вывод, что каждый житель Германии дарит не один, а несколько подарков.

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