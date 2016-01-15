Почему Рождество отмечают два раза?

В большинстве стран мира система летоисчисления основана на циклическом вращении Земли вокруг Солнца. Этот солнечный календарь называют григорианским - в честь папы римского Григория XIII, по указу которого он был впервые введен взамен юлианского.

Однако многие православные церкви, в частности - РПЦ, григорианскую реформу так и не приняли и до сих пор живут по "старому стилю" - например, празднуют Рождество не 25 декабря, а 7 января. В чем разница "старого" и "нового" календарей?

Почему "завернули" календарь Юлия Цезаря

Современный календарь берет начало от древнеримского юлианского календаря, введенного Юлием Цезарем с 1 января 45 года до нашей эры и в сегодняшней России называемого "старым стилем". В юлианском календаре год начинался 1 января и включал, в среднем, 365,25 суток, то есть 365 дней и шесть часов.

Юлий Цезарь и папа римский Григорий XIII

Однако в результате многолетних наблюдений астрономы установили, что средняя продолжительность солнечного, или тропического, года - временного периода, за который Солнце завершает один цикл смены времен года, например, проходя между точками весеннего равноденствия либо от одного дня летнего солнцестояния до другого, - составляет 365,2422 суток. Иными словами, тропический год на 11 минут 14 секунд короче, чем год по юлианскому календарю. Такое несовпадение привело к тому, что каждые 128 лет в юлианском календаре накапливался один лишний день. К XVI веку разница составила целых десять суток.

И 4 октября 1582 года в целом ряде государств, где исповедовалось католичество, юлианский календарь был заменен на более точный - григорианский, принятый на основе постановления папы римского Григория XIII. Постепенно на него перешли почти все остальные страны мира. Россия ввела григорианский календарь только в 1918 году. Одними из самых последних принявших его стран стали Турция (1926) и Китай (1949).

Структура новой календарной системы

Реформа 1582 года заключалась в том, что десять лишних дней просто вычеркнули, и следующим днем после четверга 4 октября стала пятница 15 октября. Систему исчисления времени привели в соответствие циклическому обращению Земли вокруг Солнца. Продолжительность года была принята равной 365,2425 суток, то есть 365 суток 5 часов 48 минут 46 секунд. Правило високосных лет изменили, и средний календарный год стал лучше соответствовать году солнечному (тропическому).

Начиная с 1582 года високосным, когда вводится дополнительный день (29 февраля), год является в двух случаях: либо он кратен 4, но при этом не кратен 100, либо кратен 400. Правда, распределение високосных лет таково, что несоответствия с протяженностью тропического года все равно не избежать. Однако оно ничтожно: по итогам подсчетов, за 10 тысяч лет разница составит всего лишь одни сутки.

Наступают периоды, когда Солнце "останавливается". В году два солнцестояния: зимнее (когда солнце поднимается на наименьшую высоту над горизонтом) и летнее (когда солнце находится наиболее высоко над горизонтом). В это время наблюдаются соответственно самый короткий день (с самой продолжительной ночью) и самая короткая ночь (с самым длинным днем). В северном полушарии зимнее солнцестояние приходится на 21 и 22 декабря, а летнее - на 21 и 22 июня. В южном полушарии все наоборот: 21 и 22 декабря происходит летнее, а 21 и 22 июня - зимнее солнцестояние. Но поскольку каждые четыре года наступает год високосный, эти даты могут немного смещаться.

Старый Новый год

К слову, в древности особым событием считалось зимнее солнцестояние. В старину многие населявшие планету народы воспринимали самую длинную ночь как высшую точку властвования Смерти и сил Тьмы. И когда зимнее солнцестояние прекращалось и световой день опять шел на увеличение, начиналось всеобщее веселье и ликование: люди праздновали "рождение нового Солнца". Предполагается, что как раз поэтому первые христиане стали отмечать в этот период Рождество Христово.

Однако, как мы уже отмечали ранее, многие православные церкви григорианскую реформу так и не приняли и празднуют Рождество не 25 декабря, а 7 января. Аргументируется это тем, что юлианский календарь освящен многовековой традицией церкви. Защитники старой календарной системы ссылаются и на то, что в случае перехода на "новый стиль" с сохранением традиционной системы вычисления дня Пасхи возникнет немало путаницы, и нарушений богослужебного устава тогда не избежать. Однако немало верующих из числа православных все чаще обращаются к духовенству с требованием в конце концов перейти на григорианскую календарную систему.

А вот празднование Нового года по юлианскому календарю давно стало традицией как у верующих, так и у атеистов. Старый Новый год, который наступает в ночь с 13 на 14 января, любят отмечать в Сербии, Черногории, Македонии, Швейцарии, но особенно - в России и других постсоветских республиках.

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